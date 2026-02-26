Sociedad

Suben las temperaturas en el AMBA y se esperan máximas de hasta 32 grados el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones estables para los próximos días, con cielo parcialmente nublado en la región y alertas amarillas por tormentas en distintas provincias del centro del país

Guardar
El SMN determinó que hoy
El SMN determinó que hoy habrá nubosidad variable durante toda la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó este jueves con una madrugada fresca, que contó con 16℃ y condiciones de cielo ligeramente nublado, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, cinco provincias cuentan con alertas amarillas por tormentas.

Según el SMN, las previsiones para el resto de la jornada estiman una temperatura máxima de 26℃. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche. A su vez, no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Los vientos soplarán desde el este con velocidades entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, incrementándose por la noche con ráfagas de hasta 22 km/h de dirección noreste.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional anticipó para los próximos días un gradual ascenso de las temperaturas. El viernes se prevén valores mínimos de 19℃ y máximos de 28℃, con un nubosidad parcial durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia el fin de semana, se esperan que el sábado y domingo cuenten con máximas de 30℃ y 32℃, respectivamente. El sábado tendrá una mínima inestabilidad, ya que a la tarde está previsto que esté mayormente nublado y con una muy baja chance de lluvias de hasta el 10%. Por el contrario, el domingo estará algo nublado y con mayor presencia del sol.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA

Las actuales condiciones de humedad y temperaturas moderadas generan un ambiente templado en la región, mientras la dirección predominante de los vientos favorece la dispersión de nubes.

En la provincia de Buenos Aires, hay nubosidad variable, con mayor predominancia de nubes en el norte y la Costa Atlántica. Para mañana, se aguardan neblinas en el sureste bonaerense (Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Tandil, Balcarce, Miramar, Mar del Plata, Maipú, Villa Gesell y Pinamar) durante la madrugada, por lo que se recomienda transitar con precaución.

En tanto, mañana habrá tormentas en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso). El frente se ampliará el sábado hacia el sector oeste y hacia el sureste, en específico hasta Necochea. Y el domingo volverá la estabilidad a todo el territorio bonaerense, ya que contará con cielo algo nublado en casi todas las localidades.

Las alertas indican tormentas en
Las alertas indican tormentas en el centro del país

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el organismo climatológico indicó que en el centro del país rigen alertas amarillas por tormentas. Las provincias afectadas son Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza. Este tipo de categorización se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para mañana, el frente de tormenta se mantendrá en San Luis y Mendoza, y también afectará a gran parte de la provincia de La Pampa.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasClimaServicio Meteorológico Nacional

Últimas Noticias

La ANMAT prohibió el uso de una serie de cremas y algunos dispostivos de aparatología estética

El organismo dispuso la medida tras identificar fallas en la calidad y el registro de diferentes artículos. Además incluyó productos médicos y domisanitarios, y equipos electrónicos

La ANMAT prohibió el uso

Un pitbull atacó a un nene de dos años en Santa Fe

La familia del menor herido denunció que no es la primera vez que una situación así sucede en el barrio. “Cada vez que lo largan, muerde a alquien”, contó la abuela del niño

Un pitbull atacó a un

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su papá denunció que “sigue funcionando una estructura de impunidad”

En la previa del comienzo del juicio —que podría volver a postergarse—, Alberto Lebbos cuestionó: “Hacen todo a la sombra”. Uno de los acusados es hijo de quien fue secretario de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actualmente condenado por abuso sexual

A 20 años del crimen

Modificaron el calendario de vacunación contra el sarampión: cuándo hay que aplicar la segunda dosis de la Triple Viral

La actualización prevé un esquema especial para niños nacidos entre 2021 y junio de 2024, para facilitar la transición

Modificaron el calendario de vacunación

La madre de una de las presas fallecidas en Bouwer exigió respuestas y aseguró: “Las dejaron morir”

“Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada”, dijo la mamá de Guadalupe Pedraza

La madre de una de
DEPORTES
El Gobierno prohibió el ingreso

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Estafa de Conexión Ganadera en

Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

Fue una de las mentes maestras de Los Simpson, ganó millones y donó su fortuna para salvar animales

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó al régimen norcoreano a poner fin a “la guerra” y avanzar hacia la paz

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen

Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales