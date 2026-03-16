Un trabajador falleció mientras hacía tareas de limpieza en el teatro Frank Romero Day de Mendoza

El teatro Frank Romero Day fue escenario de dos muertes relacionadas con tareas laborales este verano (Crédito: Gobierno de Mendoza)

Un trabajador reciclador de 60 años falleció durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones del teatro griego Frank Romero Day de Mendoza, mientras realizaba tareas de limpieza después de un festival musical. El hecho, ocurrido tras la actuación de Abel Pintos, marcó el segundo episodio trágico en ese predio en pocos días.

La víctima fue identificada como Fabián Rentería, integrante de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, oriundo del departamento de Las Heras. Junto a otros miembros de la organización, había ingresado al predio para recolectar materiales reciclables que quedaron tras el espectáculo.

Según informó el medio regional El Sol, testigos indicaron que el hombre se encontraba sobre un camión, en plena faena, cuando sufrió una descompensación que provocó su caída desde una altura considerable y un golpe en la cabeza.

Personal del servicio de emergencias acudió de inmediato. Rentería fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde. Las primeras informaciones apuntan a un infarto masivo como causa probable, aunque la autopsia será determinante para esclarecer las circunstancias exactas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la cooperativa tenía un acuerdo con las productoras privadas encargadas de la organización del festival musical realizado el domingo en el Frank Romero Day.

Las tareas de limpieza y recuperación de residuos suelen extenderse durante largas jornadas, una vez concluidos los eventos principales en el emblemático escenario mendocino.

Este episodio se suma al antecedente registrado el pasado 26 de febrero, cuando Santino Calivar, un técnico de 21 años, murió tras descompensarse en pleno armado del escenario para la edición número 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El joven fue asistido en el lugar por una ambulancia, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado de urgencia, pero falleció poco después en el Hospital Español.

Ambos casos ocurrieron en el marco de las labores previas y posteriores a los eventos centrales de la tradicional celebración mendocina. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación sobre el fallecimiento de Fabián Rentería.

Tragedia en Río Negro: un operario murió luego de un derrumbe en una obra cloacal en General Roca

El derrumbe de una pared lateral de la zanja donde trabajaba el operario provocó la causa de muerte del hombre de 49 años (Facebook)

Hugo Ariel Breppe, un trabajador de 49 años, perdió la vida este lunes tras permanecer cerca de 20 minutos atrapado bajo tierra por el derrumbe de una obra cloacal en General Roca, provincia de Río Negro.

El accidente, registrado durante las excavaciones en el marco del Plan Director de Desagües Cloacales, expuso la vulnerabilidad de las condiciones laborales y reforzó el complejo entramado de responsabilidades institucionales, ya que autoridades provinciales y municipales recalcaron que el proyecto dependía en forma exclusiva del Gobierno nacional.

La emergencia se produjo minutos antes de las 12:30 en la intersección de Mendoza y el Canal Grande, próximo a la Universidad Nacional del Comahue. Según reportó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca, una de las paredes de la zanja en la que se encontraban trabajando los obreros colapsó abruptamente y sepultó a tres operarios.

Dos lograron ser extraídos por sus compañeros poco después del incidente. El tercero, Breppe, permaneció bajo tierra aproximadamente 20 minutos hasta su rescate por parte de los bomberos.

La directora del hospital Francisco López Lima, Susana Marezi, detalló a Diario Río Negro: “Breppe llegó al centro de salud con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”. Otro de los trabajadores afectados fue derivado también al hospital, donde permanece estable y con lesiones menores, precisó la misma profesional.

El trabajador fallecido, radicado en General Roca y padre de familia, recibió mensajes de despedida de sus hijas a través de redes sociales. Luna Breppe escribió: "Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre“. Por su parte, otra de sus hijas, Belu Breppe exigió en otro posteo “que se haga justicia”.

La Fiscalía encargada de la investigación, representada por la fiscal Jessica González, dispuso la autopsia para establecer con precisión las causas y circunstancias del deceso, confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario Río Negro.