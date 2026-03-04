Derrumbe en Parque Patricios: cómo actúan los seguros de autos y casas tras los daños

Ana Belén Leyva, prosecretaria de AAPAS.

“Nos damos cuenta con el diario del lunes cuando ocurre un evento”, afirmó Ana Belén Leyva, prosecretaria de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), al referirse al derrumbe de ayer en un complejo habitacional de Parque Patricios.

El incidente, que reavivó el debate sobre el alcance de las coberturas de autos y viviendas, ocurrió este martes por la madrugada en el barrio Estación Buenos Aires. Este desarrollo urbanístico se encuentra ubicado a unas tres cuadras del Estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán.

En diálogo con Infobae En Vivo, la vocera de AAPAS subrayó que, por ahora, es clave observar “cómo se van desarrollando las pericias y se determinan las distintas responsabilidades” en torno al derrumbe.

“Las cocheras pertenecen al espacio común de los propietarios. Entonces uno podría pensar que, a priori, este evento ocurrido en las cocheras podría tener alguna responsabilidad a reclamar dentro de la póliza del consorcio. Y digo ‘podría’, sino digo que está absolutamente cubierto”, precisó respecto a los autos que resultaron dañados, luego de que el patio interno se desplomara sobre el estacionamiento debajo.

Leyva aseguró que es clave observar “cómo se van desarrollando las pericias y se determinan las distintas responsabilidades”.

En declaraciones a los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro, la invitada respondió preguntas sobre la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros: “Solamente cubre a los demás, no me cubre a mí. Me encanta poner el énfasis en esto ya que tenemos la posibilidad de brindar información, me parece un punto muy importante a tener en cuenta”.

En ese sentido, explicó que existen múltiples situaciones en las que un vehículo puede resultar afectado —más allá de un robo o una tormenta de granizo— y que deben ser contempladas por la cobertura. En este caso, debido al lugar donde se encontraban estacionados los autos, estos tendrían destrucción total.

“Lo importante es ver tu póliza, hablar con tu productor de seguros y hablar de lo que pasó, dar aviso a la aseguradora y tu productor te va a decir cual es la póliza que actúa en el caso, cuando se hagan los peritajes correspondientes”, siguió.

Respecto de las viviendas, explicó que tanto las pólizas del consorcio como las coberturas individuales de hogar no contemplan el derrumbe en estos casos, ya que se presume la existencia de un “vicio de construcción”.

Hay 200 vecinos afectados.

“Hay algunas pólizas en el mercado tanto para consorcio como hogar, algunas, que tienen un sublímite de derrumbe. Pero como consecuencia de un hecho cubierto; un incendio. No por vicios de construcción“, advirtió.

Según información proporcionada por Leyva, menos de un 20% de las viviendas de la Argentina cuenta con un seguro básico contra incendio: “Es lo mínimo e indispensable que tiene un costo muy bajo. Que estos eventos nos despierten y tomar consciencia para tomar un seguro de incendio”.

“Yo llamo a la reflexión y a la consciencia. Al momento de contratar el seguro, tener en cuenta esto y asesorarse adecuadamente. Nos damos cuenta con el diario del lunes cuando ocurre un evento”, sostuvo, al insistir en la necesidad de prever este tipo de situaciones antes de que sucedan.

Y concluyó: “Es labor de los asesores de seguros poder traerte la información ya masticada para que puedas comprenderlo”.

Las palabras de los vecinos afectados.

El incidente se produjo durante la madrugada en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

Al momento del derrumbe, y conforme al testimonio de los propios vecinos, la empresa constructora se encontraba ejecutando trabajos de refacción debido a filtraciones de agua: “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.