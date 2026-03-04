Sociedad

Derrumbe en Parque Patricios: cómo actúan los seguros de autos y casas tras los daños

En diálogo con Infobae En Vivo, la prosecretaria de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros analizó el alcance de las coberturas frente al derrumbe

Guardar
Ana Belén Leyva, prosecretaria de AAPAS.

“Nos damos cuenta con el diario del lunes cuando ocurre un evento”, afirmó Ana Belén Leyva, prosecretaria de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), al referirse al derrumbe de ayer en un complejo habitacional de Parque Patricios.

El incidente, que reavivó el debate sobre el alcance de las coberturas de autos y viviendas, ocurrió este martes por la madrugada en el barrio Estación Buenos Aires. Este desarrollo urbanístico se encuentra ubicado a unas tres cuadras del Estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán.

En diálogo con Infobae En Vivo, la vocera de AAPAS subrayó que, por ahora, es clave observar “cómo se van desarrollando las pericias y se determinan las distintas responsabilidades” en torno al derrumbe.

“Las cocheras pertenecen al espacio común de los propietarios. Entonces uno podría pensar que, a priori, este evento ocurrido en las cocheras podría tener alguna responsabilidad a reclamar dentro de la póliza del consorcio. Y digo ‘podría’, sino digo que está absolutamente cubierto”, precisó respecto a los autos que resultaron dañados, luego de que el patio interno se desplomara sobre el estacionamiento debajo.

Leyva aseguró que es clave
Leyva aseguró que es clave observar “cómo se van desarrollando las pericias y se determinan las distintas responsabilidades”.

En declaraciones a los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro, la invitada respondió preguntas sobre la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros: “Solamente cubre a los demás, no me cubre a mí. Me encanta poner el énfasis en esto ya que tenemos la posibilidad de brindar información, me parece un punto muy importante a tener en cuenta”.

En ese sentido, explicó que existen múltiples situaciones en las que un vehículo puede resultar afectado —más allá de un robo o una tormenta de granizo— y que deben ser contempladas por la cobertura. En este caso, debido al lugar donde se encontraban estacionados los autos, estos tendrían destrucción total.

“Lo importante es ver tu póliza, hablar con tu productor de seguros y hablar de lo que pasó, dar aviso a la aseguradora y tu productor te va a decir cual es la póliza que actúa en el caso, cuando se hagan los peritajes correspondientes”, siguió.

Respecto de las viviendas, explicó que tanto las pólizas del consorcio como las coberturas individuales de hogar no contemplan el derrumbe en estos casos, ya que se presume la existencia de un “vicio de construcción”.

Hay 200 vecinos afectados.

“Hay algunas pólizas en el mercado tanto para consorcio como hogar, algunas, que tienen un sublímite de derrumbe. Pero como consecuencia de un hecho cubierto; un incendio. No por vicios de construcción“, advirtió.

Según información proporcionada por Leyva, menos de un 20% de las viviendas de la Argentina cuenta con un seguro básico contra incendio: “Es lo mínimo e indispensable que tiene un costo muy bajo. Que estos eventos nos despierten y tomar consciencia para tomar un seguro de incendio”.

“Yo llamo a la reflexión y a la consciencia. Al momento de contratar el seguro, tener en cuenta esto y asesorarse adecuadamente. Nos damos cuenta con el diario del lunes cuando ocurre un evento”, sostuvo, al insistir en la necesidad de prever este tipo de situaciones antes de que sucedan.

Y concluyó: “Es labor de los asesores de seguros poder traerte la información ya masticada para que puedas comprenderlo”.

Las palabras de los vecinos afectados.

El incidente se produjo durante la madrugada en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

Al momento del derrumbe, y conforme al testimonio de los propios vecinos, la empresa constructora se encontraba ejecutando trabajos de refacción debido a filtraciones de agua: “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasDerrumbeParque PatriciosCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Encontraron un arsenal enterrado en barriles dentro un baldío vinculado con la banda narco Los Menores

El procedimiento fue realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe. Se secuestraron cuatro fusiles, pistolas, un revólver y cartuchos de distintos calibres. Hay tres detenidos

Encontraron un arsenal enterrado en

Fracasó la reunión por el cierre de FATE y hubo incidentes entre los trabajadores y la Policía en la puerta de la Secretaría de Trabajo

El Gobierno informó que no hubo acuerdo en el encuentro realizado por la conciliación obligatoria. Los trabajadores de dicha empresa se presentaron en Alem al 650 para protestar por el cierre

Fracasó la reunión por el

Día del Hermano: ¿por qué se festeja hoy, 4 de marzo, en Argentina?

Esta fecha invita a rendir homenaje a ese vínculo fraternal, resaltando el apoyo, los recuerdos compartidos y el valor de estar juntos a lo largo de la vida

Día del Hermano: ¿por qué

Así fue el derrumbe del estacionamiento en el edificio de Parque Patricios

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que la estructura subterránea colapsó. Ocurrió ayer cerca de las 5 de la madrugada en el complejo habitacional PROCREAR

Así fue el derrumbe del

Robo y crimen en San Luis: ladrones mataron a golpes a una jubilada de 85 años durante un asalto en su casa

Ocurrió en el barrio Cerro de la Cruz. Su sobrino la encontró muerta, cubierta de sangre, e intentó asistirla

Robo y crimen en San
DEPORTES
Siete argentinos ponen en marcha

Siete argentinos ponen en marcha una nueva ilusión en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

La oferta que España le hizo a Argentina para cambiar la sede de la Finalissima y los 4 estadios que podrían albergar el partido

El sincero mensaje al oído de Simeone a Griezmann que se filtró en el video de los festejos del Atlético Madrid por Copa del Rey

El show de Coudet en River con una broma a Francescoli tras “jurar por sus 4 pibes” y una aclaración sobre su carácter: “No vine a un cumpleaños”

Eduardo Coudet fue presentado como nuevo DT de River Plate: “Quiero un equipo protagonista como marca la historia del club, hay que ganar campeonatos”

TELESHOW
La alegría de José María

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

El cumpleaños íntimo de Flor de la V: el amor de su familia, el brindis y los deseos en una noche especial

Federica Pais habló del choque que protagonizó su hermana Ernestina: “Estamos en contacto”

INFOBAE AMÉRICA

La amenaza de Irán redujo

La amenaza de Irán redujo el tráfico en el estrecho de Ormuz en un 90%

Aseguran haber identificado una obra perdida de Miguel Ángel en Roma

Alejandro Sanz y Ricardo Arjona preparan un regreso esperado a El Salvador en 2026

¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria

Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo, pero Asia sufrió su peor jornada en años