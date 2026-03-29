Sociedad

Un hombre atropelló a dos menores en Mendoza: tenía 2,5 gramos de alcohol en sangre

El conductor de 44 años quedó detenido en Godoy Cruz tras embestir a una niña de 5 años y a un adolescente de 14, quienes sufrieron politraumatismos

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La menor de cinco años permanece internada en el hospital Notti, tras ser diagnosticada con politraumatismos
La menor de cinco años permanece internada en el hospital Notti, tras ser diagnosticada con politraumatismos

Un conductor de 44 años fue detenido tras protagonizar un accidente que dejó a dos menores heridos en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. El hombre manejaba con un nivel de alcohol en sangre que quintuplicaba el límite permitido para vehículos particulares.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el incidente ocurrió la noche del sábado en la esquina de El Salvador y Cuba, en el barrio Los Barrancos 2, cuando el conductor, identificado como A.B., atropelló a una niña de cinco años y a un adolescente de catorce. El hombre circulaba a bordo de un Volkswagen Gol y fue sometido a un control en el lugar, que arrojó 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces más que el máximo legal para la categoría.

El accidente en Godoy Cruz dejó a una niña de cinco años internada en el hospital Notti con politraumatismos y a un adolescente de catorce años con lesiones leves, según informaron fuentes policiales. El conductor responsable fue detenido tras confirmarse que circulaba con 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido en Mendoza.

Personal de la Comisaría 50 y del Servicio de Emergencias Coordinado intervinieron de inmediato, solicitando asistencia médica para los heridos. La niña fue trasladada de urgencia al hospital Notti, donde permanece bajo observación por politraumatismos. El adolescente fue evacuado por familiares a un centro de salud no especificado; las fuentes detallaron que presentaba lesiones leves, pero se realizaron estudios para descartar complicaciones adicionales.

En Mendoza, el límite permitido de alcohol en sangre para conducir vehículos particulares es de 0,5 gramos por litro, mientras que para motociclistas y ciclomotores es de 0,2 g/l y para transporte público o profesional rige la tolerancia cero, según lo establece la Ley provincial 9099. Tras el resultado del test, el vehículo fue secuestrado y el conductor quedó alojado en la Comisaría 50, imputado bajo el artículo 667 bis de la normativa local.

El caso quedó a disposición del Juzgado Contravencional N°1.

Manejaba borracho y chocó contra dos autos y un móvil policial: triplicó el límite permitido de alcohol en sangre

Test de alcoholemia durante Navidad 2025
El alcoholímetro arrojó 2,6 g/l

Esta misma semana, un hombre de 40 años fue detenido en Guaymallén, Mendoza, tras protagonizar un siniestro vial que involucró a tres vehículos, entre ellos un móvil de la Policía. Cuando lo detuvieron, confirmaron que superaba ampliamente el nivel de alcohol en sangre permitido.

El incidente ocurrió pasadas las 13.30 del jueves, en calle La Pampa, entre Panamá y Félix Suárez, según informó el medio local Los Andes. Un llamado al 911 alertó sobre un vehículo volcado tras chocar contra varios autos estacionados en la vía pública.

El conductor circulaba a bordo de un Renault Megane en dirección oeste cuando, según la reconstrucción policial, perdió el control del automóvil. Al llegar a la intersección con calle Avellaneda, el hombre identificado como K. M., impactó en primer lugar contra una camioneta Toyota Hilux estacionada. Posteriormente, en un intento de escapar, chocó contra un móvil policial que se encontraba detenido en la zona. Pero la secuencia no terminó allí. Hubo un tercer impacto, esta vez contra un Volkswagen Gol también estacionado, que provocó el vuelco del automovilista.

Ante el caos generado, personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar y realizó el control de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue de 2,60 g/l, superando ampliamente el límite permitido por la normativa vigente. Esta cifra implica una infracción a la Ley 9099, artículo 67 bis, que agrava las sanciones cuando se detecta una alta concentración de alcohol en sangre al conducir. La Justicia Contravencional dispuso la aprehensión del conductor y su traslado a una dependencia policial, iniciando el proceso correspondiente por la violación a la legislación sobre conducción bajo los efectos del alcohol.

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