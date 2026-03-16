Sociedad

Un trabajador falleció mientras hacía tareas de limpieza en el teatro Frank Romero Day de Mendoza

La víctima, identificada como Fabián Rentería, tenía 60 años y era parte del equipo de recolectores de material reciclable tras un recital de Abel Pintos. Se descompensó, lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore y confirmaron su muerte

Guardar
El teatro Frank Romero Day
El teatro Frank Romero Day fue escenario de dos muertes relacionadas con tareas laborales este verano (Crédito: Gobierno de Mendoza)

Un trabajador reciclador de 60 años falleció durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones del teatro griego Frank Romero Day de Mendoza, mientras realizaba tareas de limpieza después de un festival musical. El hecho, ocurrido tras la actuación de Abel Pintos, marcó el segundo episodio trágico en ese predio en pocos días.

La víctima fue identificada como Fabián Rentería, integrante de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, oriundo del departamento de Las Heras. Junto a otros miembros de la organización, había ingresado al predio para recolectar materiales reciclables que quedaron tras el espectáculo.

Según informó el medio regional El Sol, testigos indicaron que el hombre se encontraba sobre un camión, en plena faena, cuando sufrió una descompensación que provocó su caída desde una altura considerable y un golpe en la cabeza.

Personal del servicio de emergencias acudió de inmediato. Rentería fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde. Las primeras informaciones apuntan a un infarto masivo como causa probable, aunque la autopsia será determinante para esclarecer las circunstancias exactas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la cooperativa tenía un acuerdo con las productoras privadas encargadas de la organización del festival musical realizado el domingo en el Frank Romero Day.

Las tareas de limpieza y recuperación de residuos suelen extenderse durante largas jornadas, una vez concluidos los eventos principales en el emblemático escenario mendocino.

Este episodio se suma al antecedente registrado el pasado 26 de febrero, cuando Santino Calivar, un técnico de 21 años, murió tras descompensarse en pleno armado del escenario para la edición número 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El joven fue asistido en el lugar por una ambulancia, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado de urgencia, pero falleció poco después en el Hospital Español.

Ambos casos ocurrieron en el marco de las labores previas y posteriores a los eventos centrales de la tradicional celebración mendocina. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación sobre el fallecimiento de Fabián Rentería.

Tragedia en Río Negro: un operario murió luego de un derrumbe en una obra cloacal en General Roca

El derrumbe de una pared
El derrumbe de una pared lateral de la zanja donde trabajaba el operario provocó la causa de muerte del hombre de 49 años (Facebook)

Hugo Ariel Breppe, un trabajador de 49 años, perdió la vida este lunes tras permanecer cerca de 20 minutos atrapado bajo tierra por el derrumbe de una obra cloacal en General Roca, provincia de Río Negro.

El accidente, registrado durante las excavaciones en el marco del Plan Director de Desagües Cloacales, expuso la vulnerabilidad de las condiciones laborales y reforzó el complejo entramado de responsabilidades institucionales, ya que autoridades provinciales y municipales recalcaron que el proyecto dependía en forma exclusiva del Gobierno nacional.

La emergencia se produjo minutos antes de las 12:30 en la intersección de Mendoza y el Canal Grande, próximo a la Universidad Nacional del Comahue. Según reportó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca, una de las paredes de la zanja en la que se encontraban trabajando los obreros colapsó abruptamente y sepultó a tres operarios.

Dos lograron ser extraídos por sus compañeros poco después del incidente. El tercero, Breppe, permaneció bajo tierra aproximadamente 20 minutos hasta su rescate por parte de los bomberos.

La directora del hospital Francisco López Lima, Susana Marezi, detalló a Diario Río Negro: “Breppe llegó al centro de salud con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”. Otro de los trabajadores afectados fue derivado también al hospital, donde permanece estable y con lesiones menores, precisó la misma profesional.

El trabajador fallecido, radicado en General Roca y padre de familia, recibió mensajes de despedida de sus hijas a través de redes sociales. Luna Breppe escribió: "Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre“. Por su parte, otra de sus hijas, Belu Breppe exigió en otro posteo “que se haga justicia”.

La Fiscalía encargada de la investigación, representada por la fiscal Jessica González, dispuso la autopsia para establecer con precisión las causas y circunstancias del deceso, confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario Río Negro.

Temas Relacionados

MendozaFiesta Nacional de la VendimiaTeatro Frank Romero DayÚltimas noticias

Últimas Noticias

Despertó del coma uno de los sobrevivientes del choque fatal en el que murieron dos jóvenes en Córdoba

El brutal accidente en avenida Bulnes dejó un total de cinco heridos, entre ellos Emiliano, quien permanece internado en el Sanatorio Parque tras ser sometido a una cirugía en ambas piernas después del impacto

Despertó del coma uno de

Denunciaron el robo de una cámara que monitoreaba a una especie en peligro de extinción en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El dispositivo sustraído estaba instalado en una zona de acceso restringido que monitoreaba al huilín en el área del Brazo Blest. Se trata de una especie de nutria que está gravemente amenazada

Denunciaron el robo de una

Debate universitario en Infobae a la Tarde: paro, ley de financiamiento y la grieta actual entre estudiantes

Referentes de agrupaciones estudiantiles enfrentadas debatieron el paro docente, la vigencia de la ley de financiamiento y el riesgo de una universidad pública cada vez más excluyente, en plena semana de protestas y suspensión de clases en todo el país

Debate universitario en Infobae a

Un alumno de una escuela de Mendoza terminó hospitalizado tras ser atacado por el hermano de un compañero

El conflicto ocurrió en la Escuela Técnica 4-119 Santa María de Oro y escaló cuando el agresor ingresó al establecimiento y golpeó al menor en la cara. Le provocó una fractura del tabique y pérdida del conocimiento

Un alumno de una escuela

La golpeó el cartel de un proyecto inmobiliario y murió: pidieron indagar al ex futbolista Damián Manusovich por homicidio culposo

Lourdes Antonini, de 20 años, perdió la vida mientras caminaba por el barrio porteño de Villa Devoto en diciembre. El fiscal Andrés Madrea ordenó pericias clave que complicaron al ex San Lorenzo convertido en empresario inmobiliario

La golpeó el cartel de
DEPORTES
“¿Está para el Puskas?“: la

“¿Está para el Puskas?“: la peculiar secuencia de uno de los goles de Racing ante Lanús por el Torneo Apertura del fútbol femenino

De una golfista alemana a una ex estrella de la NFL: furor en las redes por los dos nuevos hinchas de Boca Juniors

Así quedaron los tenistas argentinos tras la última actualización del ranking ATP: Mariano Navone fue el mayor ascenso en el Top 100

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de China de F1: el llamativo lugar de Colapinto

Una perla de Racing y las selecciones juveniles de Argentina se va al Inter Miami de Lionel Messi

TELESHOW
Andrea del Boca recordó su

Andrea del Boca recordó su relación íntima con Luis Miguel y las versiones de romance: “Los mejores recuerdos”

Quién es el jugador de Los Pumas que habría conquistado a Karina La Princesita: “Muy acaramelados”

Migue Granados habló de su transformación física tras perder 20 kilos: “Déficit calórico”

Axel Kuschevatzky y su balance de los Oscar: “Mi favorita era El Agente Secreto y se fue sin nada”

Evangelina Anderson salió a caminar en pijama y de la mano de un hombre: “¿De quién se trata?”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque diurno inédito sobre

Un ataque diurno inédito sobre Kiev reveló el salto tecnológico de los drones rusos

Donald Trump aseguró que la ofensiva contra el régimen iraní evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial

Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán

Bolsonaro salió de cuidados intensivos tras presentar una mejora de su cuadro de neumonía bacteriana

Lula da Silva y Rodrigo Paz acordaron tender una línea eléctrica entre Bolivia y Brasil