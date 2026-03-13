La angustia de la madre de Wanda Taddei: “¿Quién garantiza que Eduardo Vázquez no vuelva a matar a una mujer?"

Beatriz Taddei, madre de Wanda Taddei, toma la palabra durante un acto conmemorativo exigiendo justicia por el femicidio de su hija

“Este asesino, Eduardo Vázquez, eligió matar a mi hija de la forma más terrible, rociándola con alcohol y luego prendiéndola fuego, que es la forma más larga, lenta y dolorosa que un ser humano pueda imaginarse. Después de mucha lucha le dieron perpetua. Hace poco, la justicia le concedió el acceso a un período de prueba para obtener salidas transitorias. Pienso en eso todo el tiempo y me agobia, me falta el aire, estoy indignada”, expresa conmovida por tanto dolor Beatriz Regal, mamá de Wanda Taddei. La joven de 29 años murió el 21 de febrero de 2011 después de once días de agonía porque su marido, el músico Eduardo Vázquez, decidió quemarla viva.

Los antecedentes del femicida

El prontuario de Vázquez dice que además fue uno de los músicos de la banda Callejeros que participaron de la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004. Por calcinar a su mujer fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo atenuado por emoción violenta. La familia de Wanda apeló la medida, y en 2013, la Cámara de Casación suprimió la emoción violenta y modificó la sentencia a prisión perpetua. Además, por el incendio de Cromañón recibió una pena de seis años.

Desde entonces el homicida solo piensa en volver a la calle pese a que primero dijo que lo de su mujer solo fue un accidente, y ahora admitió la culpa. Según los expertos, se trata de un giro estratégico, ya que esa actitud reflexiva lo beneficiaría en los informes psicológicos y psiquiátricos para obtener su libertad condicional.

Lo cierto es que en octubre del año pasado, el juez de ejecución penal Axel López habilitó para Vásquez el acceso al beneficio de ingresar a un período de prueba de posibles futuras salidas transitorias. Este régimen contempla la chance de salir de la cárcel de Devoto donde está alojado por lapsos de entre 12 a 72 horas. Esto sucede luego de que el mismo magistrado rechazara dicha alternativa en 2021, 2023 y 2024.

Los padres de Wanda Taddei posan frente a un mural con el retrato de su hija, víctima de femicidio

El período de prueba es una instancia prevista en el artículo 15 de la ley 24.660 que flexibiliza las condiciones de detención para quienes cumplen condenas largas. El objetivo es evaluar la capacidad de autodisciplina del condenado y su adaptación progresiva a la vida fuera del penal.

Hasta el momento, el Servicio Penitenciario menciona que hubo una mejora en su comportamiento con participación en los programas predeterminados, pero señala que todavía no está en condiciones de salir. Tanto la fiscalía como el consejo correccional del penal manifestaron su negativa a que Vázquez pudiera alcanzar este beneficio porque además no cumplió la mitad de la pena, ya que lleva 15 años detenido y fue sentenciado a prisión perpetua (35 años).

En contraposición, Irene Corach, la psicóloga de Vázquez especificó en sus informes que “no se detectan obstáculos psíquicos que impidan la inclusión del evaluado en el régimen de Período de Prueba”. Y dejó en claro que Vázquez ahora reconoce su responsabilidad y transita un discurso más reflexivo.

Una multitud se congrega frente a un mural que retrata a Wanda Taddei, en un acto de memoria y reclamo por la lucha contra el femicidio en Argentina.

El dolor de la madre de Wanda Taddei

Mientras tanto, Beatriz Regal, aplica su sentido común de madre y reflexiona. “Estoy en alarma y alerta permanente porque solo pasaron 15 años y él fue condenado a perpetua, es decir 35 años, y ya están intentando dejarlo salir, es vergonzoso. Con Jorge, mi marido, somos conscientes de que contamos con el apoyo de todos los medios periodísticos del país. Además, están todas las organizaciones sociales y feministas que también nos ayudan, que si fuera por ellos ya estaríamos haciendo concentraciones y marchas en la calle. Las leyes se deben cumplir, no así como las están interpretando para que pueda obtener la libertad. ¿Quién garantiza que no vuelva a hacer lo mismo con una mujer y tengamos una nueva víctima?

-¿Cómo sacan fuerzas ante semejante horror que vivieron, Beatriz?

- No podemos bajar los brazos por sus hijos, sus hermanos, la familia y por tantas víctimas y sus seres queridos que también dan pelea y nos siguen acompañando desde el primer día. Necesitamos una justicia que ayude a la víctima no al victimario. El período de prueba que el juez le otorgó puede durar un año, no sabemos bien, pero también en cualquier momento nos podemos encontrar con la novedad de que le otorguen las salidas transitorias, no quiero ni pensarlo, te juro. Nosotros seguimos hablando con fiscales, con jueces, con asistencia a la víctima, vamos a hacer todo lo posible para que esto se revierta.

-¿Lo ve posible?

-Es que si no es una barbaridad jurídica. Imaginate que una sola organización como “Atravesados por el femicidio” tiene más de 200 personas que perdieron a una mujer. ¿Esas familias que pueden llegar a estar pensando? Ahora el homicida de mi hija, mi nieta, mi sobrina, mi hermana, mi amiga, va a salir en cualquier momento de la cárcel porque lo de Vázquez va a sentar un precedente más que peligroso. Lo que no entiendo es por qué el juez concedió el período de prueba si está cuestionado por la fiscalía y por el propio servicio penitenciario. Lo que se debe comprender es que el femicidio cuando se produce no tiene marcha atrás, pero sí podemos trabajar a través de la educación y la difusión para que otras personas no lleguen a ser femicidas. Porque no se nace asesino. Insisto, no corresponde que a alguien que le faltan cumplir 20 años de condena pueda llegar a ser beneficiado de tal manera. La ley dice claramente que su sentencia debe ser de cumplimiento efectivo. Yo la voy a pelear en todas las instancias, no sé por qué pero me tengo confianza, vivo como una sensación de autodefensa propia.

-¿Esta es la etapa más dura que les tocó enfrentar como familia?

-Esta y la del juicio oral. No te imaginás lo duro y horrendo que fue, por todo lo que tuvimos que pasar y pelear porque no nos aceptaban las pruebas que aportábamos. Por suerte y porque nunca bajamos los brazos, en el Tribunal de Casación, vieron y analizaron el caso desde otro punto de vista. Siento que eran jueces mucho más capacitados. Es que hay varios excelentes que reconocen la violencia de género, y aunque parezca mentira a esta altura, otros no. Lo que hizo este asesino con Wanda, instaló en mi vida el miedo de que a mi otra hija le pueda pasar lo mismo. No puedo sacarme eso de la cabeza. Yo creo que el juez para dejarlo libre tiene que tener en cuenta la peligrosidad de la persona. Y este individuo demostró que es capaz de matar incinerando a la que era su mujer. Yo pediría que antes de permitir que transite entre nosotros, quienes deciden piensen unos segundos en esa escena. ¿Hay algo más violento, perverso y atroz? Vázquez antes decía que cometió un error en su vida, no un femicidio. Ahora acomodó el discurso porque le conviene y trata de sacar ventaja. Necesitamos jueces que apliquen bien la ley, lo pido por favor.

-Me comentaba que la familia sigue sufriendo y mucho, que padece una angustia constante.

-Sí, lo siguen padeciendo los hermanos, los tíos, los primos, no solo nosotros los padres. Después de quince años tengo a mi otra hija con psiquiatra, y a uno de mis nietos, el sobrino de Wanda, en tratamiento psicológico. Es interminable el sufrimiento. Cargo mi corazón de positividad porque me siento madre de muchos jóvenes del país que no dejan de apoyarme y acompañarme, recibo mucho amor de la sociedad. Me defino como una sembradora que germina semillas para la paz y el respeto hacia el otro. Con mi esposo estamos todos los días buscando y articulando diferentes cosas como para llegar profundamente a que se pueda cumplir con la ley. Yo pensé que iba a poder parar el período de prueba, que el juez me iba a escuchar, pero no sucedió. Igual voy a seguir luchando, siempre digo que nunca es tarde. Quiero que el magistrado me de los motivos, las razones por las cuales se lo otorgó. Igual nos queda una herramienta que es salir a la calle a gritar nuestro reclamo de justicia, y vamos a ser cientos de miles, te lo aseguro. Porque matan una mujer cada 28 horas. Estamos en una sociedad donde se incrementa la violencia de todas las formas, verbal, física, abusos... En las escuelas, tanto bullying como grooming. Ahora se sumó el cibernético y el juego en línea. Y se incrementaron los suicidios. Falta que se practique concientización en las escuelas, detección temprana. Convivimos en una sociedad cada vez más deshumanizada. Y los chicos están en el medio y lo padecen. A partir del homicidio de Wanda surgieron cientos de organizaciones en todas las provincias, pero no damos abasto para contener tanta violencia. Igual no voy a parar de luchar por cada semejante que lo necesite. Es un legado que me dejó mi hija y lo voy a seguir cumpliendo. También quiero poder cumplirle a ella. Y decirle un día que la pelea valió la pena porque a su asesino no lo dejaron libre antes de tiempo.