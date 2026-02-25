Río Negro: un hombre murió tras descompensarse mientras practicaba kitesurf en el mar

Mar Grande es uno de los lugares elegidos por los aficionados al kitesurf en la provincia de Río Negro

Un hombre perdió la vida tras practicar kitesurf en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. La víctima, identificada como Alejandro “Wilbur” Aznar, tenía 55 años y era un deportista acuático reconocido por frecuentar el club. El episodio tuvo lugar el 23 de febrero en la zona conocida como el Arbolito de Salas, frente al Club Náutico San Antonio Oeste.

De acuerdo con lo publicado por el LM Cipolletti, Aznar se encontraba realizando kitesurf cuando comenzó a sentirse mal y salió del agua con dificultades para respirar. Al llegar a la playa, el deportista se desplomó y fue asistido de inmediato por otros presentes, quienes intentaron reanimarlo mientras se solicitaba ayuda a los servicios de emergencia.

Personal policial y de salud arribó rápidamente tras la alerta y trasladó a Aznar de urgencia al hospital local. El deportista ingresó en estado crítico y sufrió reiteradas descompensaciones, lo que derivó en su fallecimiento minutos después. La conmoción se extendió tanto en la ciudad balnearia como en el Alto Valle, donde Aznar era conocido entre los aficionados a los deportes acuáticos.

El ambiente del kitesurf en San Antonio Oeste lo reconocía como uno de sus habituales. “Era un practicante frecuente de deportes náuticos y solía frecuentar la costa durante la temporada”, señalaron allegados en declaraciones a LM Cipolletti. Su perfil en redes sociales lo mostraba en repetidas ocasiones disfrutando de esta disciplina.

Alejandro Aznar practicaba kitesurf en la costa de San Antonio Oeste y era conocido en el ambiente deportivo

La práctica de kitesurf consiste en deslizarse sobre el agua en una tabla, impulsado por una cometa que utiliza la fuerza del viento para desplazarse. En la costa de Mar Grande, el escenario de la tragedia, las condiciones suelen ser propicias para la actividad y el espacio disponible permite a los aficionados moverse con libertad.

Cuando se registra la pleamar, se puede caminar cientos de metros aguas adentro y la altura no pasará de las rodillas, lo que se traduce en mayor seguridad para quienes eligen esta playa. Además, la ausencia de piedras y la extensión de la costa convierten al área en un punto elegido por quienes practican la disciplina.

El trágico desenlace generó manifestaciones de pesar entre los practicantes de kitesurf y la comunidad deportiva del Alto Valle. La rápida intervención de quienes se encontraban en la zona y del personal sanitario no logró revertir el desenlace fatal.

Un hombre salió a pescar, volcó su kayak y murió ahogado en la costa de Santa Clara del Mar

El accidente ocurrió cerca de las 7:30 en la zona de Ruta 11 y Rapallo, durante una salida de pesca coordinada por WhatsApp

Un hombre de 47 años, identificado como Mauricio Ríos y oriundo de Mar del Plata, murió este sábado por la mañana en la costa de Santa Clara del Mar durante una travesía en kayak. El episodio ocurrió cerca de las 7:30 en la zona de Ruta 11 y Rapallo, a la altura del barrio Santa Elena, cuando las autoridades recibieron un aviso de emergencia y desplegaron un operativo en el lugar.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la víctima fatal había pactado con amigos a través de un grupo de WhatsApp realizar una salida de pesca en kayak. Llegó al lugar en la mañana y, tras ingresar al agua, fue acompañado por uno de sus conocidos, quien se adelantó en la travesía, indicó el medio local La Capital.

En un momento, el amigo notó que Ríos dejó de avanzar y, tras perderlo de vista, decidió regresar para asistirlo. El kayak de Ríos se dio vuelta en dos oportunidades, lo que complicó que pudiera reincorporarse a la embarcación, detalló 0223, otro medio de la zona.

Tras el segundo vuelco, lograron rescatarlo y llevarlo hasta la orilla, donde dos personas le practicaron maniobras de RCP. El hombre recuperó signos vitales por un breve lapso, pero luego volvió a descompensarse y finalmente murió en el lugar, pese a los esfuerzos de los presentes.

En el sitio trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil y Guardavidas, quienes participaron en el operativo de rescate y en la asistencia posterior.

La fiscalía local, bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal a cargo de Diego Benedetti, inició una causa para averiguación de causales de muerte y ordenó la realización de una autopsia para determinar las circunstancias exactas del deceso