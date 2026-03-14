Sociedad

Alerta en Córdoba: desapareció un hombre que salió del hospital y no volvió a ser visto

Jorge Alejandro López fue visto por última vez al salir del Hospital Regional de Villa Dolores el 3 de marzo. Su familia y las autoridades mantienen un intenso operativo de búsqueda y solicitan colaboración a la comunidad.

Guardar
Rastrillajes en la zona de
Rastrillajes en la zona de Villa Dolores tras la desaparición de Jorge López (Fuente: ElDoce.TV)

La desaparición de Jorge Alejandro López mantiene en alerta a la ciudad de Villa Dolores y a la provincia de Córdoba. El hombre, de 52 años, fue visto por última vez el 3 de marzo de 2026, cuando salió del Hospital Regional de Villa Dolores sin recibir el alta médica. Desde ese momento, su paradero es un misterio para su familia y para las autoridades, que desplegaron un operativo de búsqueda que no cesa.

López vivía solo en una vivienda ubicada en un predio donde también reside uno de sus ocho hijos. El caso quedó rápidamente bajo investigación judicial, a cargo de la Fiscal Eugenia Ferreyra, a partir de la denuncia presentada por sus familiares. La fiscal recibe colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), organismo que interviene en casos de personas ausentes en todo el país.

De acuerdo con los primeros testimonios, López fue internado en el hospital local tras sufrir un accidente vial en su bicicleta. La caída le provocó algunas lesiones y pérdida de conocimiento. Durante su estadía, los médicos informaron que evolucionaba bien y se encontraba fuera de peligro. El martes 3 de marzo, poco antes de las 7 de la mañana, López abandonó la guardia del hospital por sus propios medios y las cámaras de seguridad registraron su salida.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba emitió una alerta y desplegó un operativo de búsqueda que incluyó a la Policía de Córdoba, bomberos, personal de Defensa Civil y voluntarios de la zona. Los rastrillajes se centraron en Villa Dolores y en barrios aledaños, y en uno de los procedimientos se vació un canal de agua para descartar la presencia de rastros o pertenencias. También se revisaron registros de cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Jorge Alejandro López está desaparecido
Jorge Alejandro López está desaparecido desde el 3 de marzo

Los testimonios de los hijos del desaparecido

El hijo del hombre de 52 años, Valentín López, dio su testimonio en diálogo con ElDoce.Tv y dijo: “Él andaba con un pantalón negro corto y una remera negra corta también, una gorra roja y zapatillas negras”.

“Él estaba bien de salud, solo se golpeó la cabeza el domingo y de ahí lo llevaron al Hospital Regional de Villa Dolores”, contó Valentín sobre la salud de su padre.

Según lo que relató el hijo de Jorge “el martes a las 6:30 se quiso escapar y ellos del hospital lo doparon, y a las 7:00 ya se había escapado del hospital”. Explicó su desaparición: “La última vez que lo vieron fue una cámara en barrio Parque a las 7:22 de la mañana”.

Valentín también aseguró que no tiene ninguna pista y que aunque lo siguen buscando por todos lados "no hay ni una señal por dónde buscar“. Hace más de una semana desapareció el hombre y la familia pide colaboración con cualquier dato para poder encontrarlo.

Por otro lado, apuntó contra el centro de salud de Villa Dolores: “El hospital se lavó las manos, no se quieren hacer cargo de lo que pasó. Habiendo tanta seguridad lo dejaron escapar y no dieron aviso a la Policía”.

Otro de los hijos de Jorge, Tamara López, expresó: “Mi papá no llevaba celular ni tampoco plata, realmente es un misterio lo que ha sucedido, estamos agradecidos con la Policía y los bomberos que han trabajado mucho, y muy preocupados, esperamos que aparezca”.

De acuerdo con fuentes del caso, Jorge López había ingresado al hospital tras caer de su bicicleta el 1 de marzo, sufriendo una lesión en el cuero cabelludo y pérdida de conocimiento. Luego de mejorar su cuadro y encontrarse fuera de peligro, fue visto por última vez saliendo por la guardia hospitalaria, según captaron las cámaras de seguridad.

La Policía de Córdoba, junto con bomberos y vecinos, permanece alerta ante cualquier dato que aporte a la localización de Jorge Alejandro López, cuya desaparición mantiene activo el operativo en la región.

Temas Relacionados

desaparecidoCórdobaVilla DoloresPolicía de Córdobaúltimas noticias

Últimas Noticias

“A mi mamá la golpeaba”: la hija de la mujer asesinada en Caleta Olivia reveló cuál era el vínculo con el detenido

Ada Barroso Quilo fue encontrada muerta en la casa de su pareja y principal sospechoso. Pese a que aseguró que se había descompensado, la autopsia confirmó que había sido estrangulada

“A mi mamá la golpeaba”:

Liberaron al acusado de matar a un policía de Córdoba y advirtieron que podría haber un cambio de carátula

Horas después de la muerte del suboficial, el fiscal Víctor Chiapero le concedió la excarcelación al principal acusado

Liberaron al acusado de matar

Nuevo brote de influenza aviar en Río Negro: el SENASA activó un operativo sanitario

Una intervención inmediata fue desplegada en el área donde se identificaron aves infectadas, aplicando biocontención y visitas a propiedades cercanas para monitorear posibles conexiones epidemiológicas

Nuevo brote de influenza aviar

Crimen de Sebastián Villarreal: absolvieron a dos de los acusados y condenaron a uno de ellos

La solicitud inicial contemplaba hasta 20 años de prisión por el rol facilitador de los imputados, pero la resolución judicial otorgó una reducción significativa, lo cual fue criticado por los familiares

Crimen de Sebastián Villarreal: absolvieron

El mito de la mujer que engañó a todos y se convirtió en Papa: su muerte violenta y los historiadores que niegan su existencia

La papisa Juana se habría infiltrado en los círculos de poder de la Iglesia Católica en el año 855. Las dudas sobre si llegó al trono de San Pedro en El Vaticano

El mito de la mujer
DEPORTES
El gesto de respaldo de

El gesto de respaldo de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras quedar afuera de la Q3 del Gran Premio de China por una diferencia ínfima

Franco Colapinto mejoró su nivel y largará 12° la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1: Gasly se clasificó 6°

Debutó en UFC hace un año y ahora encabezará una cartelera frente una leyenda 17 años mayor que él: el sueño del argentino Kevin Vallejos

Franco Colapinto habló sobre un problema mecánico en su Alpine y explicó la diferencia de rendimiento con Pierre Gasly en el inicio del GP de China

George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14°

TELESHOW
Quiénes son los artistas destacados

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este sábado en Lollapalooza: Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

Uriel Lozano: "Los amantes existen cuando no tenés complicidad con tu mujer"

Gustavo Garzón habla del estreno de la nueva obra que escribió: “Hay partes parecidas a cosas que viví, pero deformadas”

Evangelina Anderson impactó a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento: “Reina asesina”

Axel Kuschevatzky reveló cuál es su película candidata al oro en los Oscar y sus expectativas previo a la ceremonia

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que Irán está

Trump afirmó que Irán está “totalmente derrotado” y “quiere un acuerdo” que él no aceptaría

Su padre le dio una golpiza, vio que no respiraba y lo tiró en una zanja: el brutal crimen que conmociona a Uruguay

Así cayó Sebastián Marset: paso a paso del operativo policial que terminó con la captura del narcotraficante

EN VIVO | Israel bombardeó una zona de Líbano utilizada por Hezbollah como depósito de armas

Irán amenazó con reducir “a cenizas” instalaciones petroleras vinculadas a EEUU si ataca las del régimen en Kharg