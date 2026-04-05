Sociedad

Video: volcó un camión que llevaba aceites de oliva y una influencer grabó cómo robaban la mercadería

Las imágenes del incidente, ocurrido en la ruta 40, en Mendoza, muestran cómo numerosos vecinos se llevaron la carga tras el accidente. Luego los productos eran comercializados través de una plataforma digital

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Un camión volcó y robaron su mercadería en Mendoza

El viernes pasado, un camión de carga chocó y volcó sobre la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, en Mendoza. En las últimas horas se viralizó un video, en donde se observa cómo varias personas se llevan la mercadería, que constó de aceite de oliva de origen chileno y que tenían a Brasil como destino final.

La secuencia fue documentada por la influencer Julaa Greco, que cuenta con 342 mil seguidores en Instagram y quien narra lo ocurrido en primera persona. “Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay”, comienza relatando, según se ve en la grabación. Luego, invita a un amigo ahí presente: “Dale, moco. Manoteá. No entiendo que es, pero vamos a agarrar”.

Acto seguido, se observa en el video a mucha gente llevándose varias botella de aceite. Finalmente, Greco irónicamente agradece a la provincia de Mendoza por los productos y filma a un hombre con más de diez cajas dispuestas en la parte de atrás de su camioneta.

Un camión semirremolque gris y negro yace volcado sobre un costado en un camino de ripio bajo un cielo nublado, con un cono de tráfico naranja en primer plano
En menos de un día, los productos sustraídos habían ingresado al circuito de compraventa digital

Incidente, operativo y expansión en plataformas digitales

Según informó MDZ, el choque y vuelco del camión de nacionalidad brasileña sobre la Ruta 40, a la altura de la estación YPF de Perdriel, se produjo luego de una maniobra entre vehículos que concluyó con el impacto contra otro camión estacionado y la posterior pérdida del semirremolque. En el accidente intervinieron varios factores: la maniobra de una Toyota Hilux que obstruyó la vía, la reacción evasiva del conductor extranjero y el choque secundario contra el transporte de origen chileno.

El operativo policial desplegado, de acuerdo a la información de Mendoza Post, ya con la gente tomando las botellas de aceite, intentó contener la apropiación masiva de mercadería. Los policías registraron resistencia activa contra su accionar, ya que los participantes les arrojaron piedras que no solo complicó las maniobras de control y resguardo de la zona, sino que también ocasionó destrozos en los móviles policiales.

Vista de personas cargando cajas y artículos desde un camión volcado en un camino de tierra o escombros en una escena caótica
La multitud se lleva la mercadería de un camión volcado en Mendoza, generando caos en el lugar. Un hombre se lleva más de tres cajas

En menos de un día, los productos sustraídos habían ingresado al circuito de compraventa digital: la oferta de aceite de oliva chileno comenzó a visualizarse en plataformas como Marketplace, lo que muestra la rapidez con que la mercancía de siniestros viales ingresa en mercados secundarios.

Antecedente: choque, vuelco, carne esparcida y enfrentamiento con la policía

Hace seis meses, y en la misma provincia, un camión frigorífico volcó en Guaymallén y derramó varios kilos de carne sobre la calzada. El accidente ocurrió en un puente del Acceso Este. El conductor resultó herido y fue rescatado por bomberos.

El hecho sucedió poco después de las 11:30, en el puente Cañadita Alegre, ubicado sobre el Acceso Este, a la altura de Guaymallén. Según fuentes policiales citadas por medios locales, el camión, que transportaba carne, circulaba por la autopista cuando chocó contra una camioneta utilitaria. La colisión se produjo tras el desprendimiento de la rueda derecha del vehículo menor, lo que hizo que el conductor del camión perdiera el control y no pudiera evitar el impacto.

Un camión que transportaba carne desabarrancó en Mendoza: los vecinos quisieron llevarse la mercadería y hubo incidentes

Tras el choque, el camión atravesó el guardarraíl y cayó desde el puente, por lo que quedó volcado sobre la vía de Cañadita Alegre, bloqueando por completo el paso vehicular.

El conductor quedó atrapado en la cabina y fue auxiliado por automovilistas, vecinos, personal policial y equipos del Servicio Coordinado de Emergencias, quienes lograron retirarlo de manera segura.

Camión Carne Mendoza
Un camión que transportaba carne cayó de un puente en Mendoza

En este marco, mientras comenzaban las maniobras de aseguramiento del camión y limpieza de la calzada, vecinos y personas que circulaban por la zona notaron la gran cantidad de carne diseminada en la vía pública. En pocas horas, un grupo numeroso se congregó alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

En este punto, se registraron enfrentamientos y se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. También se escucharon detonaciones en el lugar, pero no se notificaron heridos de gravedad ni detenidos.

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