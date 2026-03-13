Choque fatal en Panamericana: un motociclista murió tras impactar contra un camión cuando quería acceder a la autopista

Un motociclista falleció al impactar contra un camión en la autopista Panamericana (TN)

Un motociclista falleció tras ser impactado por con un camión que circulaba en la Autopista Panamericana, sentido norte en dirección a provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197, en El Talar, partido de Tigre.

El accidente fatal provocó el corte de ese ingreso a la autopista. La restricción vehicular abarcó el carril lento y generó demoras en la circulación.

Personal de Seguridad Vial de AUSOL permanece en la zona, donde aún se encuentra la motocicleta involucrada en el choque. El cadáver quedó tendido en la vía asfáltica, sobre uno de los ingresos.

El cadáver del motociclista se encuentra tendido en el acceso a la autovía mientras peritos trabajan en el lugar (Captura de video)

La víctima habría intentado incorporarse a la Panamericana cuando, por causas que se investigan, no advirtió la presencia del camión. El impacto resultó fatal para el motociclista.

En la misma autovía, pero en sentido a la Capital Federal, el tránsito también experimenta una marcha intensa, ya que el cierre parcial genera embotellamientos en la zona de Escobar.

Noticia en desarrollo...