Alerta en Córdoba: desapareció un hombre que salió del hospital y no volvió a ser visto

Rastrillajes en la zona de Villa Dolores tras la desaparición de Jorge López (Fuente: ElDoce.TV)

La desaparición de Jorge Alejandro López mantiene en alerta a la ciudad de Villa Dolores y a la provincia de Córdoba. El hombre, de 52 años, fue visto por última vez el 3 de marzo de 2026, cuando salió del Hospital Regional de Villa Dolores sin recibir el alta médica. Desde ese momento, su paradero es un misterio para su familia y para las autoridades, que desplegaron un operativo de búsqueda que no cesa.

López vivía solo en una vivienda ubicada en un predio donde también reside uno de sus ocho hijos. El caso quedó rápidamente bajo investigación judicial, a cargo de la Fiscal Eugenia Ferreyra, a partir de la denuncia presentada por sus familiares. La fiscal recibe colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), organismo que interviene en casos de personas ausentes en todo el país.

De acuerdo con los primeros testimonios, López fue internado en el hospital local tras sufrir un accidente vial en su bicicleta. La caída le provocó algunas lesiones y pérdida de conocimiento. Durante su estadía, los médicos informaron que evolucionaba bien y se encontraba fuera de peligro. El martes 3 de marzo, poco antes de las 7 de la mañana, López abandonó la guardia del hospital por sus propios medios y las cámaras de seguridad registraron su salida.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba emitió una alerta y desplegó un operativo de búsqueda que incluyó a la Policía de Córdoba, bomberos, personal de Defensa Civil y voluntarios de la zona. Los rastrillajes se centraron en Villa Dolores y en barrios aledaños, y en uno de los procedimientos se vació un canal de agua para descartar la presencia de rastros o pertenencias. También se revisaron registros de cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Jorge Alejandro López está desaparecido desde el 3 de marzo

Los testimonios de los hijos del desaparecido

El hijo del hombre de 52 años, Valentín López, dio su testimonio en diálogo con ElDoce.Tv y dijo: “Él andaba con un pantalón negro corto y una remera negra corta también, una gorra roja y zapatillas negras”.

“Él estaba bien de salud, solo se golpeó la cabeza el domingo y de ahí lo llevaron al Hospital Regional de Villa Dolores”, contó Valentín sobre la salud de su padre.

Según lo que relató el hijo de Jorge “el martes a las 6:30 se quiso escapar y ellos del hospital lo doparon, y a las 7:00 ya se había escapado del hospital”. Explicó su desaparición: “La última vez que lo vieron fue una cámara en barrio Parque a las 7:22 de la mañana”.

Valentín también aseguró que no tiene ninguna pista y que aunque lo siguen buscando por todos lados "no hay ni una señal por dónde buscar“. Hace más de una semana desapareció el hombre y la familia pide colaboración con cualquier dato para poder encontrarlo.

Por otro lado, apuntó contra el centro de salud de Villa Dolores: “El hospital se lavó las manos, no se quieren hacer cargo de lo que pasó. Habiendo tanta seguridad lo dejaron escapar y no dieron aviso a la Policía”.

Otro de los hijos de Jorge, Tamara López, expresó: “Mi papá no llevaba celular ni tampoco plata, realmente es un misterio lo que ha sucedido, estamos agradecidos con la Policía y los bomberos que han trabajado mucho, y muy preocupados, esperamos que aparezca”.

De acuerdo con fuentes del caso, Jorge López había ingresado al hospital tras caer de su bicicleta el 1 de marzo, sufriendo una lesión en el cuero cabelludo y pérdida de conocimiento. Luego de mejorar su cuadro y encontrarse fuera de peligro, fue visto por última vez saliendo por la guardia hospitalaria, según captaron las cámaras de seguridad.

La Policía de Córdoba, junto con bomberos y vecinos, permanece alerta ante cualquier dato que aporte a la localización de Jorge Alejandro López, cuya desaparición mantiene activo el operativo en la región.