Locura en General Madariaga: conducía por la ruta con un bebé en brazos y agredió a los agentes que lo frenaron

Un episodio de grave imprudencia vial se registró sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de la localidad bonaerense General Madariaga, cuando agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires interceptaron una combi Mercedes Benz conducida por un hombre oriundo de Moreno que circulaba con una menor de edad en brazos.

Según informó el propio Ministerio, el hecho se produjo durante una recorrida preventiva en el marco del Operativo de Sol a Sol, destinado a reforzar los controles en rutas bonaerenses.

La situación escaló rápidamente. Tras detener la marcha del vehículo en la banquina, el personal de Seguridad Vial constató que el conductor llevaba a un bebé sentado sobre su falda, una infracción considerada de alto riesgo para la integridad de la menor, así como para la seguridad del propio conductor y de terceros.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes procedieron a labrar el acta correspondiente por transportar a un menor sin los sistemas de retención infantil obligatorios, una exigencia central de la normativa vigente en la provincia.

El procedimiento no terminó allí. Tanto el conductor como su acompañante comenzaron a agredir verbalmente al personal y, de manera inesperada, también golpearon el móvil oficial del Ministerio. La tensión obligó a los agentes a resguardarse en el interior del vehículo.

Según detalló el Ministerio de Transporte, el conflicto alcanzó otro nivel cuando el conductor subió nuevamente a la combi e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial, generando una situación que requirió la intervención de la policía.

Frente a este escenario, se solicitó apoyo policial. El conductor fue aprehendido por resistencia a la autoridad y quedó a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes, tal como consignó el organismo.

El incidente quedó íntegramente registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, una herramienta tecnológica implementada por el Ministerio de Transporte bonaerense bajo la gestión de Martín Marinucci.

En las imágenes, que encabezan la nota, se puede apreciar cómo el hombre primero pide que no le hagan la multa cuando ya la estaban realizando. Ante la negativa de los oficiales, comenzaron a actuar de forma violenta.

Primero el hombre es quien golpea a una de las ventanillas con una bronca notable. Aún más enojada, luego aparece la mujer con el bebé en brazos: primero tira golpes de puño al capot de la camioneta y luego contra la ventanilla, mientras insultaba a los gritos a los oficiales.

De acuerdo con el comunicado, la instalación de este sistema de videograbación responde a una política de modernización estatal orientada a fortalecer la fiscalización, proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía y aportar evidencia objetiva ante incidentes o ilícitos en la vía pública. El Ministerio subrayó que la incorporación de tecnología en los controles viales busca respaldar cada intervención, garantizar procedimientos claros y auditables, y sostener la transparencia en un área especialmente sensible como lo es la seguridad en las rutas. En esta ocasión, sirvió como prueba ante la infracción de tránsito y las agresiones recibidas.

Entre los datos destacados, el Ministerio enfatizó que la totalidad del operativo fue respaldada por el registro en video, lo cual permite fundamentar las actuaciones y fortalece la calidad de los controles. La intervención se enmarca en el despliegue de recursos definidos para la temporada, donde el objetivo central es reducir los siniestros y proteger a los sectores más vulnerables.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reiteró en esta comunicación el compromiso de sostener una vigilancia activa y coordinada para erradicar prácticas que ponen en peligro la vida de las personas.