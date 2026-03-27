Sociedad

Colapsó un andamio en una obra en Tandil y hay dos obreros heridos de gravedad

Ambos continúan hospitalizados en el centro médico local. El hecho se encuentra bajo investigación judicial

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Las dos víctimas continúan internadas, luego de que fueran rescatadas por las autoridades (X: @hechosanderecho)

Un grave accidente laboral, ocurrido en una obra en construcción en la ciudad de Tandil, dejó a dos obreros con heridas de gravedad, luego de que el andamio desde donde trabajaban colapsara. Mientras uno de ellos no pudo evitar caer al vacío, el otro quedó suspendido y tuvo que ser rescatado.

El siniestro sucedió el miércoles por la tarde en una edificación situada en la calle Maipú al 600, cuando alrededor de las 14:45 horas se recibió un llamado al sistema de emergencias 101 que alertaba sobre las lesiones que sufrieron los dos trabajadores.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que un operario de 35 años se había caído desde una altura considerable y, de hecho, todavía se encontraba tendido en la vía pública. Después de haber sido asistido en el lugar por una unidad del SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal de Tandil, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información publicada por El Diario de Tandil, un segundo trabajador, de 33 años, quedó suspendido en altura sobre el andamio colapsado. Por este motivo, se realizó un operativo de rescate a cargo de los bomberos y los efectivos policiales. Tras haber recibido atención médica, fue derivado al nosocomio local, donde se le diagnosticaron fracturas de cráneo y en un miembro inferior.

Los dos empleados continúan internados en el centro de salud local
Los dos empleados continúan internados en el centro de salud local

Luego de que las víctimas fueran rescatadas, la zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes. Asimismo, confirmaron que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16, encabezada por el doctor Marcos Eguzquiza, bajo la carátula de lesiones culposas en el marco de un accidente laboral.

Murió un trabajador rural luego de que cayera dentro de un silo de una planta de acopio de granos

Hace una semana, el desenlace de una jornada de trabajo en la localidad bonaerense de Mariano Benítez terminó en tragedia luego de que un operario muriera dentro de una planta de acopio de granos. El hecho movilizó a rescatistas, personal médico y autoridades judiciales, que estuvieron a cargo de rescatar los restos del hombre.

El incidente ocurrió el 18 de marzo, cuando dos empleados cayeron en uno de los silos utilizados para almacenar cereal. Uno de ellos fue cubierto casi de inmediato por el grano, lo que imposibilitó su rescate, mientras que el otro logró ser sujetado por compañeros hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Campos de grano en primer plano, con una planta de procesamiento de cereales y varios silos metálicos grandes al fondo, bajo un cielo azul despejado.
Al momento del incidente, uno de los operarios se salvó al ser sujetado por uno de sus compañeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas de rescate se priorizaron para liberar a la persona que permanecía parcialmente atrapada, mientras el resto del personal intentaba localizar al trabajador que había sido sepultado completamente. La intervención de los equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y rescatistas especializados fue clave para asistir a los afectados.

De acuerdo con la consulta de los medios locales a los especialistas, indicaron que, en estos casos, el comportamiento del cereal almacenado sería similar al de una “arena movediza”, capaz de envolver y absorber a una persona en cuestión de segundos. Por esta razón, el ingreso a silos es considerado como una de las labores más peligrosas dentro del ámbito rural.

Luego de que se concluyera el rescate, las investigaciones judiciales se centraron en determinar si los protocolos y medidas de prevención requeridas para manipular silos de grano estaban en vigencia y si se cumplían de manera adecuada en el momento del accidente.

Frente a este panorama, la Fiscalía buscará establecer con precisión las circunstancias que rodearon el siniestro. Entre los aspectos a analizar figuran el estado de las instalaciones, la capacitación de los trabajadores y la presencia de dispositivos de seguridad, elementos que podrían ser determinantes para evitar este tipo de tragedias en el futuro.

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