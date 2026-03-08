Sociedad

Mendoza realizará el acto central de la Vendimia a pesar del fuerte temporal que azotó a la provincia

El Gobierno local confirmó que se realizará el cierre del tradicional evento tras las intensas lluvias que provocaron derrumbes e inundaciones. Por otra parte, cancelaron la Vendimia Solidaria y piden precaución a los ciudadanos

Este domingo se llevará a cabo el acto central de la Vendimia a pesar del temporal en Mendoza

En medio del feroz temporal que azotó a Mendoza durante el fin de semana, el Gobierno provincial confirmó que realizará el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el festejo que marca la cosecha de uvas para la producción de vino, a pesar de las malas condiciones meteorológicas y la cancelación de otros eventos relacionados. La Subsecretaría de Cultura de la provincia informó mediante un comunicado que el acto central se llevará a cabo desde las 21 en el Teatro Griego Frank Romero Day, situado en el Parque San Martín, en el corazón de la capital.

Las lluvias intensas superaron los 30 mm en pocas horas y provocaron una serie de inconvenientes en distintos puntos del territorio. Se informaron derrumbes, anegamientos y situaciones de emergencia en barrios y zonas rurales. Hubo viviendas inundadas, calles intransitables y alrededor de 30 personas varadas debido al rápido ascenso del agua.

Los organismos provinciales desplegaron cuadrillas para asistir a los afectados y restablecer condiciones mínimas de seguridad en rutas y espacios públicos. Entre los arreglos que realizaron, estuvieron los accesos al predio del teatro griego Frank Romero Day que fueron intervenidos por personal de Vialidad Mendoza para despejar barro, rocas y sedimentos que obstruían caminos y estacionamientos. Con motoniveladoras, palas cargadoras y camiones, los operarios nivelaron las rutas y reabrieron la entrada principal y los sectores peatonales.

Equipos de Vialidad estuvieron trabajando en los caminos de Mendoza tras el temporal

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó que los trabajos se extendieron durante toda la mañana del domingo y, al mediodía, los ingresos quedaron nuevamente habilitados para vehículos y peatones. Además, se suministraron áridos para mejorar la transitabilidad en circuitos aledaños y sendas internas, especialmente en la zona donde se concentran los colectivos de delegaciones y participantes.

Las autoridades de la provincia recomendaron a quienes asistan al evento central hacerlo con precaución. Se sugiere llevar calzado cómodo y seguro, así como abrigo, pilotos o paraguas debido a la persistencia de humedad y la baja de la temperatura en el área de cerros. Las escalinatas y senderos del Parque San Martín pueden estar resbaladizos a causa del barro, por lo que se pidió evitar apuros y respetar las indicaciones del personal de seguridad, Defensa Civil y organización.

En ese marco, debido al temporal, debieron cancelarse la Vendimia Solidaria y la Vendimia de los Cerros, dos de las actividades que formaban parte de la agenda paralela a la Fiesta Nacional.

Mendoza celebra la Vendimia 2026
Mendoza celebra la Vendimia 2026 (BNA)

La suspensión de la festividad en el Cerro de la Gloria fue confirmada por sus organizadores, quienes explicaron que la lluvia y el suelo resbaladizo ponían en riesgo a artistas y público. Victoria Herrera, impulsora de la celebración, indicó que se evalúa una posible reprogramación en espacio cerrado, aunque aún no hay fecha definida.

La Vendimia de los Cerros, que este año celebraba su undécima edición, es una expresión cultural comunitaria y alternativa, donde la elección de su reina destaca el rol de las mujeres de la zona, con requisitos de edad y maternidad específicos. La tradicional entrega de la corona, a cargo de la reina saliente Noelia Poblete y la virreina Anabella Paola Sosa, quedó pendiente a la espera de una nueva convocatoria.

El acto central de la Fiesta Nacional y la programación adaptada

En contraste, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 mantiene su acto central, considerado el evento cultural de mayor convocatoria en Mendoza. Bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”, el espectáculo contará con la participación de 750 artistas en escena, que fusionarán música, danza y relatos sobre la historia vitivinícola de Mendoza. Desde las 21, el público podrá disfrutar de la previa musical con presentaciones de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo, antes de la esperada elección de la reina y virreina nacional, quienes sucederán a Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.

Este domingo se llevará a cabo la elección de la Reina de la Vendimia 2026

Además, el evento contará con uno de los momentos más esperados por todos los mendocinos con la elección de la reina de la Vendimia. En total, son 18 participantes de los departamentos de Mendoza y, antes del final del show, estará la elección de la nueva autoridad.

Por último, el cierre estará a cargo de Luciano Pereyra, quien ofrecerá su concierto inmediatamente después de la coronación. Esta actuación, que originalmente no formaba parte de la misma jornada, fue integrada tras la reprogramación derivada del temporal. Se espera que el evento reúna a miles de mendocinos y turistas en el teatro emplazado al pie del cerro mendocino.

