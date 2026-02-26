Impactante accidente en Santa Fe: un camión perdió el control y quedó colgando de un puente en una autopista

La cabina del camión quedó suspendida en el aire sobre el kilómetro 14 del puente de San Lorenzo sin heridos ni víctimas

La autopista Rosario-Santa Fe vivió una escena fuera de lo común durante la madrugada de este jueves, cuando un camión quedó colgado de un puente en uno de los accesos a San Lorenzo, situación que generó un importante operativo y el bloqueo total del tránsito hacia el norte.

Según informó La Capital, el incidente tuvo lugar alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el conductor perdió el control del transporte de carga mientras circulaba por la ruta nacional A012. De acuerdo con voceros de la policía, el chofer se dirigía hacia San Lorenzo desde Ricardone en ese momento.

La posición del vehículo tras el accidente resultó tan sorprendente como riesgosa: el acoplado quedó suspendido sobre la calzada del puente, sin soltarse completamente, mientras la cabina amenazaba con caer sobre el kilómetro 14 de la autopista. El Litoral añadió que, pese a la espectacularidad del hecho, no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

El conductor no sufrió lesiones, pero el tránsito se vio seriamente afectado

Ante este escenario, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dispuso la interrupción total del tránsito en el tramo afectado, específicamente en el cruce de la autopista Rosario-Santa Fe y la ruta nacional A012.

“Atención autopista Rosario Sta Fe: corte total - KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe | Corte y desvío hacia RN AO12 por vuelco de camión. Circular con precaución. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial”, escribieron en sus redes sociales.

Según detalló La Capital, los equipos de seguridad vial coordinaron los desvíos hacia la A012, mientras operarios y personal policial trabajaban en el lugar para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas.

El incidente impactó en la rutina de transportistas y conductores que dependen de este corredor clave para acceder al cordón industrial

El impacto del siniestro se trasladó rápidamente a la rutina de transportistas y conductores que utilizan a diario este corredor estratégico para el acceso al cordón industrial y a las terminales agroexportadoras de la región.

La Unidad Regional XVII tomó intervención en la denuncia del hecho, confirmando que el conductor no sufrió lesiones. Fuentes de la policía indicaron que, a pesar de la magnitud del incidente y la posición precaria de la unidad, el operativo se llevó adelante sin que se reportaran daños personales. La Capital mencionó que aún no trascendió la causa que originó el despiste.

Durante las primeras horas, la circulación en sentido a Santa Fe permaneció completamente bloqueada, generando demoras y obligando a desviar el flujo vehicular hacia la ruta nacional A012. Los trabajos para remover la pesada unidad siguieron en marcha a lo largo de la mañana, con la prioridad puesta en restablecer condiciones seguras y normalizar el paso. Luego, se habilitaron dos carriles, según confirmó la APSV.

Un operario cayó con su tractor desde un puente en Entre Ríos

En Entre Ríos, un trabajador rural resultó herido de gravedad al caer con su tractor desde un puente por el mal estado de la Ruta Nacional 12

Un trabajador rural sufrió heridas de gravedad tras accidentarse sobre la Ruta Nacional N° 12, en la zona de Colonia Bertozzi, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. El hombre, vecino del lugar, manejaba un tractor cuando, al intentar ceder el paso a un camión, dirigió el vehículo hacia la banquina y en esa maniobra se produjo el incidente.

Vecinos consultados por La Sexta remarcaron la falta de mantenimiento en ese tramo: “Esa parte de la ruta tiene muchos yuyos y está con falta de mantenimiento, lo que ha generado un socavón”, advirtieron. El hecho ocurrió durante la tarde del martes pasado.

El terreno deteriorado y la ausencia de señalización influyeron para que el tractor descendiera en el hueco, provocando el vuelco y la caída del vehículo bajo el puente. El Once y El Día confirmaron que el trabajador sufrió traumatismo de cráneo, sangrado y varios golpes.

Policías de Federal que transitaban por la ruta asistieron al herido de inmediato y, posteriormente, personal de la Comisaría de El Solar se encargó de asegurar el área y brindar ayuda en el lugar.

El trabajador fue trasladado al Hospital de Hernandarias para su atención médica. El episodio evidenció las dificultades de los habitantes de la región ante el deterioro de las rutas y la falta de intervenciones sobre la infraestructura vial.