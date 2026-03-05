Alerta en varias localidades del conurbano por una nueva crecida del Río de la Plata

El nivel del Río de la Plata alcanzará hasta 2,90 metros en San Fernando durante la noche, según pronósticos oficiales (Aglaplata)

El Río de la Plata experimentará una nueva crecida significativa la noche de este miércoles, según confirmaron organismos técnicos. El informe oficial indica que el nivel del agua alcanzará su punto máximo entre las 19:30 y las 22:00, con una altura estimada de 2,60 metros por encima de los valores normales, aunque podría ser mayor en algunos sitios.

Este fenómeno está asociado a vientos persistentes del sudeste que empujan el agua hacia la costa, una situación que suele elevar momentáneamente el nivel del estuario.

Las crecidas de este tipo provocan que el agua avance sobre áreas cercanas a la ribera y algunos tramos de la avenida costera, pero los especialistas aclararon que no se esperan anegamientos de magnitud ni evacuaciones.

Los vientos del sudeste impulsan la crecida del estuario, generando posibles avances de agua sobre áreas costeras bajas (Aglaplata)

Las autoridades recomendaron a quienes circulen o lleven a cabo actividades recreativas a lo largo del paseo ribereño prestar atención a la evolución del nivel del río durante la franja horaria señalada, especialmente en los sectores bajos.

Por otro lado, el Centro de Prevención de Crecidas, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que el estuario podría registrar una altura de 2,50 metros a las 19:30 en el Puerto La Plata.

El Servicio de Hidrografía Naval (SDH) informó que en el puerto de La Plata la altura máxima será de 2,65, que se espera para las 19:00. En el puerto de Buenos Aires (muelle de pescadores), la altura será de 2,80 hacia las 21:00. Y el momento de mayor crecida se espera para las 22:00, con una altura de 2,90 en San Fernando.

Ante el escenario planteado, las autoridades de Berisso y Ensenada se mantienen en estado de alerta y recomendaron a la población tomar precauciones para evitar incidentes. Quienes residan en zonas costeras pueden comunicarse con Defensa Civil de Berisso llamando al 103, o con la Prefectura Naval al 106, en caso de emergencia.

El Servicio de Hidrografía Naval prevé altitudes máximas de 2,65 metros en La Plata y 2,80 metros en el muelle de Buenos Aires

Según las previsiones, el nivel del Río de la Plata comenzará a descender nuevamente durante la noche, luego del pico registrado por la influencia de los vientos sudeste. Las indicaciones oficiales insisten en la importancia de evitar la circulación por zonas bajas y mantener la vigilancia hasta que el nivel del agua retorne a valores habituales.

Días atrás, una crecida provocó anegamientos en el Conurbano

Días atrás, el nivel del Río de la Plata superó los 3 metros en varios sectores sensibles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que generó la activación de una alerta.

El impacto de la sudestada se percibió de inmediato. En Quilmes, grabaciones realizadas por los propios vecinos evidenciaron cómo el agua avanzó sobre las calles próximas al río, cubrió las veredas y dificultó el ingreso a las viviendas.

Equipos de Defensa Civil de Quilmes recorrieron el área en botes y vehículos anfibios, mientras el agua ya había penetrado en los patios de las casas localizadas cerca del río.

La sudestada causó anegamientos en barrios de Quilmes, General Cerri e Ingeniero White

En la zona sur de la provincia, la sudestada también dejó su huella. Durante la madrugada, General Cerri e Ingeniero White vivieron una situación sorpresiva cuando el fenómeno provocó el desborde de compuertas e inundaciones en varios barrios.

En pocos minutos, el agua se expandió por diferentes cuadras, afectando áreas como Boulevard, Saladero y Spurr. Allí, la preocupación de los residentes se intensificó al contemplar calles cubiertas de agua y hogares afectados, según informó La Brújula 24.

Ante este escenario, bomberos de ambas localidades intervinieron. Las fuentes consultadas por el medio aseguraron que, aunque el agua ingresó en algunas viviendas, sus habitantes optaron por quedarse y no solicitaron ser evacuados. El temor aumentó porque la marea sobrepasó los valores previstos y llegó a los 5,60 metros, una cifra que casi igualó el récord histórico, minutos antes de la medianoche, de acuerdo al portal digital.

La Prefectura había alertado con anticipación acerca de la posible crecida, pero la fuerza del fenómeno excedió las previsiones y fueron necesarias varias horas para que la situación se normalizara.