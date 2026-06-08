Pick ups, el escudo nacional: en 2025 casi el 60% de la producción automotriz argentina fueron camionetas

La producción de pickups creció en 2025 un 8,8% y alcanzó las 288.287 unidades contra 202.589 autos y SUV

La llegada masiva de autos del exterior desde que comenzó la gestión de Javier Milei cambió la composición del mercado argentino , y lo que hasta el 2023 era una relación de 65% producción nacional y 35% importados, hoy se revirtió. El 62% de los vehículos que se comercializaron en la Argentina el año pasado eran importados y el 38% restante, nacionales.

Sin embargo, como el crecimiento de las ventas del mercado casi llega al 50%, ese dato quedó disimulado como parte del nuevo escenario, especialmente porque el crecimiento de las importaciones fue mayormente de modelos que importaron las propias fábricas argentinas desde sus instalaciones de Brasil.

PUBLICIDAD

Pero la producción nacional sí lo sufrió al alcanzar 490.876 vehículos, el peor resultado de los últimos cuatro años en volumen, que llegó a ser de 610.715 vehículos cuando el mercado estaba prácticamente cerrado por falta de dólares en 2023. Una caída del 20% en dos años.

La planta de Toyota en Zárate, Argentina, clave para el abastecimiento de pickups en 22 países de Latinoamérica, se prepara para un récord de producción en 2026 con 183.400 unidades. (Infobae)

La lógica de tener un mercado abierto es encontrar un equilibrio razonable entre lo que se importa y lo que se exporta, para lo cual es imperioso ser competitivo en el rubro exportaciones, y de ese modo poder mantener la “buena salud” de las plantas argentinas. Pero las exportaciones también cayeron en un 10,8% para el sector en general.

PUBLICIDAD

El reciente informe anual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), reveló el detalle de cada automotriz local en ambos rubros, producción y exportación durante 2025, que permite evaluar el resultado de cada marca.

Marca por marca

General Motors, en su planta de Alvear, Santa Fe, donde solo se fabrica Chevrolet Tracker, fue una de las marcas que bajó su volumen de producción, al pasar de 24.179 a 16.586 unidades anuales, una caída del 31% interanual. Sus exportaciones, en tanto, también se desplomaron, aunque en un 16,7%, ya que Tracker también se produce en Brasil en otras versiones y sólo se trata de un intercambio de unidades entre los dos países.

PUBLICIDAD

Fiat, que produjo mayormente el Fiat Cronos y desde mitad de año en adelante las pickup Titano y Ram Dakota, también cayó su producción en 2025 en un 11,7%. Mientras que sus exportaciones pasaron de 45.458 a 29.717 unidades en un año, con una reducción de los envíos del 34%.

La Ford Ranger fue uno de los tres modelos que creció en producción, y uno de los únicos dos que subió sus exportaciones

Ford, en cambio, tuvo un crecimiento en su producción anual del 21,8% con la fabricación de la pickup Ford Ranger, que pasó de un volumen de 62.121 a 75.662 vehículos. Sus exportaciones también subieron de 40.277 a 47.745 envíos, que representaron un alza del 18,5%.

PUBLICIDAD

Peugeot también subió su producción en 2025, impulsada especialmente por el nuevo Peugeot 2008, pasando de 68.451 a 70.596 unidades, un 3,1%. Sin embargo, las exportaciones no fueron en la misma dirección, ya que cayeron un 24,8% desde 27.795 a 20.891 autos en el año.

Renault fue otra de las marcas que bajó su producción, fundamentalmente por la finalización del ciclo productivo de la pickup Renault Alaskan en el último trimestre de 2025. Santa Isabel pasó de 29.480 vehículos en 2024 a 28.446 un año después, cayendo en su producción un 3,5%. Y sus exportaciones cayeron más aún, alcanzando un 11,2%, aunque con un volumen bajo de unidades, desde 8.929 a 7.926 vehículos en 12 meses.

PUBLICIDAD

Casi de la mano de Renault por compartir la operación industrial, Nissan cerró su período como fabricante en Argentina con una caída de producción de la pickup Nissan Frontier en Córdoba del 40%, y una caída aún mayor en exportaciones que alcanzó el 48,4% entre 2024 y 2025.

Toyota es la marca que mayor volúmen de vehículos produjo y exportó en 2025, con un crecimiento en ambas operaciones

Toyota, en cambio, fue todo lo contrario, y al igual que Ford, tuvo una suba de ambos rubros, la más significativa en cantidad de unidades del sector. En producción de Toyota Hilux y SW4 pasó de 170.335 a 180.352 vehículos, un 5,9% más. Y en exportaciones mejoró su resultado más aún al pasar de 130.501 a 142.979 unidades, lo que representó un crecimiento de las operaciones del 9,5 por ciento.

PUBLICIDAD

Finalmente, Volkswagen, que en 2025 produjo hasta julio dos tipos de vehículos, la pickup Amarok y el SUV Taos, pero desde el segundo semestre solo mantuvo la camioneta mediana, tuvo un resultado negativo en producción en un 27,9% al caer desde 63.153 a 45.506 unidades en un año. En exportaciones, ese mismo cambio en el proceso industrial impacto fuertemente porque la caída fue mayor, de un 66,4%, al exportar 33.602 vehículos en 2024 pero sólo 11.288 en 2025.

Una industria dependiente de exportar

Como se puede observar, las dos marcas que crecieron en exportaciones fueron las que producen únicamente pickups, Toyota y Ford, y los números generales lo reflejaron de ese modo, ya que en este segmento las exportaciones subieron un 7,1% mientras que en autos particulares y SUV cayeron un 32,8%.

PUBLICIDAD

Eso mismo se traduce a la producción local, porque la fabricación de camionetas tuvo un incremento general en el sector del 8,8% con un total de 288.287 unidades, mientras que los autos y SUV bajaron su nivel de producción un 16,1% y terminaron el año con un volumen total de 202.589 unidades.

Así, los números finales de 2025 muestran que en Argentina, el 59% de los vehículos fabricados fueron utilitarios, especialmente pickups, y solo el 41% quedó para autos compactos y SUV.

PUBLICIDAD