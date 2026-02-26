Córdoba: iba manejando a más de 140 km/h, chocó contra un muro y terminó detenido

El Citroën C3 impactó contra un muro de contención en el acceso a Villa Carlos Paz

Un control nocturno sobre la Ruta Provincial A-73 derivó en una escena que sorprendió a quienes transitaban cerca del ingreso a Villa Carlos Paz. Un Citroën C3, detectado por exceso de velocidad, terminó envuelto en una persecución que incluyó una fuga a pie, un choque contra un muro y terminó con un hombre de 47 años detenido.

El episodio comenzó cuando personal de la Policía Caminera realizaba un operativo de tránsito a la altura del kilómetro 1, en la variante Costa Azul. Allí, un cinemómetro determinó que un automóvil circulaba a 141 km/h, valor que encendió la alerta de los agentes.

Según informaron fuentes del caso, al ordenar la detención, el conductor hizo caso omiso y aceleró, desviando el vehículo hacia la autopista Córdoba-Carlos Paz, con dirección a Villa Carlos Paz.

La fuga no se limitó solo al asfalto. Las motos de la Policía Caminera iniciaron un seguimiento controlado que se extendió durante cuatro kilómetros. El trayecto incluyó maniobras evasivas hasta la rotonda ubicada en la intersección de avenida J. S. Bach y Nahuel Huapi. Allí, el Citroën C3 perdió el control e impactó contra un muro de contención, sufriendo daños en su totalidad.

Los elementos encontrados dentro del vehículo que tenía pedido de captura

El desenlace no fue inmediato. El sujeto que conducía descendió del vehículo e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido por los policías. El conductor resultó con lesiones leves que fueron atendidas en el lugar por un servicio de emergencias médicas, el cual diagnosticó escoriaciones superficiales.

Durante la inspección del rodado, los agentes hallaron herramientas, ganzúas y dos chapas patente en el interior, elementos asociados a la apertura forzada de cerraduras. Tras controlar los números identificatorios, la Policía Caminera constató que el automóvil poseía pedido de secuestro vigente desde diciembre por robo ocurrido en la capital provincial.

Los elementos encontrados y el vehículo quedaron incautados, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Justicia.

El hombre, domiciliado en la ciudad de Córdoba, permanece bajo custodia judicial, y la investigación continúa para determinar su implicación en otros hechos y la procedencia de los objetos secuestrados.

Santa Fe: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, la prendió fuego sobre un patrullero y terminó detenido

Ocurrió en Arroyo Seco, cuando la policía advirtió que dos motociclistas circulaban realizando maniobras que son consideradas infracción de tránsito

Un incidente en la localidad de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, terminó con una moto incendiada intencionalmente y la detención de un joven de 25 años. El episodio, que comenzó durante un operativo de control vehicular, sorprendió a los agentes y movilizó a toda la comisaría local.

El operativo se desarrolló en la zona de 9 de Julio al 100, donde efectivos de la comisaría 27ª de Arroyo Seco interceptaron a dos motociclistas tras observar maniobras riesgosas en la vía pública. Ambos circulaban realizando “willy”, una infracción que consiste en transitar solo con la rueda trasera de la moto, conducta que motivó la intervención policial.

De acuerdo con información del medio local La Capital, los agentes procedieron al secuestro de los vehículos y cargaron una de las motos, una Motomel 150, en la caja de una camioneta del área de Tránsito. Fue entonces cuando el propietario del rodado retiró el tapón del tanque de nafta y, utilizando un encendedor, prendió fuego su propia motocicleta dentro del vehículo oficial. La acción desató un incendio que dañó tanto la moto como la camioneta de la autoridad local.

Mientras el fuego avanzaba, el joven responsable se dio a la fuga corriendo y, en ese primer momento, no pudo ser identificado. El otro motociclista, cuya moto se encontraba a su nombre según la información policial, también fue trasladado, aunque su vehículo terminó en el corralón y no quedó involucrado en el incidente del incendio.

Horas después, ya entrada la mañana del martes, el joven que había escapado se presentó voluntariamente en la sede policial. El hombre fue identificado como Brandon M., de 25 años, y quedó detenido bajo disposición del fiscal Pablo Socca. La causa quedó en manos de la fiscalía, mientras la investigación continuaba para determinar las eventuales responsabilidades y los daños ocasionados.