¿Cuándo es el Día Internacional de la Mujer 2026?

El Día Internacional de la Mujer 2026 se celebrará el 8 de marzo como símbolo global de lucha por la equidad de género (Freepik)

El Día Internacional de la Mujer en 2026 se celebra el 8 de marzo, fecha que se consolidó como símbolo de la resistencia y la lucha por la equidad de género. La jornada se transformó en un espacio de reivindicación, visibilización y acción frente a las desigualdades que persisten en la sociedad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que oficializó esta conmemoración hace casi medio siglo, destaca que ningún país cerró las brechas legales entre hombres y mujeres. Según la web oficial de la ONU, las mujeres solo acceden al 64% de los derechos jurídicos que tienen los hombres a nivel global.

Cada año, la fecha cobra fuerza renovada por el contexto político, social y económico, y en 2026 la movilización volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública internacional.

Por qué el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo

La ONU alerta que las mujeres solo acceden al 64% de los derechos jurídicos que tienen los hombres a nivel mundial

El 8 de marzo se eligió como el Día Internacional de la Mujer en reconocimiento a las luchas históricas de las trabajadoras que, desde fines del siglo XIX, reclamaron mejores condiciones laborales, igualdad salarial y derechos políticos. Los primeros antecedentes se dieron en Nueva York, donde miles de mujeres textiles marcharon entre 1908 y 1911, exigiendo reducción de la jornada laboral, pagos equitativos y la creación de sindicatos.

La represión y las tragedias marcaron esas protestas. En 1911, el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York provocó la muerte de más de 140 trabajadoras, muchas de ellas atrapadas por puertas cerradas con llave.

Este episodio, citado por la ONU, resaltó la explotación laboral y aceleró reformas en la legislación industrial de Estados Unidos. El lema Pan y Rosas, que surgió en huelgas de la época, sintetizaba las demandas económicas y el derecho a una vida digna.

El lema de la ONU para el 8M 2026 es 'Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas', enfocado en justicia efectiva e igualdad (EFE/Luis Gandarillas)

En 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague aprobó la propuesta de la activista alemana Clara Zetkin para instaurar una jornada anual de lucha femenina, aunque al principio no se fijó una fecha exacta. Desde 1911, distintos países europeos comenzaron a conmemorar el 8 de marzo, que luego se consolidó como fecha oficial a nivel internacional.

El origen del Día de la Mujer

Las primeras manifestaciones de mujeres trabajadoras surgieron en un contexto de industrialización y condiciones extremadamente precarias. Durante el siglo XIX, las obreras textiles en Estados Unidos y Europa enfrentaban largas jornadas, salarios mínimos y la ausencia total de protección sindical. La huelga de 1908 en Nueva York y el incendio de 1911 marcaron hitos en la historia del movimiento obrero femenino.

El reclamo no se restringía a lo laboral. Las mujeres exigían el derecho al voto y el reconocimiento de sus derechos sociales y políticos. El movimiento feminista también echó raíces en Europa y América Latina, donde surgieron los primeros colectivos de resistencia y lucha por la equidad.

Las huelgas y movilizaciones históricas de trabajadoras textiles sentaron las bases del actual movimiento internacional por los derechos de la mujer

En 1975, la ONU institucionalizó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer durante la llamada Década de la Mujer. Dos años después, la Asamblea General oficializó la fecha y recomendó a los estados miembros incorporarla a sus tradiciones nacionales. Desde entonces, la conmemoración se expandió a nivel global y cada año se realizan movilizaciones para exigir justicia, visibilizar la violencia de género y denunciar la brecha salarial.

Las huelgas, movilizaciones y tragedias laborales fueron el punto de partida de una lucha que se mantiene vigente y que hoy abarca una agenda mucho más amplia: desde la igualdad política y económica hasta el acceso a la justicia y la erradicación de todas las formas de discriminación.

El lema de la ONU este 8 de marzo

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se articulará en torno al lema de la ONU: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”. Según la web oficial de la organización, el mensaje central es exigir la igualdad de derechos y una justicia efectiva que garantice el ejercicio y disfrute de esos derechos.

Los principales reclamos del 8M incluyen la equidad política, la erradicación de la violencia de género y el cierre de la brecha salarial (EFE/Rodrigo Sura)

La ONU informa que en áreas fundamentales como el trabajo, la seguridad, la familia, la propiedad y la jubilación, la ley sigue perjudicando sistemáticamente a las mujeres. “El empoderamiento de la próxima generación es el núcleo de esta idea, ya que la juventud, en especial las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes, serán las protagonistas de cambios duraderos en el futuro”, se lee en la campaña oficial de la organización.

El acto central de la ONU se realizará el 9 de marzo en Nueva York y podrá seguirse a través de ONU Web TV, con traducción al español. La fecha coincide con el inicio de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el foro anual más importante sobre género y derechos de las mujeres.

Actualmente, la marcha del 8 de marzo es más que una conmemoración. Es una demanda colectiva y global para erradicar la brecha de género y eliminar las barreras jurídicas, sociales y culturales que limitan a millones de mujeres en todo el mundo.

La movilización del 8M, reconocida hace medio siglo por la ONU, persiste como símbolo de resistencia y llamado permanente a la acción colectiva para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.