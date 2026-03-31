Transporte urbano: empresarios anunciaron una reducción en la frecuencia de colectivos para el AMBA

Empresas de colectivos del AMBA anuncian reducción de frecuencias a partir del 1 de abril debido al aumento del gasoil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un grupo de empresas de transporte urbano del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informó que, a partir del miércoles 1 de abril, reducirá la frecuencia de los colectivos en jurisdicciones nacional y provincial. La decisión fue comunicada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.). Las entidades empresariales argumentan que el reciente aumento en el precio del gasoil torna inviable mantener el servicio en las condiciones habituales.

El comunicado conjunto, difundido este martes, enfatiza que la medida responde a “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”. Las cámaras subrayaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo”. A su vez, solicitaron disculpas a los usuarios afectados y reclamaron “comprensión”, al tiempo que reiteraron el pedido urgente a las autoridades para que adopten decisiones que permitan restablecer la normalidad.

La resolución de las empresas de colectivos no incluye a las compañías Dota ni Metropol. Las firmas que suscriben el documento representan a una parte considerable del parque automotor que recorre tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. El recorte de frecuencias impactará principalmente en los horarios de mayor demanda.

Las cámaras empresariales del transporte advierten que la operación del sistema de colectivos en Buenos Aires está en serio riesgo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La respuesta del Gobierno

Fuentes del Gobierno nacional, consultadas por Infobae, manifestaron que el anuncio “fue sorpresivo” y comunicado a través de una carta documento “informal”. Agregaron que el diálogo con las cámaras empresarias “siempre está abierto”, pero señalaron que la decisión de reducir servicios fue intempestiva y sin previo aviso. Resaltaron, además, que hace sólo dos meses fue autorizado un aumento de tarifas al sector.

“No avisaron qué líneas frenan, parece una jugada estratégica para negociar, pero no se puede actualizar los precios del combustible de esta forma. Si no prestan servicio se los va a sancionar”, alertaron ante el comunicado.

En efecto, desde la cartera de transporte adelantaron que este miércoles habrá un seguimiento de la prestación del servicio, y las empresas que no cumplan regularmente serán pasibles de multas.

“No se van a permitir medidas de carácter extorsivo en las que se juegue con los pasajeros con la finalidad de percibir aumentos inmediatos de subsidios”, enfatizaron.

El costo del transporte

Desde el miércoles 1 de abril, moverse en el AMBA será más costoso. El sistema de actualización automática de tarifas dispuesto por el Gobierno prevé un aumento cercano al 5% en los boletos de colectivos, subtes y peajes. El ajuste, que combina el índice de inflación mensual con un adicional del 2%, afecta tanto a pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del conurbano bonaerense y el Gran La Plata.

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Sección 1 (de 0 a 3 kilómetros) tendrá un valor de $715,24 para la tarifa plena, $321,86 para la social y $1.137,26 para la tarjeta SUBE sin nominalizar. Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa plena asciende a $794,74; la social, a $357,63; y la SUBE sin nominalizar, a $1.263,67. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, los pasajeros abonarán $855,97 (plena), $385,19 (social) y $1.361,04 (sin nominalizar). Los viajes de 12 a 27 kilómetros costarán $917,24 para la tarifa plena, $412,77 para la social y $1.458,46 para la SUBE sin nominalizar.

En el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, el boleto de colectivo oscilará entre $871,30 y $1.266,73 según el recorrido, siempre para la tarifa plena. Este esquema responde a la política de indexación implementada por las autoridades, orientada a evitar desfases entre el alza de precios y el valor de los servicios.

El recorte de servicios, que comenzará a regir este miércoles, se suma a los aumentos previstos en los cuadros tarifarios de subtes y peajes del AMBA. En la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tarifa para el rango de 1 a 20 viajes será de $1.414 con SUBE registrada y de $2.248,26 para la tarjeta sin nominalizar. Los peajes, por su parte, también experimentarán subas, con valores que en horario pico superarán los $5.900 en las principales autopistas.