Reabrió la estación Uruguay de la línea B del Subte y realizaron un homenaje especial al teatro

La estación Uruguay del subte porteño reabrió sus puertas tras una renovación integral, presentándose ahora como un homenaje a los teatros emblemáticos de la calle Corrientes. El proyecto, que forma parte del Plan de Renovación Integral impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), transformó este punto de la línea B en un espacio que vincula la movilidad urbana con la identidad cultural de la ciudad.

El acto de reapertura estuvo encabezado por Javier Ibañez, presidente de SBASE, quien destacó la importancia de la intervención. “Uruguay será la primera estación temática, con una ambientación que invita a los usuarios a vivir la atmósfera teatral de la calle Corrientes”, sostuvo Ibañez.

La obra abarcó desde trabajos estructurales de pintura e impermeabilización hasta una reconfiguración total de los pisos, luminarias y revestimientos, incorporando materiales de aleación de aluminio y zinc con tratamiento anticorrosivo.

La renovada estación también ofrece una nueva disposición de locales comerciales y mobiliario moderno en andenes, que incluye bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Además, se mejoró la señalética y se restauraron cuatro murales ubicados en vestíbulos y andenes, una tarea realizada por especialistas en conservación patrimonial.

De acuerdo con lo comunicado por SBASE, estos trabajos forman parte de un plan más amplio que contempla la puesta en valor de 48 estaciones y la modernización de cerca de 80 escaleras mecánicas en diferentes puntos de la red.

La intervención en Uruguay introduce una novedad para la red de subterráneos de la ciudad: su conversión en una estación temática orientada al teatro. Esto fue posible gracias a un convenio celebrado con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), una organización sin fines de lucro con más de un siglo de historia y referencia institucional para el sector cultural. El proyecto contó además con la participación de la escenógrafa Mariana Tirantte, responsable de la instalación artística.

La ambientación incluye elementos propios del universo teatral, como telones, butacas y luminarias tipo marquesina y candileja. En el vestíbulo, los pasajeros pueden observar piezas de vestuario y escenografía de reconocidas obras como Huesito Caracú, La gran ilusión, La sirenita, Mujeres Sabias y Tootsie.

Según detalló SBASE, la intención es que la estación deje de ser un punto de tránsito para asumir el rol de antesala de escena, incorporando a la experiencia cotidiana del viaje una conexión directa con la vida cultural de la ciudad.

En total, ya son 17 las estaciones de subte que recibieron mejoras sustanciales bajo el Plan de Renovación Integral. Entre ellas se encuentran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la línea B; San Martín en la línea C; Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la línea D; y Jujuy en la línea E. Además, se renovaron paradores del Premetro, ampliando el alcance del programa.

El cronograma de obras contempla próximas intervenciones en Tribunales (línea D), Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C), así como en General Urquiza y Entre Ríos (línea E). Además, se encuentran en etapa de licitación las remodelaciones de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B). Actualmente, permanecen cerradas por obras las estaciones Piedras, Congreso y Malabia.

El presidente Ibañez, subrayó que “estamos transformando las estaciones en espacios más cómodos y seguros, atendiendo a problemas de fondo como son las filtraciones”. Ibañez añadió que “vamos a colocar nuevos ascensores y a avanzar con obras necesarias para mejorar la operación”.

La línea B acompaña esta transformación con una extensión horaria implementada todos los viernes y sábados, hasta las 2 de la mañana. Esta medida, inicialmente lanzada en diciembre de 2024 como prueba piloto y extendida a los sábados desde marzo de 2025 por la positiva respuesta del público, apunta a facilitar la movilidad de vecinos y turistas en un corredor donde abundan los teatros y espacios culturales.

Según SBASE, el último tren de J.M. de Rosas parte a la 1, y el último servicio de Leandro N. Alem sale a la 1.30. Las estaciones seleccionadas para el horario extendido fueron elegidas en función de la afluencia de pasajeros y la cercanía con los espectáculos, e incluyen J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Esta iniciativa, según comunicó SBASE, busca reducir la dependencia del transporte privado y fortalecer el acceso a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, apostando por un transporte público más eficiente y sustentable en zonas con alta concentración de personas.