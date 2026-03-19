Córdoba: un hombre circulaba en un scooter eléctrico por la ruta y fue sancionado por la policía

Personal de la Policía Caminera escoltó al conductor de scooter eléctrico fuera de la Circunvalación

En una escena poco habitual para el tránsito de la ciudad de Córdoba, un hombre de 62 años fue sancionado por circular en un scooter eléctrico por la Circunvalación, donde este tipo de vehículos no está autorizado. El episodio, registrado durante la tarde del miércoles, activó la intervención de la Policía Caminera, que controló la situación sobre la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 2 del anillo externo.

De acuerdo con lo reportado por fuentes del caso, los efectivos detectaron a un conductor desplazándose por la autovía en un scooter eléctrico, modalidad de movilidad que la normativa vigente impide en corredores de alta velocidad.

La Dirección General de Policía Caminera informó que, al advertir la presencia del rodado, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito N° 8560, la cual prohíbe expresamente la circulación de estos vehículos en autovías y autopistas.

La intervención policial incluyó, además, una medida preventiva para el resguardo de la integridad física del hombre. Según detallaron las fuentes del caso, los uniformados escoltaron al conductor hasta un sector habilitado para el paso de su tipo de rodado. La decisión se tomó “teniendo en cuenta las características del vehículo y la seguridad vial”, en palabras de la fuerza.

Un familiar del conductor se presentó con un vehículo de carga tras la notificación policial

Al momento de la notificación, el hombre fue acompañado fuera de la autovía por la policía y, posteriormente, un familiar se presentó en el lugar con un vehículo de carga para trasladarlo.

La Policía Caminera subrayó —en coincidencia con lo publicado por La Voz— que estos operativos buscan prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de la legislación orientada a todos los usuarios de las vías rápidas. La infracción, encuadrada en la Ley de Tránsito N° 8560, se aplicó por tratarse de “circulación en autovía y autopista con vehículo especial”, según consta en el acta labrada en el lugar.

Las autoridades reiteraron que la restricción para scooters eléctricos y vehículos similares responde a criterios de seguridad vial y protección de los conductores. El caso no dejó consecuencias adicionales para otros usuarios de la Circunvalación y finalizó con el traslado del infractor a una zona permitida para su rodado.

Impactante choque frontal en Córdoba entre un auto y un taxi

La víctima tenía 52 años y murió en el Hospital Córdoba pese a los intentos médicos

La Ruta Nacional 19 se transformó en escenario de un trágico episodio durante la mañana de este miércoles. Un choque frontal entre dos vehículos a la altura de Monte Cristo, en el departamento Colón, derivó en la muerte de uno de los conductores y activó un intenso operativo de emergencia. El siniestro, ocurrido en un punto de alto tránsito, dejó imágenes que reflejaron la violencia del impacto y alteró la circulación en la zona.

De acuerdo con información confirmada por la policía de Córdoba, el accidente se produjo poco después de las 7.30 en la rotonda que conecta la nueva autovía con la vieja Ruta 19.

En ese sector, por causas que todavía son materia de investigación, un Ford Escort embistió de frente a un Fiat Siena que funcionaba como taxi. En el primer vehículo viajaban un hombre de 52 años y una mujer de 50, mientras que el segundo era conducido por un joven de 24 años.

Según reportaron fuentes del caso, el conductor del Ford Escort sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba, donde los médicos intentaron reanimarlo. El diagnóstico fue un cuadro de shock cardiogénico irreversible y su fallecimiento se confirmó minutos después de su ingreso.

Su acompañante, la mujer que viajaba con él, resultó herida y fue derivada a otro centro de salud, donde permanece bajo atención médica. El conductor del taxi, en tanto, resultó ileso tras el impacto.

La magnitud del accidente quedó evidenciada en el estado de los vehículos, especialmente el Ford Escort, que terminó destruido a un costado de la ruta.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios de Monte Cristo y un servicio de emergencias, que asistieron a las víctimas, garantizaron el traslado de los heridos y se encargaron de ordenar el tránsito en un área clave para la circulación regional.