Brutal femicidio en Santiago del Estero: mató de 13 apuñaladas a su ex pareja delante de sus hijos y luego se suicidó

El hombre apuntado como culpable fue hallado muerto en una zona cercana a su vivienda. Ya habían tenido escenas de violencia y celos, según los vecinos

Ramón César Jiménez, ex pareja
Ramón César Jiménez, ex pareja de la víctima y principal sospechoso del femicidio, fue hallado muerto tras darse a la fuga

La localidad de El Aibe, en el departamento Banda de Santiago del Estero, quedó marcada por un femicidio que sacudió a la provincia. En la madrugada del viernes, María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos, murió como resultado de múltiples puñaladas en un episodio ocurrido en su domicilio y presenciado por dos de sus hijos menores.

Según informó Nuevo Diario, el principal señalado por el crimen era su expareja y padre de los niños, Ramón César “Picadillo” Jiménez, quien, tras el hecho, fue hallado muerto en una zona de monte cercana a su vivienda.

Jiménez era el principal sospechoso de haber atacado a Chazarreta tras una serie de episodios de violencia y celos. Vecinos y allegados relataron al medio que las discusiones y gritos formaban parte de la dinámica cotidiana de la pareja.

Solo sabemos que Ramón la mató de 13 puñaladas delante de los hijitos”, relató una familiar de la víctima, según recogió el medio santiagueño. La víctima tenía tres hijos: una niña extramatrimonial y dos niños fruto de la relación con Jiménez. La menor no residía en el domicilio familiar.

Vecinos relataron antecedentes de violencia
Vecinos relataron antecedentes de violencia de género y denuncias previas contra Jiménez en la relación con Chazarreta

Los testimonios recogidos describieron que “los vecinos siempre los escuchaban gritar”, mientras que una fuente cercana a la familia señaló que “hace unos meses él estuvo preso por un tiempo, al parecer, tras ser denunciado por María, que era víctima de violencia de género”. A pesar de estos antecedentes, la pareja había retomado la convivencia en torno a la crianza de los hijos en común.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario Panorama, el hermano de Jiménez fue quien alertó a las autoridades al recibir el aviso de sus sobrinos, quienes le informaron que su madre yacía ensangrentada sobre la cama. El hombre ingresó a la vivienda contigua a la suya y encontró a Chazarreta ya sin vida, rodeada de un charco de sangre.

Tras el ataque, Jiménez se dio a la fuga y se desplegó un operativo de búsqueda que involucró a personal policial, peritos y la participación de vecinos de la zona. Horas más tarde, y tras intensos rastrillajes, el cuerpo del sospechoso fue localizado ahorcado de un árbol a unos 400 metros de su casa, en un sector de monte.

Fuentes policiales confirmaron a Diario Panorama que todas las actuaciones de rigor se ejecutaron en el sitio para preservar la escena y recabar evidencia, en tanto la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar intervino en la investigación.

Las autoridades locales, junto a la fiscalía, anunciaron medidas de seguimiento y acompañamiento para los familiares directos de la víctima. La presencia de menores en el domicilio al momento de los hechos motivó un abordaje específico de los equipos judiciales y sociales.

El fiscal coordinador de la circunscripción Banda, Ignacio Guzmán, comunicó a Diario Panorama que el caso permanece bajo la órbita de la fiscalía de turno en Género y Violencia Intrafamiliar, representada por el fiscal Álvaro Yagüe. Ambos funcionarios supervisan las diligencias para esclarecer las circunstancias y dar contención a los afectados por el hecho.

Antecedente de femicidio en Santiago del Estero

En otro caso reciente en
En otro caso reciente en Santiago del Estero, Cristian Salto fue detenido tras el femicidio de Thania Santillán, su ex pareja

Tras una larga negociación de casi seis horas, efectivos policiales detuvieron a Cristian Salto en Las Tinajas, provincia de Santiago del Estero, acusado de haber asesinado a su ex pareja, Thania Santillán, días atrás.

El operativo, dirigido por el grupo especial USAR y la Guardia de Infantería, se llevó a cabo en una zona de montaña donde Salto permanecía atrincherado, armado y junto al cuerpo de la joven, según informó el medio local Diario Panorama.

Durante el procedimiento, la situación se mantuvo en extremo tensa, ya que Salto amenazaba con suicidarse mientras los agentes buscaban disuadirlo, según agregó Nuevo Diario.

Las fuerzas de seguridad emplearon técnicas de contención, negociación y un estricto control del perímetro para impedir cualquier nuevo acto violento. Finalmente, después de seis horas de incertidumbre y bajo un gran despliegue policial, el sospechoso finalmente cedió, lo que permitió que los uniformados lo redujeran y lo trasladaran a una comisaría.

En esa dependencia, Salto fue formalmente imputado por femicidio. En el sitio del hecho, los investigadores incautaron un rifle que habría sido el arma utilizada, elemento que será considerado prueba clave en la causa.

La fiscal Lucía González Farías intervino en el caso y dispuso una serie de medidas procesales para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades, indicó Nuevo Diario.

