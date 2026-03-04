Sociedad

Mendoza: rescataron a una mujer que cayó en un pozo de 5 metros que se generó en un canal

Un equipo de bomberos realizó un importante operativo para sacarla. La víctima se encontraba en buen estado de salud y rechazó recibir atención médica

Bomberos de Mendoza y la
Bomberos de Mendoza y la Policía coordinaron un rescate urgente en el barrio Ujemvi tras el desplome del margen del canal

El barrio Ujemvi, en el departamento de Las Heras, dentro de la provincia de Mendoza, fue escenario de un intenso operativo de rescate durante la mañana de este miércoles tras registrarse el desplome de un sector del margen del canal Cacique Guaymallén. Una mujer de 39 años, identificada como Yessica Noelia Jara Ferreyra, cayó al cauce al ceder el terreno bajo sus pies, lo que originó una caída de aproximadamente cinco metros hasta el interior del canal.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el accidente ocurrió alrededor de las 9:15 en la calle Los Gladiolos, frente al Cedrys 19.

El rápido accionar de los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza resultó determinante en la resolución del incidente. La dotación de rescatistas llegó al lugar tras un llamado de alerta efectuado por personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras, cuyos efectivos constataron que la víctima permanecía de pie, resguardada entre el sector colapsado y una piedra, con el agua del canal por debajo de las rodillas y sin lesiones aparentes.

La víctima de Mendoza, Yessica
La víctima de Mendoza, Yessica Noelia Jara Ferreyra, resultó ilesa y rechazó asistencia médica tras su rescate

La mujer, quien momentos antes había dejado a su hijo en la escuela, presentaba signos de susto, pero se hallaba en buen estado general de salud, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía.

Ante la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevos desprendimientos, los bomberos improvisaron una superficie firme utilizando una escalera, lo que permitió crear condiciones seguras para el trabajo de rescate.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos desplegaron un sistema de cuerdas, arneses y un anclaje especial para ejecutar maniobras de extracción vertical. Dos rescatistas descendieron hasta el punto donde se encontraba Jara Ferreyra y procedieron a asegurarla con un arnés, un chaleco y el sistema de cuerdas.

La extracción se realizó de manera progresiva; primero ascendió uno de los rescatistas y luego el segundo junto a la mujer, completando el operativo sin complicaciones adicionales.

Según reportó Mdz, la víctima rechazó recibir asistencia médica tras su rescate y se retiró del lugar acompañada por su pareja. No se registraron lesiones de gravedad. Por su parte, el comunicado de prensa del Gobierno de Mendoza resaltó la coordinación entre las fuerzas policiales y los bomberos, quienes intervinieron con rapidez para evitar riesgos mayores debido a la inestabilidad del terreno y la presencia de agua en el canal.

Un sistema de cuerdas, arneses
Un sistema de cuerdas, arneses y anclaje especial garantizó la extracción segura de la mujer en el canal de Mendoza

Rescataron a un hombre de 55 años que cayó por un pozo en Córdoba

Semanas atrás, un episodio doméstico interrumpió la tranquilidad del barrio Alto Alberdi en la ciudad de Córdoba. En una casa ubicada sobre la calle Dr. Félix Garzón Maceda al 400, un hombre de 55 años cayó en un pozo negro de unos 3,5 metros de profundidad, lo que provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar llegaron integrantes de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y del equipo DUAR Capital, que pusieron en marcha un operativo de rescate en condiciones de riesgo.

Utilizando escalera y cuerdas, los especialistas descendieron hasta el fondo del pozo y lograron sacar al hombre a salvo, luego de un trabajo conjunto y preciso. Por el momento, se desconoce el motivo que llevó a la víctima a caer.

El hombre recibió atención médica tras sufrir traumatismos y cortes durante su caída y rescate

En las imágenes captadas durante el rescate se observa que el hombre, sin remera, debió abrazarse al rescatista para que la maniobra fuera exitosa y sin nuevos inconvenientes.

El subcomisario Federico Becerra, de la Dirección Bomberos, detalló: “Mediante sistema de escalera y cuerdas, se logra extraerlo del interior del pozo y a posterior es asistido por personal médico”.

El hombre sufrió un traumatismo cerrado, cortes en ambas piernas y varias escoriaciones, según informaron en el lugar los profesionales del servicio de emergencias.

Más tarde, la víctima fue llevada al Hospital Clínica para una evaluación médica más completa. La rápida respuesta de bomberos y personal de salud permitió controlar la situación y garantizar la atención inmediata, mientras el estado del paciente sigue bajo seguimiento médico.

