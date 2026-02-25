Sociedad

Se incendió una fábrica de telas en Valentín Alsina y más de 120 bomberos trabajaron en el lugar

Gracias a los trabajos, lograron circunscribir las llamas en un depósito de 30 por 40 metros, evitando la propagación a otros sectores y viviendas cercanas

Guardar
Incendio en una fábrica textil de las calles Rucci y Liniers de Valentín Alsina. Trabajan una 20 dotaciones de bomberos en el lugar.

En Valentín Alsina, partido de Lanús, se registró un incendio de grandes proporciones en una fábrica de telas que movilizó a más de 120 bomberos y generó alarma en el barrio. El siniestro comenzó cerca de las 19.30 en un depósito ubicado sobre la calle Rucci y Liniers, ocupando casi toda una manzana.

La voz de Adrián Arias, jefe de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, prevaleció en el operativo y aportó detalles sobre el despliegue. “A las 19.30, Defensa Civil Lanús, a través del central de alarma, se hace la dotación. La dotación ya en camino, se observa gran cantidad de humo. Activa el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. Se empiezan a desplazar todas las dotaciones, se acelera mucho, se agiliza mucho para lograr controlarlo”, relató Arias en diálogo con TN. De acuerdo con el jefe del cuerpo, el fuego quedó circunscrito dentro de un sector de aproximadamente treinta por cuarenta metros, aunque la gran cantidad de telas, productos y estanterías dificultaron la extinción total.

La fábrica textil, de casi una manzana de extensión, se encontraba cerrada en el momento en que se desató el incendio. El depósito había finalizado su actividad a las 18.00 y no había empleados en el interior, según confirmó Arias: “No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”.

El despliegue involucró a más de 16 dotaciones y el apoyo de la Regional Uno, que incluye cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras localidades de la zona sur del conurbano. El operativo sumó hasta 18 unidades cisternas que abastecieron de agua a los equipos y permitieron sostener la labor en el interior del galpón. “Ya sumamos un par de camiones más, estamos en 18 unidades, unidades de cisternas que van haciendo viaje de agua y descargan en las piletas esas que ven ahí”, describió Arias, agradeciendo la colaboración de los vecinos y el municipio.

El humo y el olor a quemado se percibían en todo el barrio, mientras los bomberos trabajaban en condiciones extremas de temperatura. Cuatro integrantes del cuerpo sufrieron baja de presión debido al calor dentro del depósito, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni entre los trabajadores ni entre los rescatistas: “Es mucha la temperatura ahí adentro, mucha. Para que te des una idea, es como un horno, está todo cerrado”.

El operativo demandó la evacuación
El operativo demandó la evacuación preventiva de vecinos de la zona

El riesgo de derrumbe se mantuvo presente en el área afectada por las llamas. Una losa cedió en uno de los sectores y parte del tinglado se desplazó, quedando en condición estable pero frágil. Las autoridades recomendaron precaución a quienes circulaban por las inmediaciones y se mantuvo un perímetro de seguridad en torno al predio.

El fuego no se propagó hacia otros galpones ni alcanzó a las viviendas aledañas. Según el jefe de los bomberos, la mercadería se encontraba sectorizada y ordenada, lo que contribuyó a evitar una escalada del siniestro.

Durante las primeras horas, los vecinos se autoevacuaron por precaución y Defensa Civil colaboró en el desalojo preventivo de la zona, hasta asegurarse que el incendio no representaba peligro para la comunidad. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron columnas de fuego elevadas y llamas visibles desde varios puntos del barrio, especialmente tras el colapso de una parte de la losa y el tinglado.

El depósito afectado representaba menos de un cuarto de la superficie total de la fábrica, que abarca cerca de cien metros por cien metros. El material almacenado, principalmente telas y rollos, favoreció la propagación veloz de las llamas, aunque el operativo evitó daños totales.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de los peritos de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El jefe de los bomberos aclaró que su intervención se centró exclusivamente en la extinción y el control del fuego, mientras los especialistas realizarán las pericias correspondientes.

El operativo requirió la coordinación de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, la colaboración de cuarteles de localidades vecinas y el apoyo logístico del municipio y la comunidad. Arias agradeció el esfuerzo colectivo y anticipó que los trabajos de remoción y enfriamiento podrían extenderse durante al menos un día más, debido a la gran cantidad de material acumulado.

Temas Relacionados

LanúsValentín AlsinaIncendiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre estuvo 17 años preso, quedó en libertad y volvió a caer a los cinco meses por una serie de robos

El hombre cuenta con un amplio historial de antecedentes penales

Un hombre estuvo 17 años

A una semana de la liberación del único acusado, Tania Suárez negró haber sido su pareja: “Es un monstruo”

La familia de la mujer denunció agresiones y mensajes intimidatorios luego de que ella negara haber tenido una relación sentimental con Maldonado, quien fue liberado tras pasar varios días preso por privación ilegítima de la libertad

A una semana de la

Villa Gesell: bajó con su UTV de un camión en movimiento y le retuvieron ambos vehículos

Un video difundido en redes sociales registró una maniobra peligrosa durante el Enduro de Verano en la playa Pucará, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía y el secuestro de ambos rodados

Villa Gesell: bajó con su

Pidieron elevar a juicio al clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina

Se trata de Vito L’Abbate y sus tres hijos, que regentearon la red de empresas y fideicoimisos Induplack. Hay más de 400 víctimas identificadas

Pidieron elevar a juicio al

El gobierno porteño emitió una serie de recomendaciones ante la alerta amarilla por tormentas

El pronóstico prevé fenómenos meteorológicos adversos durante el martes, incluidos anegamientos y posibles daños, por lo que se insta a la población a adoptar criterios preventivos y hacer un seguimiento de los reportes oficiales

El gobierno porteño emitió una
DEPORTES
La emoción de Adam Bareiro

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

TELESHOW
50 fotos: Ricky Sarkany presentó

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo”

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando”

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia