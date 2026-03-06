Investigan la presencia de una sustancia blanca en una escuela de Córdoba que dejó a docentes sin aire

La fachada de la escuela en donde fue detectada la extraña sustancia

La aparición de una sustancia blanca en el acceso de una escuela ubicada en el barrio Stoecklin de La Calera, en la provincia de Córdoba, provocó la suspensión preventiva de las clases este jueves. La medida se ordenó luego de que dos mujeres tuvieran que ser asistidas por los servicios de emergencia al haberse quedado sin aire.

Todo ocurrió durante el horario de entrada, cuando las autoridades escolares detectaron el material esparcido en el hall principal. Para ese entonces, los alumnos y el personal se encontraban en el interior del establecimiento, por lo que alertaron de inmediato a la Policía.

Al cabo de unos minutos, se notaron los primeros signos de los efectos que habría provocado la sustancia, cuando dos trabajadoras manifestaron que tenían dificultades para respirar. El incidente motivó el traslado de las dos mujeres al Hospital Arturo Illia después de que presentaran síntomas de irritación respiratoria.

Según la información obtenida por El Doce.tv, el personal policial y de Bomberos Voluntarios concurrió al establecimiento, situado en calle Juan Ramón Giménez al 400, y llevó a cabo tareas de verificación y control para identificar la naturaleza de la sustancia hallada. No obstante, el caso permanece bajo investigación para esclarecer el origen del material encontrado en el ingreso del colegio.

Las dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al hospital más cercano

Detuvieron a un celador acusado de abusar de la adolescente que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza

La detención de un celador de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en la provincia de Mendoza, fue ordenada por la Justicia tras la denuncia de una alumna de 14 años que permanece bajo tratamiento psicológico desde septiembre, cuando se atrincheró armada en el establecimiento.

El arresto, dispuesto por la fiscal de Delitos Sexuales, Laura Nieto, responde al testimonio de la menor de edad, quien manifestó ante profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que el empleado del colegio habría abusado sexualmente de ella, según reportó el diario Los Andes de Mendoza.

La denuncia formal surgió cuando, durante sesiones con el ETI tras una crisis emocional, la estudiante identificó al celador como el presunto abusador y describió que el hecho ocurrió dentro del entorno escolar. Las entrevistas permitieron a las autoridades reconstruir el relato, pese a que, en una primera instancia, el testimonio de la adolescente resultaba inconcluso.

Uno de los momentos, en los que lograron captar a la menor armada

En ese momento, los investigadores también consideraban la posibilidad de grooming por el hallazgo de mensajes dirigidos a un número extranjero. Sin embargo, tras varias intervenciones de salud mental y la reiteración de la denuncia contra el celador, la Fiscalía dispuso la detención del empleado el viernes pasado y aguarda confirmar los hechos mediante peritajes.

Según difundió el canal Televida, el día en que la menor se atrincheró portando un arma, habría intentado buscar al trabajador acusado, aunque este se encontraba ausente por día de franco. No obstante, aún quedaría pendiente tomar la declaración de la menor en Cámara Gesell para ratificar los indicios preliminares de abuso.

El episodio original, que movilizó a la comunidad educativa y a las fuerzas de seguridad, ocurrió el 10 de septiembre de 2023. La alumna ingresó a la escuela con una pistola 9 milímetros tomada de su padre, un ex comisario de la Policía de San Luis. Esa jornada, recorrió el edificio desde las 9 de la mañana hasta las 15 y efectuó dos disparos al aire que obligaron a evacuar a los estudiantes y docentes.

En el primer disparo, muchos pensaron que se trataba de un artefacto de pirotecnia, conocido localmente como “chasquibum”, pero antes del segundo tiro, la joven exhibió el arma ante sus compañeros, dejando en evidencia que la amenaza era real. El operativo incluyó la intervención de profesionales para negociar la entrega del arma y, luego de cinco horas y media de tensión, aceptó entregar el arma.

Durante el procedimiento inicial, la fiscal penal de menores Griselda Digier y el jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal, condujeron la investigación, que luego pasó a manos de Nieto ante la aparición de la denuncia de abuso. Ahora, la Fiscalía evalúa los elementos recabados y tiene pendiente definir si avanzará con la imputación formal contra el celador detenido.