Microsoft y Fundación TAEDA presentaron en Uruguay un libro sobre aplicaciones de IA con impacto social y ambiental

La gala de presentación, en el Teatro Solís, del libro “Inteligencia Artificial para el Bien”

Juan Miguel Lavista, vicepresidente corporativo de Microsoft y Chief Data Scientist del laboratorio AI for Good, toma el micrófono y mira al público reunido en el Teatro Solís de Montevideo. No es la primera vez que habla sobre inteligencia artificial, pero la conversación toma otro matiz: el impacto social.

Lavista, ingeniero en Sistemas por la Universidad Católica del Uruguay y magíster en Procesamiento de Datos por la Universidad Johns Hopkins, fundó el laboratorio Microsoft AI for Good en 2018.

Mario Montoto, Lou Rinaldi, Juan Lavista y Daniel Korn

El proyecto nació con la intención de aplicar ciencia de datos para combatir el síndrome de muerte súbita del lactante. Aquella investigación se publicó en revistas médicas como Pediatrics y fue difundida en más de 100 medios de comunicación en todo el mundo.

La escena central de la noche es la presentación de Inteligencia Artificial para el Bien, una publicación creada por el propio Lavista, vicepresidente corporativo y Chief Data Scientist del laboratorio AI for Good de Microsoft, y editada por Fundación TAEDA. El libro reúne aplicaciones reales de inteligencia artificial orientadas a la sostenibilidad, la acción humanitaria y la salud.

La orquesta SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica) tuvo a cargo la música al cierre del encuentro

La publicación recorre proyectos desarrollados por el laboratorio filantrópico AI for Good de Microsoft, que apuesta por el uso de datos e inteligencia artificial para encarar desafíos globales. El texto ofrece una hoja de ruta práctica, pensada para que emprendedores sociales, organizaciones filantrópicas y voluntarios puedan replicar soluciones con impacto real.

Mario Montoto, presidente de Fundación TAEDA, frente al Teatro Solís en Montevideo

Entre los ejemplos, el libro detalla iniciativas en América Latina: Proyecto Guacamaya, que monitorea la deforestación y el estado de los ecosistemas en la Amazonia de Colombia y Perú; SPARROW, una herramienta que permite medir y proteger la biodiversidad en los puntos más remotos del planeta; y sistemas que aplican IA para mejorar la detección temprana de enfermedades, como la retinopatía del prematuro en contextos con recursos limitados.

El evento en Montevideo y su significado regional

La presentación reunió a figuras del ecosistema tecnológico, académico, gubernamental e industrial. La apertura estuvo a cargo de Mario Montoto, presidente de Fundación TAEDA, quien subrayó la necesidad de repensar el rol de la inteligencia artificial más allá del sector privado.

Miembros de Microsoft de Estados Unidos, Argentina y Uruguay

El panel sumó a referentes como el ingeniero Nicolás Jodal, cofundador y CEO de GeneXus by Globant, y Daiana Beitler, PhD en Sociología y exdirectora de Filantropía de Microsoft Asia. Lavista afirmó: “El país tiene una oportunidad muy interesante para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial”, enfatizando el alcance de la adopción tecnológica con una base de personas, empresas y organizaciones de todo tipo involucradas. “Esperamos que la publicación pueda contribuir a generar soluciones con impacto social y productivo”, añadió.

Un momento de la charla entre Nicolás Jodal, Daiana Beitler y Juan Lavista

Uruguay, laboratorio regional y líder en adopción de IA

La apuesta va más allá de la publicación. Esta semana, Microsoft y el gobierno de Uruguay anunciaron una nueva etapa de colaboración: el primer AI for Good Lab en América del Sur, inaugurado en el Parque de Innovación del LATU. El laboratorio surge como evolución del Microsoft AI Co-Innovation Lab, que en sus primeros años acompañó a más de 200 organizaciones para acelerar la adopción de IA.

Mario Montoto y el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Claudio Béraud

El país ocupa un lugar destacado en la región. De acuerdo con el AI Diffusion Report 2025 de Microsoft, Uruguay lidera en Sudamérica y se ubica entre los tres primeros puestos en América Latina en niveles de adopción de inteligencia artificial, ocupando el puesto 40 a nivel mundial. En el primer semestre de 2025, el 20,9% de la población en edad de trabajar utilizó IA; en el segundo semestre, la cifra subió a 22,5%.