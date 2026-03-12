Sociedad

Microsoft y Fundación TAEDA presentaron en Uruguay un libro sobre aplicaciones de IA con impacto social y ambiental

El vicepresidente corporativo de Microsoft, Juan Miguel Lavista, anticipó en Montevideo el libro “Inteligencia Artificial para el Bien”, que documentó proyectos dedicados a sostenibilidad, salud y acción humanitaria, con foco en América Latina

Guardar

La gala de presentación, en el Teatro Solís, del libro “Inteligencia Artificial para el Bien”

Juan Miguel Lavista, vicepresidente corporativo de Microsoft y Chief Data Scientist del laboratorio AI for Good, toma el micrófono y mira al público reunido en el Teatro Solís de Montevideo. No es la primera vez que habla sobre inteligencia artificial, pero la conversación toma otro matiz: el impacto social.

Lavista, ingeniero en Sistemas por la Universidad Católica del Uruguay y magíster en Procesamiento de Datos por la Universidad Johns Hopkins, fundó el laboratorio Microsoft AI for Good en 2018.

Mario Montoto, Lou Rinaldi, Juan
Mario Montoto, Lou Rinaldi, Juan Lavista y Daniel Korn

El proyecto nació con la intención de aplicar ciencia de datos para combatir el síndrome de muerte súbita del lactante. Aquella investigación se publicó en revistas médicas como Pediatrics y fue difundida en más de 100 medios de comunicación en todo el mundo.

La escena central de la noche es la presentación de Inteligencia Artificial para el Bien, una publicación creada por el propio Lavista, vicepresidente corporativo y Chief Data Scientist del laboratorio AI for Good de Microsoft, y editada por Fundación TAEDA. El libro reúne aplicaciones reales de inteligencia artificial orientadas a la sostenibilidad, la acción humanitaria y la salud.

La orquesta SUSI (Selección Uruguaya
La orquesta SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica) tuvo a cargo la música al cierre del encuentro

La publicación recorre proyectos desarrollados por el laboratorio filantrópico AI for Good de Microsoft, que apuesta por el uso de datos e inteligencia artificial para encarar desafíos globales. El texto ofrece una hoja de ruta práctica, pensada para que emprendedores sociales, organizaciones filantrópicas y voluntarios puedan replicar soluciones con impacto real.

Mario Montoto, presidente de Fundación
Mario Montoto, presidente de Fundación TAEDA, frente al Teatro Solís en Montevideo

Entre los ejemplos, el libro detalla iniciativas en América Latina: Proyecto Guacamaya, que monitorea la deforestación y el estado de los ecosistemas en la Amazonia de Colombia y Perú; SPARROW, una herramienta que permite medir y proteger la biodiversidad en los puntos más remotos del planeta; y sistemas que aplican IA para mejorar la detección temprana de enfermedades, como la retinopatía del prematuro en contextos con recursos limitados.

El evento en Montevideo y su significado regional

La presentación reunió a figuras del ecosistema tecnológico, académico, gubernamental e industrial. La apertura estuvo a cargo de Mario Montoto, presidente de Fundación TAEDA, quien subrayó la necesidad de repensar el rol de la inteligencia artificial más allá del sector privado.

Miembros de Microsoft de Estados
Miembros de Microsoft de Estados Unidos, Argentina y Uruguay

El panel sumó a referentes como el ingeniero Nicolás Jodal, cofundador y CEO de GeneXus by Globant, y Daiana Beitler, PhD en Sociología y exdirectora de Filantropía de Microsoft Asia. Lavista afirmó: “El país tiene una oportunidad muy interesante para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial”, enfatizando el alcance de la adopción tecnológica con una base de personas, empresas y organizaciones de todo tipo involucradas. “Esperamos que la publicación pueda contribuir a generar soluciones con impacto social y productivo”, añadió.

Un momento de la charla
Un momento de la charla entre Nicolás Jodal, Daiana Beitler y Juan Lavista

Uruguay, laboratorio regional y líder en adopción de IA

La apuesta va más allá de la publicación. Esta semana, Microsoft y el gobierno de Uruguay anunciaron una nueva etapa de colaboración: el primer AI for Good Lab en América del Sur, inaugurado en el Parque de Innovación del LATU. El laboratorio surge como evolución del Microsoft AI Co-Innovation Lab, que en sus primeros años acompañó a más de 200 organizaciones para acelerar la adopción de IA.

Mario Montoto y el embajador
Mario Montoto y el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Claudio Béraud

El país ocupa un lugar destacado en la región. De acuerdo con el AI Diffusion Report 2025 de Microsoft, Uruguay lidera en Sudamérica y se ubica entre los tres primeros puestos en América Latina en niveles de adopción de inteligencia artificial, ocupando el puesto 40 a nivel mundial. En el primer semestre de 2025, el 20,9% de la población en edad de trabajar utilizó IA; en el segundo semestre, la cifra subió a 22,5%.

Temas Relacionados

Microsoft AI for GoodUruguayInteligencia ArtificialImpacto SocialMario MontotoTeatro SolísJuan Miguel Lavistaúltimas noticiasInteligencia Artificial para el Bien

Últimas Noticias

Imputaron a dos hermanas por vender un suplemento para adelgazar con sustancias peligrosas

Fue en Bahía Blanca. Las mujeres quedaron acusadas por vender medicinas peligrosas y usar un sello falso de ANMAT

Imputaron a dos hermanas por

Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

Ocurrió en Pilar. El sospechoso le habría sacado a la mujer 30 millones de pesos y 400 dólares

Detuvieron a un hombre acusado

Derrumbe en Parque Patricios: un administrador había reclamado siete veces por filtraciones y advirtió que iban a empeorar

Se trata del encargado del Sector 2, que sufrió el colapso de una losa sobre el estacionamiento subterráneo del lugar. Qué declaró ante la Justicia

Derrumbe en Parque Patricios: un

Los colegios privados bonaerenses exigen casi un 15% de aumento de cuota por el desfasaje salarial docente y la suba de tasas

Martin Zurita, titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina que nuclea a 2500 institutos educativos en Buenos Aires, aguarda que el gobierno de Kicillof autorice la medida. Cuáles son los municipios con incremento de tributos que afectan a las escuelas pagas

Los colegios privados bonaerenses exigen

Un juez bajó de su despacho para explicar una causa a los afectados: “No les puedo prometer que van ganar”

Sergio Bosch, un magistrado del fuero laboral de Chaco, sorprendió al reunirse con empleados del ministerio de Producción que percibieron un recorte salarial en sus ingresos. “Sé que estamos hablando del plato en la mesa”, consideró

Un juez bajó de su
DEPORTES
Trump dijo que Irán no

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El motivo que dejó a Colapinto al borde de un escalofriante accidente en Australia: “Estaba seguro de que me iba a golpear”

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Los gestos de Riquelme en su palco de La Bombonera una hora después del empate de Boca con San Lorenzo

La frase del Chiqui Tapia sobre la Finalíssima entre Argentina y España: “Quiero que se juegue en el Monumental”

TELESHOW
La fuerte decisión que tomó

La fuerte decisión que tomó el marido de Mavinga tras los dichos racistas en Gran Hermano: “Esto no es un juego”

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que Irán no

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

Más de 10 millones de personas afectadas por dos tormentas invernales seguidas con fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos

El chileno Smiljan Radić Clarke fue galardonado con el Premio Prtizker al mejor arquitecto del mundo

Un asteroide recién descubierto por la NASA pasará cerca de la Tierra esta noche

Italia retiró temporalmente a su personal militar de una base en Iraq tras un ataque con drones atribuido a Irán