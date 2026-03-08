Sociedad

Nublado en el AMBA y 16 provincias bajo alerta por tormentas: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

Las condiciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires se mantienen estables y sin lluvias, aunque gran parte del país sigue bajo alertas amarillas y naranjas debido a tormentas y fenómenos meteorológicos peligrosos

Según el SMN, la semana estará con nubosidad variable y casi sin lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta este domingo una jornada ligeramente nublada y temperaturas que rondan los 20°C durante la mañana, según el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, 16 provincias están bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas.

De acuerdo con el reporte del SMN, el pronóstico para este domingo anticipa una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 19°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado en la mañana y mayormente cubierto durante la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 59 km/h, con dirección predominante del este.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 8 de marzo de 2026 indica una semana con predominio de sol, temperaturas agradables sin precipitaciones significativas y vientos leves a moderados.

El informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional detalla que la semana se caracterizará por condiciones templadas y estables. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 18°C y los 21°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 24°C y los 28°C. El lunes se espera una máxima de 24°C, el martes de 25°C y desde el miércoles hasta el sábado se estima un ascenso gradual, alcanzando hasta 28°C el viernes.

Durante toda la semana, el pronóstico oficial indica bajas probabilidades de precipitaciones y predominio de nubosidad variable. El jueves será el día más inestable, con muy baja probabilidad de lluvias durante todo el día. El viento se mantendrá mayormente del sector este, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h en determinados momentos.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se registran tormentas aisladas en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso) y chaparrones en el oeste (General Villegas y Trenque Lauquen).

Durante la semana predominará la nubosidad variable en todo el territorio bonaerense, con lluvias y tormentas pronosticadas el lunes, martes y jueves en el suroeste. Y grandes bancos de niebla el jueves por la mañana en parte de la Costa Atlántica (desde Punta Indio hasta Miramar).

Las alertas por tormentas en todo el país (SMN)

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un gran frente de tormenta azota a más de medio país. En este sentido, Río Negro, este de Neuquén, gran parte de La Pampa, San Luis y el sur y oeste de Córdoba están bajo alerta naranja por tormentas.

Estas alertas se refieren a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo que el SMN recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

A su vez, gran parte de Chaco, Santa Fe, Córdoba y Chubut, oeste de Corrientes, sureste de Santiago del Estero, sur de La Rioja y Catamarca, norte y centro de Santa Cruz, este de La Pampa y Mendoza y sureste de San Juan están bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno. En este sentido, las acciones recomendadas son las siguientes:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

