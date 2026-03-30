América Latina

Explotó la turbina de un avión de Delta cuando despegaba en Brasil

Una aeronave que cubría la ruta hacia Atlanta registró una falla en uno de sus motores instantes después del despegue, lo que resultó en una maniobra inesperada que evitó daños y permitió evacuar a los pasajeros con seguridad

Guardar
Momento del incidente en Brasil

Un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco de despegar, en un incidente que terminó sin heridos.

La aeronave, un Airbus 330 con capacidad para unos 300 pasajeros y rumbo a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, presentó un “problema mecánico” en el motor izquierdo segundos después de emprender el vuelo, según una nota de la aerolínea estadounidense enviada a los medios de comunicación.

El incidente no provocó heridos y el avión pudo aterrizar a los pocos minutos en el aeropuerto, donde fue recibido por un equipo antiincendios, mientras que los pasajeros fueron llevados en autobús de vuelta a la terminal.

Videos grabados por los propios pasajeros y divulgados en redes sociales muestran una llamarada y chispas saliendo de una de las alas, mientras se escuchan los gritos asustados de los viajeros.

“Delta 104, tiene fuego en su ala”, le transmitió el controlador aéreo al piloto, según audios difundidos por el portal Aviação Guarulhos JPD.

La aerolínea afirmó en el comunicado que la seguridad de los clientes era su “prioridad” y se disculpó por el retraso que el incidente pudo causar a los viajeros.

“El vuelo 104 de Delta, que cubría la ruta de São Paulo a Atlanta, regresó al aeropuerto poco después del despegue la noche del domingo debido a un problema mecánico en el motor izquierdo de la aeronave. El Airbus A330-323 aterrizó sin problemas y fue recibido por el equipo de bomberos del aeropuerto (ARFF). Los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal. La seguridad de nuestros clientes y tripulación es nuestra máxima prioridad. Pedimos disculpas a nuestros clientes por este retraso en sus viajes”.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

DeltaBrasilexplosióndespeguemotor

Últimas Noticias

Paraguay promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abre paso a su aplicación provisional el 1 de mayo

El presidente Santiago Peña firma la ley que completa la ratificación en los cuatro países fundadores del bloque; la entrada en vigor plena queda supeditada al Tribunal de Justicia de la UE

Paraguay promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abre paso a su aplicación provisional el 1 de mayo

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

Cooperación incluye a Costa Rica y Guatemala para mejorar vigilancia y atención en casos de malaria, VIH y tuberculosis.

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

Detienen en Panamá a fugitivo francés incluido entre los más buscados de Europa

Autoridades desarticulan caso de tráfico de personas con víctimas de Ghana y Camerún

Detienen en Panamá a fugitivo francés incluido entre los más buscados de Europa

La exportación de cannabis medicinal abre mercado europeo para Costa Rica

Un primer envío realizado por una empresa local motiva a importadores europeos a mostrar interés en adquirir toda la producción anual, respaldado por certificaciones internacionales y condiciones técnicas que cumplen las estrictas exigencias de la región

La exportación de cannabis medicinal abre mercado europeo para Costa Rica

Panamá entra al segundo trimestre con lluvias irregulares y calor elevado

Abril, mayo y junio mostrarán una distribución desigual de las lluvias y temperaturas por encima del promedio

Panamá entra al segundo trimestre con lluvias irregulares y calor elevado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Fue un orgullo y lo volveríamos a hacer”: el emotivo homenaje a veteranos de Malvinas en el Senado

“Fue un orgullo y lo volveríamos a hacer”: el emotivo homenaje a veteranos de Malvinas en el Senado

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo: cierre de circulación en avenida 16 de Septiembre, Azcapotzalco, por manifestantes

Semana Santa: en estos días no podrás hacer trámites en el SAT

¿A qué hora empieza el debate presidencial del lunes 30 y cómo verlo en vivo en todo el país?

El precio de la PS5 aumenta a nivel global: cuánto costaría comprarla en Perú

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Coalición de ONG piden a la UE que mantenga el cuero en su lista contra la deforestación

Jane Fonda, Madonna y Javier Bardem piden cierre del centro de detención infantil de ICE

Paraguay promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abre paso a su aplicación provisional el 1 de mayo

El mundo del arte despide a Pat Steir, la artista que desafió los límites de la pintura

Ministro de Defensa encabeza encuentro con comandantes de la Guardia Nacional en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

El fenómeno de “Golden”: cómo una canción de película rompió récords y emocionó al mundo

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

Taylor Swift enfrenta demanda por el título de su álbum “The Life of a Showgirl”

El insólito trofeo de Zendaya y Tom Holland que asombró a Robert Pattinson: “Es uno de mis mayores tesoros”