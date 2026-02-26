Suben las temperaturas en el AMBA y se esperan máximas de hasta 32 grados el fin de semana

El SMN determinó que hoy habrá nubosidad variable durante toda la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó este jueves con una madrugada fresca, que contó con 16℃ y condiciones de cielo ligeramente nublado, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, cinco provincias cuentan con alertas amarillas por tormentas.

Según el SMN, las previsiones para el resto de la jornada estiman una temperatura máxima de 26℃. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y noche. A su vez, no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Los vientos soplarán desde el este con velocidades entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, incrementándose por la noche con ráfagas de hasta 22 km/h de dirección noreste.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional anticipó para los próximos días un gradual ascenso de las temperaturas. El viernes se prevén valores mínimos de 19℃ y máximos de 28℃, con un nubosidad parcial durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia el fin de semana, se esperan que el sábado y domingo cuenten con máximas de 30℃ y 32℃, respectivamente. El sábado tendrá una mínima inestabilidad, ya que a la tarde está previsto que esté mayormente nublado y con una muy baja chance de lluvias de hasta el 10%. Por el contrario, el domingo estará algo nublado y con mayor presencia del sol.

El pronóstico extendido para el AMBA

Las actuales condiciones de humedad y temperaturas moderadas generan un ambiente templado en la región, mientras la dirección predominante de los vientos favorece la dispersión de nubes.

En la provincia de Buenos Aires, hay nubosidad variable, con mayor predominancia de nubes en el norte y la Costa Atlántica. Para mañana, se aguardan neblinas en el sureste bonaerense (Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Tandil, Balcarce, Miramar, Mar del Plata, Maipú, Villa Gesell y Pinamar) durante la madrugada, por lo que se recomienda transitar con precaución.

En tanto, mañana habrá tormentas en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso). El frente se ampliará el sábado hacia el sector oeste y hacia el sureste, en específico hasta Necochea. Y el domingo volverá la estabilidad a todo el territorio bonaerense, ya que contará con cielo algo nublado en casi todas las localidades.

Las alertas indican tormentas en el centro del país

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el organismo climatológico indicó que en el centro del país rigen alertas amarillas por tormentas. Las provincias afectadas son Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza. Este tipo de categorización se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para mañana, el frente de tormenta se mantendrá en San Luis y Mendoza, y también afectará a gran parte de la provincia de La Pampa.