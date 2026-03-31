Sociedad

Caballito: cayó mampostería dentro de un local de comidas y evacuaron a clientes y empleados

Un incidente en un comercio de la avenida Rivadavia obligó a la salida preventiva de trabajadores y comensales, tras el desprendimiento de parte del techo

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Vista exterior de un local Mostaza en Caballito con un cartel del subte "M". Un oficial de policía de la Ciudad y varias personas están en la vereda
Un accidente en el local de comidas Mostaza en el barrio de Caballito provoca la movilización de la Policía de la Ciudad, con agentes y transeúntes en la entrada.

Personal de Policía y de Bomberos de la Ciudad intervino este martes en un local de una cadena de comidas rápidas ubicado en la intersección de Acoyte y Rivadavia, en el barrio de Caballito, tras reportarse la caída de mampostería del cielo raso en el establecimiento. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el incidente ocurrió durante esta mañana, cuando tanto empleados como clientes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con lo consignado por la Policía de la Ciudad, dos mujeres de 45 y 51 años fueron atendidas en el sitio por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambas recibieron asistencia sin que resultara necesario su traslado a un centro de salud, confirmaron los efectivos presentes. Este medio precisó que, de manera preventiva, se llevó adelante una evacuación ordenada del local, abarcando tanto a los trabajadores como a los comensales.

Vehículo de emergencia SAME blanco estacionado en una calle urbana. Al fondo, se ven edificios, árboles, un cartel de Subte "Acoyte" y personas caminando
Un vehículo de emergencia SAME está estacionado cerca de la entrada a la estación de Subte Acoyte en Caballito, tras un accidente en un local de comidas.

Durante el operativo, agentes policiales dispusieron una reducción parcial de la avenida Rivadavia para permitir el desplazamiento de los Bomberos de la Ciudad y del personal sanitario. Fuentes oficiales indicaron que las tareas incluyeron la adopción de medidas de seguridad inmediatas por parte de los bomberos y la intervención de la Guardia de Auxilio, que se presentó en el lugar para inspeccionar el estado edilicio del inmueble afectado. Las autoridades permanecen en el sitio para supervisar la evaluación técnica y definir los pasos a seguir respecto a la reapertura del local.

Un derrumbe y heridos en un centro médico

Techo caído en el derrumbe del centro OSECAC de Palermo
Así se cayó el cielorraso del centro de salud

A mediados de enero, el SAME registró una emergencia en el barrio de Palermo, donde el derrumbe del techo de un centro médico provocó heridas en al menos seis pacientes. El incidente ocurrió en la sede del Centro Médico OSECAC, situada en Medrano 1164, mientras unas 40 personas aguardaban atención en la sala de espera del primer piso.

El colapso afectó el cielorraso del sector de consultorios externos, dejando entre los heridos a cinco mujeres y un hombre. De acuerdo con la información brindada a Infobae por fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), tres pacientes recibieron asistencia dentro del establecimiento y otros tres fueron derivados a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía. Posteriormente, desde la obra social se informó que siete personas presentaron lesiones leves y fueron trasladadas al Sanatorio Sagrado Corazón para una evaluación integral.

Derrumbe en el centro médico de Palermo
Rápidamente, los servicios de salud y de emergencia evacuaron a todo el personal (Jaime Olivos)

El titular del SAME, Alberto Crescenti, había declarado a la prensa que “no hay víctimas fatales”, y agregó: “Los heridos están fuera de peligro con traumatismo de cráneo”. Crescenti también destacó que entre los afectados no había menores. Testimonios recogidos por Infobae señalan que el incidente ocurrió de forma repentina. Un vecino relató que “se escuchó un estruendo” y que poco después llegaron los equipos de rescate.

El operativo desplegado incluyó 22 móviles de distintas unidades de asistencia y rescate, entre ellos personal de Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y el cuerpo K-9 con perros especializados en búsqueda y salvamento.

Tras completar la evacuación, los bomberos inspeccionaron la estructura para descartar la presencia de personas atrapadas. Únicamente agentes de seguridad permanecieron en el ingreso, bajo la custodia del inmueble.

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