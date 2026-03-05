Sociedad

Detuvieron a un micro y un conductor por realizar maniobras peligrosas en la Ruta 11

El personal del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires multó ambos casos, que sucedieron cerca de Villa Gesell

Los hechos tuvieron lugar en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del partido de Villa Gesell

La detención y sanción a un micro y a un auto particular por sobrepasos prohibidos en la Ruta 11, a la altura de Villa Gesell, marcó un nuevo episodio en la iniciativa de prevención vial que impulsa el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El operativo, parte de una estrategia de Tolerancia Cero frente a maniobras riesgosas, fue ejecutado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

De acuerdo con información oficial compartida por el Ministerio y reflejada en sus registros audiovisuales, ambos vehículos fueron interceptados tras ser detectados realizando adelantamientos en doble línea amarilla, una infracción grave que eleva el riesgo de siniestros en ese corredor vial.

Las imágenes capturadas por las cámaras de la flota oficial y las bodycams del personal, que transmiten en tiempo real al Centro de Monitoreo Vial, dieron cuenta de la maniobra: tanto el micro como el automóvil familiar, en el que se desplazaba un matrimonio junto a sus mascotas, decidieron adelantar a otros vehículos pese a la señalización que prohíbe expresamente esa acción.

Ambos vehículos fueron captados realizando adelantamientos prohibidos en doble línea amarilla, una infracción grave sancionada según la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927

Según la información oficial, la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927 establece la prohibición del adelantamiento en presencia de doble línea amarilla, señal que indica zonas de escasa visibilidad, curvas o accesos críticos sobre la traza.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, se refirió a la importancia de la fiscalización y la corresponsabilidad social en materia vial. “La responsabilidad nuestra es hacer cumplir las normas, pero la responsabilidad de todos también es respetarlas. La gran mayoría de los siniestros se producen por acciones imprudentes de los propios conductores”, expresó Marinucci en declaraciones recogidas por el Ministerio de Transporte.

El funcionario aclaró que no existe un fin recaudatorio detrás de las sanciones, sino una meta preventiva: “No queremos recaudar con multas; estamos ejecutando acciones de prevención para el cuidado de la vida”.

El documento difundido por la cartera provincial destacó que la política de Tolerancia Cero para reducir maniobras peligrosas constituye uno de los ejes de gestión para proteger a los usuarios de rutas, calles y autopistas bonaerenses. El enfoque se vio reforzado durante la última temporada de verano con el despliegue del Operativo de Sol a Sol, un dispositivo que contempla controles en accesos y terminales.

El ministro Martín Marinucci destacó que el objetivo de las sanciones no es recaudatorio, sino la prevención de siniestros viales y el cuidado de la vida

Según el reporte oficial, estos controles apuntan a garantizar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco en motociclistas, junto con otras medidas orientadas al resguardo de la comunidad.

Conducía por la ruta con un bebé en brazos y agredió a los agentes que lo frenaron

Un grave episodio de imprudencia vial ocurrió en la Ruta Provincial N° 56, en las inmediaciones de General Madariaga, cuando agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires detuvieron una combi Mercedes Benz conducida por un hombre de Moreno que llevaba a una menor en brazos.

La situación se volvió tensa de inmediato. Tras detenerse en la banquina, el personal verificó que el conductor tenía a un bebé sentado sobre sus piernas, una conducta que representa un riesgo severo para la integridad de la niña, así como para la seguridad de quienes circulan.

Según el parte oficial, los agentes labraron un acta por transportar a una menor sin los sistemas de retención infantil exigidos por la normativa vigente en la provincia.

El hecho se produjo en el marco del Operativo de Sol a Sol, mientras agentes realizaban una recorrida preventiva

El incidente no concluyó en ese momento. Tanto el conductor como su acompañante insultaron al personal y luego golpearon el móvil oficial del Ministerio, lo que obligó a los agentes a refugiarse dentro del vehículo.

El Ministerio de Transporte informó que el conflicto se agravó cuando el conductor regresó a la combi e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial, situación que motivó el pedido de intervención policial.

Ante este panorama, se solicitó la presencia de la policía. El conductor fue detenido por resistencia a la autoridad y quedó a disposición de la justicia, tal como informó el organismo.

