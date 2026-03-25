Estados Unidos

Semana Santa 2026: por qué el huevo de chocolate estará más caro

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Confitería de Estados Unidos, aproximadamente el 90 % de las cestas de Pascua contienen chocolate, aunque estos cambios en los costos no se reflejan aún en los supermercados.

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El precio de los huevos de Pascua de chocolate se encarece en 2024 a pesar de la reciente caída del cacao. (REUTERS/Elisabeth Mandl)
El precio de los huevos de Pascua de chocolate se encarece en 2024 a pesar de la reciente caída del cacao. (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Faltan pocos días para el inicio de Semana Santa y muchas personas optarán por comprar huevos de Pascua para compartir con sus familias, aunque este año el precio del conejito de chocolate será más elevado, a pesar de que los precios del cacao descendieron en los últimos meses.

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Confitería de Estados Unidos, aproximadamente el 90 % de las cestas de Pascua contienen chocolate, aunque estos cambios en los costos no se reflejan aún en los supermercados.

Pasillo de supermercado con estantes llenos de huevos de chocolate y dulces. Personas, incluyendo niños, eligen productos con carros de compra.
Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Confitería de Estados Unidos, aproximadamente el 90 % de las cestas de Pascua contienen chocolate. Fuente: Infobae

En diálogo con ABC News, David Branch, gerente del sector del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, explicó: “El mercado finalmente muestra los primeros signos de estabilización, pero no los suficientes como para ofrecer grandes descuentos a los compradores de Pascua”.

Aunque la oferta mundial mejoró en lo que va del año, Branch señaló que áfrica Occidental, región responsable de cerca del 70 % del cacao mundial, sigue afrontando problemas climáticos, enfermedades y el envejecimiento de los árboles.

Si bien el incremento de precios para 2024 y 2025 comenzó a moderarse, “el alivio para los consumidores en el sector minorista será lento y desigual durante la primera mitad de 2026”, afirmó Branch a CBS News.

Las góndolas exhiben chocolates producidos cuando el cacao estaba a valores máximos históricos, afectando los precios actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las góndolas exhiben chocolates producidos cuando el cacao estaba a valores máximos históricos, afectando los precios actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productores de dulces suelen adquirir los ingredientes varios meses antes, por lo que los artículos que se encuentran actualmente en las góndolas fueron elaborados con costos previos, aún influenciados por los niveles altos del cacao.

“La mayoría de los bombones de Pascua se produjeron cuando el cacao todavía era extremadamente caro, por lo que los compradores deberían esperar precios similares o ligeramente superiores a los del Día de San Valentín”, agregó Branch.

Cómo evolucionaron los precios del chocolate y los dulces en Pascua

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los precios de los dulces, incluido el chocolate, aumentaron un 12 % interanual.

En este escenario, la Federación Nacional de Minoristas informó que los consumidores prevén gastar USD 3.500 millones solo en dulces de Pascua este año, mientras que el gasto total estimado en las festividades alcanzará USD 24.900 millones, superando así los récords históricos.

Según un comunicado de la Federación: “Los dulces son la categoría más comprada para Semana Santa este año, con un 92 % de los consumidores que planean comprarlos”. Otras categorías incluidas son alimentos (90 %), obsequios (64 %), decoraciones (53 %) y ropa (51 %).

Personas compran huevos de chocolate de Pascua en un supermercado. Un hombre empuja un carrito lleno; dos mujeres observan un huevo gigante decorado.
La Federación Nacional de Minoristas informó que los consumidores prevén gastar USD 3.500 millones solo en dulces de Pascua este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto sobre los precios de los huevos: ¿de gallina o de chocolate?

Datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que el precio de los huevos ha bajado un 42 % respecto al año pasado, después de alcanzar máximos históricos debido a la escasez generada por la epidemia de gripe aviar. Este dato corresponde a los huevos de gallina, y no influye en los precios de los huevos de Pascua de chocolate, que siguen sujetos al mercado internacional del cacao.

Cuándo se celebra Semana Santa en 2026

La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días centrales serán el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), formando un fin de semana largo hasta el domingo 5.

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