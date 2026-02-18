Santa Fe: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, la prendió fuego sobre un patrullero y terminó detenido

Ocurrió en Arroyo Seco, cuando la policía advirtió que dos motociclistas circulaban realizando maniobras que son consideradas infracción de tránsito

En la madrugada del martes, un incidente en la localidad de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, terminó con una moto incendiada intencionalmente y la detención de un joven de 25 años. El episodio, que comenzó durante un operativo de control vehicular, sorprendió a los agentes y movilizó a toda la comisaría local.

El operativo se desarrolló en la zona de 9 de Julio al 100, donde efectivos de la comisaría 27ª de Arroyo Seco interceptaron a dos motociclistas tras observar maniobras riesgosas en la vía pública. Ambos circulaban realizando “willy”, una infracción que consiste en transitar solo con la rueda trasera de la moto, conducta que motivó la intervención policial.

De acuerdo con información del medio local La Capital, los agentes procedieron al secuestro de los vehículos y cargaron una de las motos, una Motomel 150, en la caja de una camioneta del área de Tránsito. Fue entonces cuando el propietario del rodado retiró el tapón del tanque de nafta y, utilizando un encendedor, prendió fuego su propia motocicleta dentro del vehículo oficial. La acción desató un incendio que dañó tanto la moto como la camioneta de la autoridad local.

Mientras el fuego avanzaba, el joven responsable se dio a la fuga corriendo y, en ese primer momento, no pudo ser identificado. El otro motociclista, cuya moto se encontraba a su nombre según la información policial, también fue trasladado, aunque su vehículo terminó en el corralón y no quedó involucrado en el incidente del incendio.

Horas después, ya entrada la mañana del martes, el joven que había escapado se presentó voluntariamente en la sede policial. El hombre fue identificado como Brandon M., de 25 años, y quedó detenido bajo disposición del fiscal Pablo Socca. La causa quedó en manos de la fiscalía, mientras la investigación continuaba para determinar las eventuales responsabilidades y los daños ocasionados.

Demoraron a un conductor alcoholizado que chocó y volcó en Liniers: se peleó con la Policía

El conductor está a la espera de que le realicen un test de alcoholemia

Un hombre alcoholizado fue demorado esta madrugada en el barrio porteño de Liniers, luego de que volcara su camioneta al haber chocado contra un auto estacionado. El siniestro derivó en interrupciones viales, debido a que la Policía de la Ciudad cortó de forma preventiva la zona.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hecho se registró a las 04:05 horas en la intersección de la Avenida Emilio Castro y Andalgalá, cuando una Ford Ecosport impactó contra un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado.

Como resultado del siniestro, la camioneta sufrió un vuelco en la esquina donde se conectan ambas calles. Por este motivo, las autoridades tuvieron que cortar la circulación en ambos sentidos, para poder trabajar en la recolección de pruebas que permitan establecer la mecánica del incidente.

Participó en el procedimiento, personal de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad y se solicitó presencia de Bomberos que acomodó y retiró a los autos involucrados.

En el lugar también se presentó una unidad del SAME, con la intención de verificar el estado en el que se encontraba el conductor. Sin embargo, el hombre presentó ciertas conductas violentas para con el personal médico y policial, por lo que quedó demorado.

Asimismo, fuerzas policiales confirmaron que le realizaron una prueba de alcoholemia al conductor de 23 años para confirmar y/o descartar el consumo de bebidas alcohólicas. El resultado fue positivo: 1,94 gramos por litro de sangre, casi tres veces más de lo permitido para un conductor particular en la Ciudad de Buenos Aires. El límite es de 0,50 gr/l para un conductor particular en CABA.

Esta madrugada también se registró una colisión en Villa Pueyrredón, precisamente en avenida Francisco Beiró al 2300, en el barrio de Agronomía. Allí, un camión impactó contra un patrullero de la Policía de la Ciudad.

El conductor y único ocupante del móvil policial fue auxiliado por Bomberos de la Ciudad para salir del vehículo y tras ser colocado en tabla rígida y con collar cervical, fue trasladado por el SAME al hospital Zubizarreta, con politraumatismos. El chofer del camión resultó ileso.