Se incendió el último piso de un edificio en Belgrano y hay dos personas heridas

La emergencia se registró en un inmueble sobre Franklin D. Roosevelt, donde el fuego, originado en un equipo de aire acondicionado, motivó la intervención de varias dotaciones y el traslado de los afectados al hospital

Una columna de humo se hizo visible desde distintos puntos de Belgrano durante la tarde de este domingo, luego de que se desatara un incendio en la calle Franklin D. Roosevelt al 1500. El hecho dejó dos personas heridas y requirió un despliegue coordinado de bomberos y personal del SAME para evacuar el lugar.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el incendio comenzó cerca de las 16:30 en el último piso de un edificio situado entre Avenida del Libertador y Montañeses. De acuerdo con los registros oficiales, el fuego se habría iniciado en una unidad de aire acondicionado en el séptimo piso, lo que forzó la evacuación total de los residentes. Las mismas fuentes precisaron que cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar la situación y asistir a los damnificados.

Durante el operativo, los rescatistas detectaron la presencia de una persona atrapada en la terraza, lo cual sumó tensión a la intervención de los equipos de emergencia. A la vez, los médicos asistieron a una mujer de 41 años, quien presentó quemaduras en distintas partes del cuerpo y tuvo complicaciones en las vías respiratorias.

La paciente fue trasladada con urgencia al Hospital Pirovano. Más tarde, se confirmó que un adolescente de 15 años también fue derivado al mismo centro de salud luego de ser evacuado.

La emergencia se registró en un inmueble sobre Franklin D. Roosevelt, donde el fuego, originado en un equipo de aire acondicionado, motivó la intervención de varias dotaciones y el traslado de los afectados al hospital

El edificio, que se encontraba completamente evacuado al momento de la llegada de los bomberos, permanece bajo el control de los equipos de emergencia. Las tareas incluyeron asegurar el inmueble y realizar el enfriamiento de las zonas afectadas.

Los bomberos siguieron desplegados en la zona mientras evaluaban la situación y descartaban nuevos riesgos para los habitantes y el personal interviniente.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, y las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación. Las autoridades indicaron que los primeros indicios apuntan a una posible falla en el sistema de climatización del departamento donde se originó el fuego.

Se incendió una fábrica de telas en Valentín Alsina y más de 120 bomberos trabajaron en el lugar

Incendio en una fábrica textil de las calles Rucci y Liniers de Valentín Alsina. Trabajan una 20 dotaciones de bomberos en el lugar.

En Valentín Alsina, partido de Lanús, se registró un incendio de grandes proporciones en una fábrica de telas que movilizó a más de 120 bomberos y generó alarma en el barrio. El siniestro comenzó cerca de las 19.30 del último martes en un depósito ubicado sobre la calle Rucci y Liniers, ocupando casi toda una manzana.

La voz de Adrián Arias, jefe de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, prevaleció en el operativo y aportó detalles sobre el despliegue. “A las 19.30, Defensa Civil Lanús, a través del central de alarma, se hace la dotación. La dotación ya en camino, se observa gran cantidad de humo. Activa el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. Se empiezan a desplazar todas las dotaciones, se acelera mucho, se agiliza mucho para lograr controlarlo”, relató Arias en diálogo con TN.

De acuerdo con el jefe del cuerpo, el fuego quedó circunscrito dentro de un sector de aproximadamente treinta por cuarenta metros, aunque la gran cantidad de telas, productos y estanterías dificultaron la extinción total.

La fábrica textil, de casi una manzana de extensión, se encontraba cerrada en el momento en que se desató el incendio. El depósito había finalizado su actividad a las 18.00 y no había empleados en el interior, según confirmó Arias: “No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”.

El despliegue involucró a más de 16 dotaciones y el apoyo de la Regional Uno, que incluye cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras localidades de la zona sur del conurbano. El operativo sumó hasta 18 unidades cisternas que abastecieron de agua a los equipos y permitieron sostener la labor en el interior del galpón. “Ya sumamos un par de camiones más, estamos en 18 unidades, unidades de cisternas que van haciendo viaje de agua y descargan en las piletas esas que ven ahí”, describió Arias, agradeciendo la colaboración de los vecinos y el municipio.