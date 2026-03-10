El Gobierno porteño lanzó nuevos cursos gratuitos: IA aplicada y oficios con alta demanda laboral

Las clases se dictarán en laboratorios habilitados para las prácticas (GCBA)

La Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad lanzó una nueva serie de cursos gratuitos de formación laboral en áreas con alta demanda y otros de inteligencia artificial aplicada. La iniciativa responde al interés creciente por perfiles técnicos y especializados, como electricistas, técnicos en energía, especialistas en seguridad e higiene y logística, que mantienen una fuerte presencia en el mercado laboral.

La propuesta educativa, impulsada por el Gobierno de la Ciudad, está dirigida a todo público y será presencial y práctica, con fecha de inicio 16 de marzo. Las capacitaciones se realizarán en el Centro de Simulación de la Agencia de Habilidades para el Futuro, un espacio equipado con laboratorios que reproducen escenarios reales de trabajo, permitiendo a los participantes entrenarse con herramientas y situaciones concretas del ámbito productivo.

El programa abarca áreas clave para la empleabilidad actual, como energía, sustentabilidad, seguridad e higiene, inteligencia artificial aplicada, finanzas, robótica, realidad aumentada y logística. Estos sectores presentan oportunidades concretas para quienes buscan acceder a su primer empleo, mejorar su perfil laboral o reconvertirse profesionalmente ante los nuevos desafíos del mercado.

Ya hay 2000 inscriptos (GCBA)

Las inscripciones para la edición anterior del ciclo de capacitaciones superaron las 2.000 personas, reflejando la demanda sostenida por formaciones que garanticen salida laboral. Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Educación porteño, señalaron que la iniciativa apunta a responder a las necesidades de las empresas, que requieren técnicos y especialistas preparados para cubrir posiciones en crecimiento y difíciles de automatizar completamente.

Según referentes del sector, los perfiles orientados a la energía y la sustentabilidad se encuentran entre los más buscados. Estos campos presentan un bajo riesgo de sustitución por tecnologías de inteligencia artificial, dada la necesidad de habilidades prácticas, resolución de problemas en tiempo real y cumplimiento de normativas específicas.

Son gratuitas y aptas para todo público sin necesidad de tener conocimientos previos (GCBA)

El Centro de Simulación, sede de las capacitaciones, cuenta con las herramientas equipadas para replicar las condiciones de trabajo en industrias y empresas de servicios. Los participantes desarrollan tareas bajo la guía de instructores especializados, lo que facilita la adquisición de competencias directamente vinculadas al entorno productivo y al contexto normativo vigente.

La convocatoria está abierta a quienes deseen iniciarse en el mundo laboral, así como a quienes ya tienen experiencia y buscan actualizarse o adquirir nuevas habilidades. El acceso es libre y gratuito, y no se requieren conocimientos previos para inscribirse en la mayoría de los cursos. Las inscripciones ya están habilitadas, y el cupo responde a la capacidad de los laboratorios del Centro de Simulación, lo que garantiza una experiencia personalizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral actual.