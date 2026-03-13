Sociedad

Choque fatal en Panamericana: un motociclista murió tras impactar contra un camión cuando quería acceder a la autopista

El accidente ocurrió en el kilómetro 30 del Acceso Norte, sentido provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197

Guardar
Un motociclista falleció al impactar contra un camión en la autopista Panamericana (TN)

Un motociclista falleció tras ser impactado por con un camión que circulaba en la Autopista Panamericana, sentido norte en dirección a provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197, en El Talar, partido de Tigre.

El accidente fatal provocó el corte de ese ingreso a la autopista. La restricción vehicular abarcó el carril lento y generó demoras en la circulación.

Personal de Seguridad Vial de AUSOL permanece en la zona, donde aún se encuentra la motocicleta involucrada en el choque. El cadáver quedó tendido en la vía asfáltica, sobre uno de los ingresos.

El cadáver del motociclista se
El cadáver del motociclista se encuentra tendido en el acceso a la autovía mientras peritos trabajan en el lugar (Captura de video)

La víctima habría intentado incorporarse a la Panamericana cuando, por causas que se investigan, no advirtió la presencia del camión. El impacto resultó fatal para el motociclista.

En la misma autovía, pero en sentido a la Capital Federal, el tránsito también experimenta una marcha intensa, ya que el cierre parcial genera embotellamientos en la zona de Escobar.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

PanamericanaEscobarAcceso Nortechoque fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caza ilegal en Mendoza: detuvieron a 7 hombres por destrucción de fauna silvestre

Una alerta en el sur de San Carlos permitió a las autoridades ubicar a un grupo sospechoso en una zona agrícola, donde hallaron restos de fauna protegida y herramientas empleadas en actividades de caza ilegal

Caza ilegal en Mendoza: detuvieron

Una mujer murió durante una encuentro sexual y detuvieron a su pareja tras confirmar que fue asfixiada

La mujer ya no tenía signos vitales cuando fue asistida por el personal de emergencias. El principal acusado está a la espera de ser indagado. En un primer momento, el hombre dijo que la víctima se descompensó durante las relaciones

Una mujer murió durante una

Un fuerte temporal de granizo y viento azotó a La Pampa: provocó daños y dejó sin luz a varias localidades

En la zona, se registró una fuerte actividad eléctrica. Las condiciones lejos están de mejorar, puesto que la provincia continúa bajo alerta amarilla por tormentas, al igual que Mendoza y San Juan

Un fuerte temporal de granizo

Una empleada pública deberá devolver una gran suma de dinero que le depositaron por error y usó para comprar un terreno

El caso llegó a la Justicia luego de las reiteradas negativas de la mujer ante la consulta del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU)

Una empleada pública deberá devolver

Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente

La víctima perdió la vida tras recibir un disparo durante un operativo policial y aún no está claro quien efectuó el disparo. Mientras, siguen buscando a los delincuentes que robaron la vivienda y escaparon

Córdoba: murió un policía tras
DEPORTES
La divertida desmentida de Mostaza

La divertida desmentida de Mostaza Merlo sobre una desopilante anécdota de Brian Sarmiento: “Nunca practicó con nosotros”

El problema que sufrió Colapinto a metros de los boxes en la práctica en China: la curiosa imagen con sus mecánicos

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

TELESHOW
Tiene 13 años y emocionó

Tiene 13 años y emocionó a Abel Pintos al cantar uno de sus hits: “Estoy nervioso y contento”

Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

INFOBAE AMÉRICA

La OTAN derribó otro misil

La OTAN derribó otro misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales