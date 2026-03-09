El Argentino, el superhéroe que recorre hospitales y zonas de desastre para acompañar a niños y familias

Damián Knight creó a El Argentino para llevar esperanza a niños y familias en hospitales y zonas de desastre

En una entrevista en Infobae en vivo, Damián Knight explicó cómo nació el personaje de “El Argentino” y qué lo impulsó a recorrer hospitales y barrios vulnerables: “Muchas veces los grandes necesitan más que los chicos volver a creer en los superhéroes”. Desde hace seis años, Knight lleva ayuda, contención y empatía en cada misión, portando un poncho con los colores de la bandera, el Sol de Mayo en el pecho y el mapa de las Malvinas en el casco.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Damián Knight remarcó el valor simbólico de su uniforme: “El objetivo de El Argentino es convertirse en un símbolo de esperanza para el gran pueblo argentino, honrando sus colores y sus valores con acciones loables”. El superhéroe relató que sus misiones incluyen visitas a hospitales y zonas de desastre natural, como los recientes incendios en la Patagonia, donde acompañó a brigadistas y asistió a familias que habían perdido todo.

El Argentino y su misión: “No cobro por ir a ver a un nene”

Knight relató el origen de su vocación: “Yo soy el fundador del Club de Héroes. Si bien comencé utilizando la piel de otros superhéroes, como Batman o Capitán América, comprendí que no es el traje, sino quién lo porta”. Explicó que la identidad nacional fue clave en el diseño del personaje: “En mi frente iban a estar las Malvinas. El amor a la patria es parte del símbolo”.

Sobre el sustento económico del proyecto, Knight fue contundente: “El Argentino se sustenta de donaciones que realiza la gente. Yo no cobro por ir a visitar a un nene ni a una escuela, eso iría en contra de mis principios”. Destacó el apoyo de la comunidad: “Desde la abuelita que dona 100 hasta la persona que puede un poco más, con eso se hace sustentable”.

Damián Knight considera que la verdadera labor humanitaria se basa en la presencia y el compromiso, acompañando en hospitales y escuelas (Infobae en Vivo)

Las visitas a hospitales públicos y privados son parte de una rutina que Knight considera un llamado: “Mi trabajo es vocación. ¿Qué clase de superhéroe cobraría por ir a ver a un hospital a un niño?”. Aseguró que la diferencia entre lo solidario y lo humanitario está en el compromiso de estar en “zonas de desastre natural y en campos de batalla”, como define a los hospitales donde los chicos luchan por su vida.

El escudo como símbolo y protección: “La patria la hacemos entre todos”

El uniforme de “El Argentino” está cargado de sentido: “El casco no es para ocultar mi rostro, es una protección para los pasillos de los hospitales, cuando ves cosas muy difíciles. Si bien una sonrisa se puede impostar, los ojos son el espejo del alma”. El escudo, según su creador, tiene una función central: “Este escudo tiene la importante misión de proteger los sueños y esperanzas de los niños que luchan contra enfermedades graves y también a su familia”.

La respuesta de los niños fue inmediata: “Lo aman. La primera misión de El Argentino fue magia instantánea. El traje está inspirado en los superhéroes que yo amé desde pequeño, pero le di mi propia impronta, con nuestros colores, para honrarlos siempre”.

Durante la entrevista, el superhéroe compartió una frase que resume su filosofía: “El amor se gana protegiéndolos. El trabajo de El Argentino es 24x7. Siempre que sea el momento, porque en esto después es tarde. Vos tenés que estar cuando te necesitan y sostener la mano en esos momentos tan difíciles”.

El uniforme de El Argentino, con los colores de la bandera y el Sol de Mayo, simboliza el compromiso con la identidad nacional (Infobae en Vivo)

Despedida y legado: enseñar con el ejemplo

Damián Knight también habló sobre el impacto de su labor en su vida familiar: “Mis hijos tienen 12 y 10 años. Yo les enseño con el ejemplo, porque hablar, habla cualquiera. Mostrarles que hay otro mundo, que hay otras necesidades”. Reveló que su hijo menor, apodado “El Argentinito”, lo acompaña en algunas misiones: “Este uniforme intenta convertirse en un símbolo de esperanza para el país. Los héroes surgen en los tiempos oscuros, deben brillar con más fuerza e inspirar a la sociedad”.

La historia laboral del superhéroe también atravesó un giro: “Hace poquito me desvincularon de mi trabajo formal, de mi trabajo de Peter Parker o de Clark Kent. Venía con la idea de dedicarme a esto full time, porque este trabajo necesita hacerse con mucho compromiso y responsabilidad”.

Para Knight, la clave es la empatía y la presencia: “Vos las palabras que le dedicás en ese momento son muy importantes. Visitamos adultos también, acompañamos a chicos que pasan hambre, damos charlas en colegios. Todo lo que haría un superhéroe para ayudar a su patria”.

La última reflexión, con el escudo en mano, resume su mensaje: “La patria la hacemos entre todos. Y para que el mal triunfe, lo único que se necesita es que los buenos no hagamos nada”.

