Detuvieron a tres hombres que estarían vinculados con el caso del motociclista que murió degollado en Quilmes

Las autoridades realizaron la aprehensión luego de identificar a los sospechosos de haber colocado una soga que provocó la muerte de una persona en la vía pública

El momento en que un motociclista en Quilmes murió al impactar con una soga

En el marco de una investigación por homicidio culposo, tres hombres fueron detenidos por los efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quilmes 9na en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Mosconi. Fueron acusados de participar en un incidente en el que el motociclista, Federico Martínez, murió degollado al no ver un cable de metal que cortaba la calle.

La tragedia sucedió cuando un motociclista de 36 años impactó con una soga atada a lo ancho de la avenida, durante una celebración de carnaval no autorizada. La víctima iba acompañada por su hijo de 11 años, quien logró agacharse y esquivar el obstáculo. Ambos llevaban cascos y circulaban a una velocidad normal.

Desde ese entonces, las autoridades judiciales investigan la responsabilidad penal de quienes organizaron el evento, dado que el corte de calle ocurrió sin los permisos ni la señalización requeridos por las ordenanzas municipales.

Según informó La Noticia de Quilmes, las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto que acabó con la vida de Federico. Este material audiovisual ya fue incorporado a la causa penal y será uno de los principales elementos probatorios para definir tanto la mecánica del siniestro como el grado de negligencia en la organización del festejo.

La víctima falleció en la
La víctima falleció en la Avenida 12 de Octubre, donde la vía había sido bloqueada sin autorización oficial

En la investigación policial se logró identificar a los sospechosos tras tareas de campo. Las autoridades los señalaron como responsables de colocar el cable que no solo interrumpió el paso en la vía pública, sino que provocó la muerte de un hombre que quedó bajo la intervención de la Unidad de Instrucción y Juicio Nro. 9 de Quilmes.

Los detenidos fueron identificados como H. A. de 41 años, que declaró ser director de la murga “Los Fabulosos de Quilmes”. Por otro lado, reconocieron a G. S. de 31 años y a V. R. V. de 58 años, ambos presentados como representantes de la misma agrupación. Tras determinar la identidad de los culpables, fueron trasladados a la seccional policial.

El análisis de las grabaciones permitirá establecer detalles claves como la altura a la que fue colocada la soga, la velocidad del vehículo y la distancia de visibilidad previa, aspectos determinantes para la imputación que realizaría la fiscal Claudia Vara, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°9 de Quilmes.

Después de que ocurriera la trágica secuencia, el hijo de la víctima fue trasladado a un centro de salud para realizarle una revisión médica donde determinaron que sufrió lesiones leves. La Justicia de menores dispuso que permanezca bajo resguardo de su madre mientras avanza el proceso de investigación y se desarrollan las pericias técnicas sobre el incidente.

Imagen de la calle donde
Imagen de la calle donde un motociclista perdió la vida en Quilmes al impactar contra una soga que cortaba la vía pública. (Google Maps)

Tanto la motocicleta como otros elementos fueron secuestrados por la fiscalía a efectos de establecer con precisión la secuencia de los hechos y el estado de los vehículos al momento del siniestro.

El comunicado del corso tras la muerte del motociclista

El carnaval no habría estado incluido en el cronograma habilitado por la Municipalidad de Quilmes y carecía de la señalización reglamentaria exigida para cortes viales. La actividad, impulsada por los vecinos de la zona, no tenia permiso ante las autoridades. La fiscalía relevó que el hecho nunca fue comunicado por responsables ante el municipio, a diferencia de otras actividades similares para las cuales se exigen trámites específicos de habilitación.

Frente a esto, el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes emitió un comunicado: “Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la responsabilidad en este momento tan doloroso”, cerraron.

