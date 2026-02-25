Sociedad

Reabrió la estación Uruguay de la línea B del Subte y realizaron un homenaje especial al teatro

Será la primera estación temática de la red de subtes porteños. Además de la renovación edilicia, se reorganizaron locales comerciales y se sumaron nuevos bancos y cestos en los andenes

Guardar
La obra comprendió trabajos de pintura, impermeabilización, recambio total de pisos y luminarias. Además, se realizó una instalación con referencias teatrales

La estación Uruguay del subte porteño reabrió sus puertas tras una renovación integral, presentándose ahora como un homenaje a los teatros emblemáticos de la calle Corrientes. El proyecto, que forma parte del Plan de Renovación Integral impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), transformó este punto de la línea B en un espacio que vincula la movilidad urbana con la identidad cultural de la ciudad.

El acto de reapertura estuvo encabezado por Javier Ibañez, presidente de SBASE, quien destacó la importancia de la intervención. “Uruguay será la primera estación temática, con una ambientación que invita a los usuarios a vivir la atmósfera teatral de la calle Corrientes”, sostuvo Ibañez.

La obra abarcó desde trabajos estructurales de pintura e impermeabilización hasta una reconfiguración total de los pisos, luminarias y revestimientos, incorporando materiales de aleación de aluminio y zinc con tratamiento anticorrosivo.

Será la primera estación temática
Será la primera estación temática de la red de subtes

La renovada estación también ofrece una nueva disposición de locales comerciales y mobiliario moderno en andenes, que incluye bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Además, se mejoró la señalética y se restauraron cuatro murales ubicados en vestíbulos y andenes, una tarea realizada por especialistas en conservación patrimonial.

De acuerdo con lo comunicado por SBASE, estos trabajos forman parte de un plan más amplio que contempla la puesta en valor de 48 estaciones y la modernización de cerca de 80 escaleras mecánicas en diferentes puntos de la red.

La intervención en Uruguay introduce una novedad para la red de subterráneos de la ciudad: su conversión en una estación temática orientada al teatro. Esto fue posible gracias a un convenio celebrado con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), una organización sin fines de lucro con más de un siglo de historia y referencia institucional para el sector cultural. El proyecto contó además con la participación de la escenógrafa Mariana Tirantte, responsable de la instalación artística.

La ambientación incluye elementos propios
La ambientación incluye elementos propios del universo teatral

La ambientación incluye elementos propios del universo teatral, como telones, butacas y luminarias tipo marquesina y candileja. En el vestíbulo, los pasajeros pueden observar piezas de vestuario y escenografía de reconocidas obras como Huesito Caracú, La gran ilusión, La sirenita, Mujeres Sabias y Tootsie.

Según detalló SBASE, la intención es que la estación deje de ser un punto de tránsito para asumir el rol de antesala de escena, incorporando a la experiencia cotidiana del viaje una conexión directa con la vida cultural de la ciudad.

En total, ya son 17 las estaciones de subte que recibieron mejoras sustanciales bajo el Plan de Renovación Integral. Entre ellas se encuentran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la línea B; San Martín en la línea C; Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la línea D; y Jujuy en la línea E. Además, se renovaron paradores del Premetro, ampliando el alcance del programa.

Esto fue posible gracias
Esto fue posible gracias a un convenio celebrado con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales

El cronograma de obras contempla próximas intervenciones en Tribunales (línea D), Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C), así como en General Urquiza y Entre Ríos (línea E). Además, se encuentran en etapa de licitación las remodelaciones de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B). Actualmente, permanecen cerradas por obras las estaciones Piedras, Congreso y Malabia.

El presidente Ibañez, subrayó que “estamos transformando las estaciones en espacios más cómodos y seguros, atendiendo a problemas de fondo como son las filtraciones”. Ibañez añadió que “vamos a colocar nuevos ascensores y a avanzar con obras necesarias para mejorar la operación”.

La línea B acompaña esta transformación con una extensión horaria implementada todos los viernes y sábados, hasta las 2 de la mañana. Esta medida, inicialmente lanzada en diciembre de 2024 como prueba piloto y extendida a los sábados desde marzo de 2025 por la positiva respuesta del público, apunta a facilitar la movilidad de vecinos y turistas en un corredor donde abundan los teatros y espacios culturales.

Según SBASE, el último tren de J.M. de Rosas parte a la 1, y el último servicio de Leandro N. Alem sale a la 1.30. Las estaciones seleccionadas para el horario extendido fueron elegidas en función de la afluencia de pasajeros y la cercanía con los espectáculos, e incluyen J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Esta iniciativa, según comunicó SBASE, busca reducir la dependencia del transporte privado y fortalecer el acceso a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, apostando por un transporte público más eficiente y sustentable en zonas con alta concentración de personas.

Temas Relacionados

UruguayLínea BSubteSBASETransporte públicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas”: el recuerdo del padre de Kim Gómez

A un año del crimen en el barrio Altos de San Lorenzo, la familia de la menor impulsa una colecta de útiles escolares y renueva el pedido de justicia mientras se celebra el juicio

“Acá estoy, hija, con el

Córdoba: detuvieron a un ex militar acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas

El hombre tiene 63 años y quedó a disposición de la Justicia. En su casa encontraron balas, más de 10 millones de pesos y 1.500 dólares

Córdoba: detuvieron a un ex

Incendios en Chubut: la Justicia Federal investiga los nuevos focos detectados en Los Alerces

Las autoridades del Parque Nacional radicaron la denuncia, tras la confirmación de que las llamas originadas este martes fueron intencionales. Peritos de la Policía Federal relevan el sitio donde fueron detectadas

Incendios en Chubut: la Justicia

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace cuatro años

La modelo expresó su enojo en redes sociales, donde contó que su ex esposo condenado por violación no abona lo correspondiente desde 2022

Julieta Prandi reclamó que su

Detuvieron a dos hermanos acusados de ser parte de una red familiar que abastecía armas a bandas narco de Rosario

Los apresaron en la localidad de Cañada de Gómez y secuestraron ocho escopetas, dos carabinas, tres pistolas semiautomáticas, dos revólveres y más de 800 municiones

Detuvieron a dos hermanos acusados
DEPORTES
Con Di María, Rosario Central

Con Di María, Rosario Central visita a Gimnasia en La Plata por la fecha 7 del Torneo Apertura

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna y otro competidor le pegó en la cabeza con su moto

Argentinos Juniors buscará sellar el pase a la Fase 3 de la Libertadores ante Barcelona de Guayaquil

Dolor en el fútbol argentino: falleció Claudio “Yerbatero” González

TELESHOW
Las divertidas peleas de Jimena

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La foto familiar de Zaira Nara con su expareja Jakob Von Plessen en el primer día escolar de su hijo Viggo

Conmoción en Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

INFOBAE AMÉRICA

CECACIER en El Salvador: oportunidad

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador

El empresariado dominicano entrega reconocimiento a Yayo Sanz Lovatón

El Reino Unido frenó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Washington