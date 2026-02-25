Se incendió una fábrica de telas en Valentín Alsina y más de 120 bomberos trabajaron en el lugar

Incendio en una fábrica textil de las calles Rucci y Liniers de Valentín Alsina. Trabajan una 20 dotaciones de bomberos en el lugar.

En Valentín Alsina, partido de Lanús, se registró un incendio de grandes proporciones en una fábrica de telas que movilizó a más de 120 bomberos y generó alarma en el barrio. El siniestro comenzó cerca de las 19.30 en un depósito ubicado sobre la calle Rucci y Liniers, ocupando casi toda una manzana.

La voz de Adrián Arias, jefe de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, prevaleció en el operativo y aportó detalles sobre el despliegue. “A las 19.30, Defensa Civil Lanús, a través del central de alarma, se hace la dotación. La dotación ya en camino, se observa gran cantidad de humo. Activa el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. Se empiezan a desplazar todas las dotaciones, se acelera mucho, se agiliza mucho para lograr controlarlo”, relató Arias en diálogo con TN. De acuerdo con el jefe del cuerpo, el fuego quedó circunscrito dentro de un sector de aproximadamente treinta por cuarenta metros, aunque la gran cantidad de telas, productos y estanterías dificultaron la extinción total.

La fábrica textil, de casi una manzana de extensión, se encontraba cerrada en el momento en que se desató el incendio. El depósito había finalizado su actividad a las 18.00 y no había empleados en el interior, según confirmó Arias: “No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”.

El despliegue involucró a más de 16 dotaciones y el apoyo de la Regional Uno, que incluye cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras localidades de la zona sur del conurbano. El operativo sumó hasta 18 unidades cisternas que abastecieron de agua a los equipos y permitieron sostener la labor en el interior del galpón. “Ya sumamos un par de camiones más, estamos en 18 unidades, unidades de cisternas que van haciendo viaje de agua y descargan en las piletas esas que ven ahí”, describió Arias, agradeciendo la colaboración de los vecinos y el municipio.

El humo y el olor a quemado se percibían en todo el barrio, mientras los bomberos trabajaban en condiciones extremas de temperatura. Cuatro integrantes del cuerpo sufrieron baja de presión debido al calor dentro del depósito, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni entre los trabajadores ni entre los rescatistas: “Es mucha la temperatura ahí adentro, mucha. Para que te des una idea, es como un horno, está todo cerrado”.

El operativo demandó la evacuación preventiva de vecinos de la zona

El riesgo de derrumbe se mantuvo presente en el área afectada por las llamas. Una losa cedió en uno de los sectores y parte del tinglado se desplazó, quedando en condición estable pero frágil. Las autoridades recomendaron precaución a quienes circulaban por las inmediaciones y se mantuvo un perímetro de seguridad en torno al predio.

El fuego no se propagó hacia otros galpones ni alcanzó a las viviendas aledañas. Según el jefe de los bomberos, la mercadería se encontraba sectorizada y ordenada, lo que contribuyó a evitar una escalada del siniestro.

Durante las primeras horas, los vecinos se autoevacuaron por precaución y Defensa Civil colaboró en el desalojo preventivo de la zona, hasta asegurarse que el incendio no representaba peligro para la comunidad. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron columnas de fuego elevadas y llamas visibles desde varios puntos del barrio, especialmente tras el colapso de una parte de la losa y el tinglado.

El depósito afectado representaba menos de un cuarto de la superficie total de la fábrica, que abarca cerca de cien metros por cien metros. El material almacenado, principalmente telas y rollos, favoreció la propagación veloz de las llamas, aunque el operativo evitó daños totales.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de los peritos de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El jefe de los bomberos aclaró que su intervención se centró exclusivamente en la extinción y el control del fuego, mientras los especialistas realizarán las pericias correspondientes.

El operativo requirió la coordinación de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, la colaboración de cuarteles de localidades vecinas y el apoyo logístico del municipio y la comunidad. Arias agradeció el esfuerzo colectivo y anticipó que los trabajos de remoción y enfriamiento podrían extenderse durante al menos un día más, debido a la gran cantidad de material acumulado.