Presentaron el “Libro Blanco de la Inteligencia Criminal”, un manual sobre el uso de esta disciplina para la seguridad

La imagen muestra la portada del "Libro Blanco de la Inteligencia Criminal" de Ramiro Anzit Guerrero junto al logo de la Agencia Nacional de Inteligencia, destacando su relevancia para la seguridad.

La presentación del “Libro Blanco de la Inteligencia Criminal” realizada a fines de marzo apuntó a marcar un hito en el abordaje profesional de la seguridad en la República Argentina. La obra, escrita por el especialista Ramiro Anzit Guerrero, surge en un contexto donde los desafíos para el Estado se han multiplicado por la irrupción de amenazas asimétricas y transnacionales. En la actualidad, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia se ha vuelto una necesidad ineludible para anticipar y contrarrestar riesgos que trascienden fronteras y estructuras tradicionales.

El texto se propone como un compendio actualizado dirigido a la comunidad académica, pero pone particular énfasis en los cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales del país. De acuerdo con la presentación del manual, la función de inteligencia se despoja de toda mitificación para situarse como un proceso estratégico insustituible, orientado a la producción sistemática de conocimiento. Esta labor, destinada a los decisores políticos y estratégicos, tiene como objetivo proveer la anticipación necesaria para la salvaguarda de los intereses nacionales y la preservación del Estado de Derecho.

Según se informó en el prólogo del libro, la eficacia de la inteligencia nacional depende de la consolidación de un corpus doctrinal robusto, un andamiaje legal preciso y una metodología rigurosa. “El paradigma de la seguridad en el siglo XXI, caracterizado por la emergencia de amenazas asimétricas, transnacionales y de creciente complejidad, impone a los Estados la necesidad ineludible de perfeccionar sus capacidades de inteligencia”, indica el texto introductorio. Esta afirmación resume la razón de ser de la publicación, apuntando a la profesionalización y actualización permanente de quienes desempeñan tareas clave en la seguridad y defensa nacionales.

El Libro Blanco de la Inteligencia Criminal aborda la evolución histórica y el marco jurídico-institucional vigente en la inteligencia argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque del manual es integral. Inicia con una revisión epistemológica del concepto de inteligencia, abarcando su evolución histórica y el marco jurídico-institucional vigente en Argentina. Se destaca el análisis de las reformas más recientes que han reconfigurado el Sistema de Inteligencia Nacional, lo que permite comprender en profundidad las competencias, funciones y límites que impone el Estado de Derecho a esta actividad. Esta mirada de base resulta indispensable para cualquier profesional que deba actuar en el terreno, dado que establece los parámetros legales y doctrinales que rigen la producción y uso de información sensible.

En la etapa central del libro, se aborda el núcleo metodológico de la disciplina. El Ciclo de Inteligencia es desglosado como un proceso de gestión aplicable, orientado a transformar datos e información dispersa en conocimiento accionable. Esta sección hace hincapié en la importancia de sistematizar procedimientos que permitan anticipar escenarios y reducir la incertidumbre, un aspecto fundamental para la toma de decisiones en contextos complejos y cambiantes.

El manual reserva un capítulo especial para las Técnicas de Análisis Estructurado (TAE), herramientas diseñadas específicamente para robustecer el juicio analítico y mitigar los sesgos cognitivos inherentes al razonamiento humano. Estas técnicas, cada vez más valoradas en los ámbitos de seguridad e inteligencia, fomentan la consideración de hipótesis alternativas y contribuyen a elevar la calidad de los informes producidos por los analistas.

La presentación del Libro Blanco de la Inteligencia Criminal posiciona a Ramiro Anzit Guerrero como referente clave en seguridad e inteligencia en Argentina

En la última parte, la obra explora la dimensión prospectiva y estratégica del análisis criminal. Se examina cómo el análisis delictual se integra dentro de modelos de gestión avanzada, como la Vigilancia Policial Dirigida por Inteligencia (Intelligence-Led Policing), y de qué manera la prospectiva, a través de la construcción de escenarios, permite trascender la mera reacción ante hechos concretos para formular políticas y estrategias resilientes. El libro enfatiza que solo mediante una mirada prospectiva es posible diseñar respuestas adaptables a una pluralidad de futuros posibles, fortaleciendo la capacidad del Estado para anticipar y enfrentar amenazas de diversa índole.

El “Libro Blanco de la Inteligencia Criminal” se presenta así como una contribución de peso a la doctrina nacional sobre el uso profesional de la inteligencia. Su finalidad última, según el propio autor, es fortalecer la profesionalización de una función crítica para la seguridad y la defensa, promoviendo una cultura de trabajo donde la eficacia operativa se fundamente en la excelencia analítica y el respeto irrestricto al marco legal y los principios democráticos.