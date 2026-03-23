Murió la “Abuela Lalala”, la mujer que fue furor por el Mundial 2022

Así empezaron y fueron creciendo los festejos de una abuela en las calles de Liniers con un grupo, Los Pibes de Luro, quienes inventaron el cantito que está en boca de todos los argentinos en este Mundial (TikTok: @Verocepitta)

“Abuela Lalala” se convirtió en un símbolo de la alegría que se vivía en las calles tras cada partido de la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Cristina Mariscotti era la mujer detrás de los videos. Lamentablemente, falleció a los 79 años a principios de marzo. La “Scalonetta” perdió así a una de sus mayores fans de cara a la Copa del Mundo 2026.

La noticia se conoció este fin de semana. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio de Liniers Cosas de Barrio, la jubilada que supo conquistar los corazones de todos los hinchas sufrió una insuficiencia cardíaca y murió días después en el Hospital Santojanni.

Esta es su historia. Cristina nació en el año 1946 en la Ciudad de Buenos Aires, era la mayor de tres hermanas.

Según contó hace unos años a Infobae, creció en el barrio de Almagro, pero la vida la llevó a Liniers, donde la vida le guardaba una sorpresa.

Cuando salía a la calle a festejar los goles con los pibes de la cuadra, Cristina agitaba la bandera argentina

Era hincha de Boca y amaba a Lionel Messi, pero no veía los partidos por cábala. Quien diría que ella terminaría por convertise en una cábala en sí misma y, pese a no haber tenido hijos o nietos, se convirtió en la abuela de todos los hinchas de la selección.

“Abuela, lalala lala. Abuela, lalala lala”, comenzaron a gritarle los “Pibes del Luro”. El video se volvió viral y lo que siguió fue historia. Desde entonces, el frente de su casa se llenaba de fanáticos que le agredecían por “llevarlos a la final”.

En ese momento, Cristina manifestó: “Siento ante todo una gran sorpresa. Y a la vez una gran angustia. Me dicen que tengo que disfrutarlo, que no tengo que estar asustada, pero es algo que siento, como que me descubrieron, que va a pasar algo malo… Y no me va a pasar nada, lo sé, pero me da ese miedo. Trato de ser positiva pero el mal existe y me asusta… Igual en el barrio me siento protegida y sé que Dios me va a cuidar”.

La abuela con los Pibes de Luro. Dicen que todo fue espontáneo

Durante sus celebraciones, usaba barbijo para protegerse del COVID porque su salud era frágil. En palabras de ella, ya en el mundial “andaba más o menos”. De hecho, una empresa se acercó a ella para invitarla con un acompañante a Qatar para ver la final, pero ella no quiso. “Son como 50 horas de viaje, no estoy en condiciones. Prefiero verlo acá, rodeada de gente conocida, de mi familia, tranquilita”, explicaba.

“Me divierto. Pero no sabía que iba a pasar esto. ¡La primera vez yo veía que saltaban, que tenían los teléfonos, pero pensé que estaban haciendo selfies, no sabía que estaban filmando todo! Pero bueno, me divierto. Hay viejas de mierda y hay otras que no. Yo no soy una vieja amargada. Ya la vida es bastante triste, yo trato de estar lo mejor posible. Hay alguna gente que destrata a los jóvenes. Yo no, porque entre los jóvenes están mis sobrinos y sobrinas y son el futuro de la vida, los que van a seguir haciendo la nación, y eso es bueno. Acepto la edad que tengo y trato de pasarla lo mejor posible", reflexionó en esa oportunidad sobre lo que generó en las redes.

El episodio ocurrió en Liniers y se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @octaruggero)

Hasta después de un partido, los hinchas la bañaron en espuma. Sobre ese momento, recordaba: “¡Sí! Yo estaba con una solera de colores y llegué y los chicos empezaron con la espuma y yo pensé: ¡me arruinaron toda la ropa! Me quería morir, porque soy muy meticulosa con la ropa, no me gusta ni una manchita. Pero después me miré y no tenía nada, se había ido todo. Claro, yo ya me había olvidado de cuando iba al carnaval y me llenaban de nieve y no pasaba nada. ¡Ya hace tanto de eso!“.

Con respecto a su relación con la Selección, Cristina contó: “Miré los dos mundiales que ganamos, sí. Apenas terminó el partido en el ‘78 ya estábamos en el colectivo con mis amigas rumbo al obelisco. Y en el ‘86 yo tenía un fitito y fuimos en él al centro, pensé que me lo iban a abollar todo, pero no, me lo cuidaron. También me acuerdo del ‘90. Los gritos que pegamos cuando hizo el gol Caniggia. Y el ‘94, que fue una lágrima. Y ahora está Messi, es mi jugador preferido. Le mandé mil mensajes, ojalá alguno le llegue”.

Además de fanática de Messi, Cristina era también muy creyente. Cuando este medio consultó cómo le explicaría a sus padres lo que estaba viviendo, ella muy segura contestó: “Yo sé que me están viendo, que nos están viendo a todos. Yo los siento, están siempre. Y si mi abuela me viera haciendo esto tal vez me diría que estoy loca, porque ella era inmigrante, una mujer seria… Capaz que me retaría”.

Por su gran fidelidad, sus vecinos se congregaron en la Parroquia San Enrique, de la que formaba parte, para realizar una misa en su honor.