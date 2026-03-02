¿Control, diálogo o prohibición? Qué dice una especialista en adolescencia sobre el UPD y el rol de las familias

La psicóloga Charo Maroño analizó el impacto del UPD en adolescentes y advirtió sobre el consumo de alcohol sin adultos responsables

En Infobae en vivo, la especialista en adolescencia Charo Maroño abordó el fenómeno del último primer día (UPD), el festejo que marca la despedida del secundario para miles de estudiantes. En una entrevista, describió: “Es algo bastante reciente esto del UPD. Hace unos años atrás nosotros nunca habíamos escuchado, pero los chicos se lo toman con bastante seriedad y es cierto que hacen esta división de tareas, fundamentalmente de comprar el alcohol, que es lo que más nos preocupa”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, la psicóloga subrayó la dimensión ritual de este evento: “Yo lo empecé a pensar más como un rito. Un rito de finalización, también de iniciación a aquello que está por venir. Si ves a los chicos y hablás con ellos, te das cuenta que están empezando a procesar todo lo que tiene que ver con el término de una etapa bastante importante”. Para Maroño, la celebración encierra una complejidad emocional: “Muchas veces aparece la angustia o la tristeza enmascarada, como en estas celebraciones que están pum para arriba”.

El consumo de alcohol y la intervención adulta en el UPD

La preocupación por el consumo de alcohol atraviesa cada UPD. Maroño advirtió: “El aspecto negativo tiene que ver con el consumo de alcohol desenfrenado, sin la presencia de adultos responsables”. Consultada sobre la utilidad de prohibir la participación, fue enfática: “Yo no estoy de acuerdo con la prohibición. Creo que no va a funcionar. Además, ellos están esperando ansiosamente su UPD y todo lo que tiene que ver con la vestimenta. Es todo un ritual”.

La psicóloga remarcó la importancia de no dejar a los adolescentes librados al azar: “No sé si la idea es prohibirlo, pero sí organizarlo de manera tal que haya como una red de cuidado, de sostén por adultos responsables. Estos son los padres y la escuela”. Sobre la dinámica familiar, subrayó: “Estamos notando ciertos cambios. Nos encontramos con una generación de padres que está ahí, en una transición. Quiero ser muy cuidadosa al decir esto porque sé que hay muchos papás que nos están escuchando y sé lo difícil que es para ellos llevar adelante la crianza de un adolescente”.

Maroño descartó la prohibición del UPD y resaltó la importancia del acompañamiento familiar y la organización adulta para garantizar el cuidado

El rol de la familia y los límites ante la transgresión

Durante el intercambio en el estudio, surgió el debate sobre la complicidad adulta en la organización del UPD. Maruño planteó: “Los padres tienen que intervenir de alguna manera. Estamos observando con cierta frecuencia que los padres a veces están como espectadores”. Al ser consultada sobre el dilema de la autoridad y la permisividad, aclaró: “No sé si la palabra es prohibir, pero sí, tal vez dentro de los mejores escenarios, un diálogo conjunto entre padres, chicos y la escuela”.

Al referirse a la asimetría necesaria entre padres y adolescentes, Maroño sostuvo: “Lo que necesita el adolescente es un adulto lo suficientemente firme y lo suficientemente comprensivo y flexible para poder armar espacios de diálogo sin dejar de poner ciertos factores de cuidado”. Añadió que “los papás tienen que entrar en acción, tienen que estar en diálogo con otros papás, con los chicos y con la escuela”.

Estado, escuelas y la gestión del riesgo

El debate alcanzó también las medidas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para controlar la situación en el ámbito escolar. Maruño fue consultada sobre la validez de la intervención estatal: “Este tuit que pusieron, hay que tomar las cosas positivas. El Gobierno también de alguna manera tiene que interceder. ¿Es válido que entren chicos alcoholizados al colegio? Creo que no”.

Sobre las consecuencias físicas y emocionales del UPD, la psicóloga fue contundente: “No dormir también tiene sus consecuencias a nivel físico. Si estamos hablando de ciertas cosas que no permiten un descanso adecuado, ya sea desde un exceso de alcohol o no dormir toda la noche, eso baja las defensas de los chicos. Los chicos llegan totalmente pasados, sin poder pensar”. Insistió en la necesidad de prevención: “Hay que rescatar la capacidad de pensar de los sujetos para poder llevarlos a reflexionar cómo poder tener un UPD donde la pasemos bien, pero que no nos expongamos a situaciones de riesgo”.

El cierre de la charla dejó en claro el desafío que enfrentan las familias y la comunidad educativa ante un fenómeno que evoluciona año tras año. Maroño concluyó: “Fingir demencia te alivia un poquitito el momento, después te estalla en la cara”.

