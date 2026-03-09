Sociedad

Una camioneta 4x4 perdió el control y atropelló a un grupo de personas en una competencia clandestina en Misiones

El hecho ocurrió en El Sobrevio, en un evento que consistía en hacer trompos con los vehículos en medio del barro. No se reportaron víctimas fatales, pero hubo varios heridos

Una camioneta 4x4 atropelló a un grupo de personas en una competencia clandestina en Misiones

Un insólito episodio se vivió en la localidad de El Soberbio, en la zona fronteriza de la provincia de Misiones con Brasil. Una camioneta perdió el control durante una competencia clandestina organizada por el grupo conocido como “Tropa dos Brutos” y atropelló a un grupo de personas que se encontraban como espectadores. El accidente, que fue registrado en video por uno de los presentes, ocurrió el sábado por la tarde y evidenció la falta de medidas de seguridad en el evento.

Diversos medios locales informaron que todo comenzó con una exhibición de vehículos 4x4 organizada por fanáticos de camionetas todoterreno, quienes celebran competencias clandestinas de trompos. El incidente tuvo lugar durante una jornada en la que se utilizaron vehículos potentes para girar sobre una pista de barro y aserrín, bajo condiciones totalmente alejadas de cualquier normativa deportiva. La actividad, que no contaba con aval oficial, se llevó a cabo en un predio especial a un costado de la ruta costera provincial 2, en la zona de Capín Largo.

Un grupo de personas fue embestidas por una camioneta cuando perdió el control

Fue en este lugar que los organizadores montaron un “trompódromo”, donde los participantes realizaban maniobras de derrape y trompos, y el público se instaló muy cerca del perímetro de la pista, sin contención ni fiscalización. El evento fue ampliamente promovido en redes sociales y recibió apoyo del intendente local, Ricardo Leiva, así como de funcionarios de municipios vecinos y del diputado provincial Roque Soboczinski.

Durante la tarde del sábado, una Ford Ranger, participante de la exhibición de 4x4, perdió la trayectoria y salió disparada hacia el sector del público, embistiendo a varios de los presentes. El hecho quedó grabado en video, lo que permitió observar que no existían barreras para frenar al vehículo ni se exigía distancia mínima entre los asistentes y la pista.

Todo ocurrió en un un “trompódromo” improvisado que crearon al lado de una ruta

Tras el impacto, se produjeron escenas de pánico, y los propios espectadores auxiliaron a los heridos, revisando incluso debajo del rodado para descartar víctimas atrapadas. De acuerdo con las imágenes y testimonios difundidos, no dejó víctimas fatales, pero sí varios heridos leves.

Pese al accidente, la organización continuó con las actividades previstas para el domingo, congregando nuevamente a cientos de aficionados, en un ambiente festivo a pesar de los riesgos evidenciados el día anterior.

Qué modalidad de competencia fue escenario del accidente

Los encuentros de este tipo, conocidos como trompódromos, han ganado relevancia en la región del Alto Uruguay misionero en los últimos años. El formato, importado de Brasil, consiste en exhibiciones de 4x4 y tractores sobre pistas improvisadas de barro, donde los conductores realizan maniobras riesgosas frente a un público sin resguardo. Antes de este incidente, ya se habían realizado eventos similares en San Vicente, Jardín América y en la propia localidad de Eldorado, donde el año pasado se celebró el primer “encuentro 4x4”.

En esta oportunidad, el evento en El Soberbio incluyó también una pista exclusiva para tractores y una competencia denominada “cabo de guerra”, donde una camioneta debía arrastrar a otra. Las entradas costaban entre ARS 15.000 y ARS 20.000 por persona, con un adicional de ARS 10.000 por conservadora, y se sortearon premios de alto valor entre asistentes y participantes. El agregado de juegos, música en vivo y baile amplió la convocatoria popular, exponiendo a los presentes a situaciones de riesgo.

Todo se dio en el marco de una falta de fiscalización oficial y de medidas de seguridad en estos eventos clandestinos que ha causado preocupación. Las pistas improvisadas carecen de barreras de protección y los organizadores no exigen una distancia prudente entre los vehículos y el público, lo que facilita que cualquier despiste termine en incidentes como el ocurrido el sábado.

