Cuatro personas murieron en un choque entre un camión y un auto en la Ruta Nacional 5

El auto quedó completamente destrozado, luego del accidente

Cuatro personas fallecieron en un accidente sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 284, en jurisdicción de 9 de Julio, tras un choque frontal que involucró dos camiones y una camioneta Renault Koleos.

Según la reconstrucción preliminar, el siniestro se produjo ayer cerca de las 21.55, cuando un camión con acoplado perdió el control y quedó atravesado sobre la calzada al intentar reincorporarse a la ruta, generando una secuencia que culminó con el impacto fatal.

El detonante del accidente residió en la maniobra del primer camión, cuyo acoplado realizó un “efecto tijera” luego de morder la banquina, que comprometió parcialmente ambos carriles. La camioneta Renault Koleos, ocupada por cuatro hombres provenientes de Carlos Casares, se desplazó hacia la banquina para esquivar el acoplado. El intento posterior de regresar a la cinta asfáltica terminó con un choque frontal contra un segundo camión que transportaba arena y circulaba en sentido contrario.

El camión involucrado en el fatal accidente que dejó un muerto en Ruta 5 es capturado en la oscuridad de la noche, al costado de la carretera.

El impacto produjo la muerte instantánea de los cuatro ocupantes de la camioneta —Julio César Ballesteros (52), Federico Ballesteros (53), Ezequiel Ballesteros (32) y Horacio Delfor Aroski (65)— mientras que los conductores de ambos camiones involucrados, Daniel Dante Algañaraz (48) y Dante Iván Benítez (44), resultaron ilesos.

La Ruta Nacional 5 permaneció completamente cortada en ambos sentidos durante varias horas tras el accidente. Dotaciones de bomberos, policías y equipos de emergencias médicas desplegaron tareas de rescate, peritajes y ordenamiento del tránsito, en una operación coordinada que incluyó la supervisión directa del ayudante fiscal del distrito.

Servicios de emergencia, incluyendo camiones de bomberos y ambulancias, asisten en el lugar de un accidente vial durante la noche, con la policía asegurando la zona.

El Departamento Judicial de Mercedes intervino en la investigación a través de la UFI 2. El ayudante fiscal se hizo presente en la escena, supervisando tanto la recolección de pruebas como la preservación del sitio de impacto.

Actualmente, la hipótesis central de los instructores se orienta a la pérdida de control del primer camión, lo que desencadenó todas las maniobras posteriores, incluyendo el desvío de la camioneta y la colisión final contra el camión de Mendoza. Las pericias técnicas y testimonios buscan establecer la dinámica exacta del “efecto tijera” y las condiciones de la vía en el momento del accidente.

El auto destrozado, sobre la banquina de la Ruta Nacional 5

El antecedente

A finales de enero, se registró un choque entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional 5, a la altura del Acceso Sur de Mercedes, y que provocó la muerte de dos mujeres y dos niñas de una familia oriunda de José C. Paz. La familia había viajado con destino a un parque acuático ubicado sobre la colectora de la ruta.

Dos mujeres y dos niñas murieron en un brutal choque en Mercedes

El accidente se produjo cuando el Ford Escort en el que se trasladaban intentó cruzar la cinta asfáltica y fue embestido por un camión de la empresa Fotón, que circulaba en sentido Suipacha-Luján. De acuerdo con un reporte de Infobae, las víctimas fatales fueron identificadas como Jaqueline Tonina, de 39 años, su hija Abril Suárez, de 20, y las dos hijas menores de la pareja, de 7 y 3 años. El único sobreviviente fue el conductor, Maximiliano Velázquez, de 39 años, quien fue trasladado al Hospital Blas L. Dubarry con politraumatismos.

Las tareas de rescate movilizaron a los Bomberos Voluntarios de Mercedes, personal de Protección Civil y efectivos de la Policía Bonaerense. Según declaró el oficial auxiliar Luis Andrade a Radio Meridiano, al arribar al lugar encontraron a las menores fuera del vehículo, mientras que la madre y la joven de 20 años permanecían en el interior, ya sin vida. Andrade resaltó: “No había mucho por hacer, lamentablemente”, en alusión a la magnitud del impacto y a la presencia de niñas entre las víctimas.

El choque ocurrió en la intersección del Acceso Sur de la ciudad y la Ruta Nacional 5

Testimonios recogidos en la escena señalan que el tránsito era intenso y que el automóvil intentó incorporarse a la vía, lo que derivó en la colisión. Las marcas de frenada sobre el asfalto evidenciaron que la maniobra del auto no dejó margen de reacción para el chofer del camión, identificado como Valdez, quien resultó ileso.

En el lugar trabajaron peritos especializados para determinar la mecánica precisa del hecho. La causa fue caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones, y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Juan Repetto.