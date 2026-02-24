La campaña que llevó a Perón a la presidencia: sabotajes en las vías, el papel de Evita y la disputa con el embajador de EEUU

Cuando ocurrió el golpe del 4 de junio de 1943, hubo quienes lo saludaron con entusiasmo, que vio la finalización de la llamada "década infame"

El binomio Tamborini Mosca, que era la fórmula de la Unión Democrática, estaba exultante. Es que cuando se conocieron los primeros cómputos, que llegaron de las provincias de San Luis y San Juan, los daba como ganadores. Ellos creyeron que esa era la tendencia y que habían derrotado al candidato oficialista del gobierno de facto, el coronel Juan Domingo Perón. Sin pensarlo dos veces, alabaron públicamente la transparencia de las elecciones y felicitaron a las autoridades del gobierno.

Las elecciones del 24 de febrero de 1946 eran el cierre de una etapa que se había iniciado el 4 de junio de 1943 cuando los militares agrupados en la logia Grupo de Oficiales Unidos (GOU) habían derrocado al gobierno de Ramón Castillo. Ese golpe inauguraría un nuevo ciclo para el país y para el ascendente coronel, que sabría sacarle provecho a la situación. Causó sorpresa e incredulidad cuando eligió hacerse cargo del Departamento Nacional del Trabajo, un organismo inoperante que había sido creado en 1907.

Perón era funcionario del gobierno surgido del golpe de 1943. En la foto junto al presidente Edelmiro J. Farrell

En noviembre de ese año, Perón logró cambiarle el status a su dependencia y pasó a ser Secretaría de Trabajo y Previsión, que sería una base de sustentación a su proyecto político, ya que dicho organismo estatal poseía filiales en todo el país.

Era consciente que le sería dificultoso acceder a la presidencia sin un partido detrás. Desde la muerte de Hipólito Yrigoyen en julio de 1933 el país no contaba con un caudillo popular. Perón, conocedor de la orfandad en la que se sentían viejos yrigoyenistas, relegados por la conducción alvearista de la Unión Cívica Radical, decidió tentarlos. Ellos tenían el know how de la política, poseían comités en todo el país y manejaban como pocos el arte de hacer política.

Sus principales colaboradores se lanzaron al operativo seducción de radicales. Domingo Mercante, Juan Atilio Bramuglia y Arturo Jauretche fueron algunos de los que intentaron convencer a los yrigoyenistas y a los jóvenes nucleados en torno al sector intransigente. Si bien no consiguieron sumar a líderes de primera línea, se pasaron al nuevo proyecto, que aún no se llamaba peronismo, personalidades como Armando Antille, Diego Luis Molinari, Ricardo Guardo, César Guillot, Román Subiza, Miguel Tanco, Alberto Durand, Eduardo Colom, John William Cooke y Joaquín Díaz de Vivar, entre tantos otros.

Los radicales que dejaron el partido para acompañar a Perón formaron la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. En sus discursos, Perón siempre dedicaba un párrafo a Alem y a Yrigoyen

El 23 de octubre de 1945 crearon la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Mientras tanto, los dirigentes sindicales que habían motorizado la movilización del 17 de octubre dejaron constituido el Partido Laborista. A Perón lo nombraron afiliado número uno.

En las pujas por definir las candidaturas, se notó que radicales y laboristas serían como el agua y el aceite. Los dirigentes sindicales no comulgaban con aquellos políticos a los que asociaban con componendas, arreglos y traiciones. Solo se pusieron de acuerdo en llevar la fórmula Perón-Quijano, pero el resto de los candidatos fueron con listas separadas, salvo escasos distritos. Como a Perón también lo apoyaban sectores nacionalistas y conservadores, que no encajaban ni con radicales ni con laboristas, se armó, para contenerlos, el Partido Independiente.

El 20 de diciembre de 1944, Perón había anunciado la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones. Desde ese organismo, se otorgó un aumento salarial y se instituyó el sueldo anual complementario. Todo el arco opositor criticó la imposición del aguinaldo y le cayó del cielo el fallo de la Corte de inconstitucionalidad del decreto que habilitaba a las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión a multar a los empresarios que violasen la ley. Esto le dio pie al candidato a criticar “a los leguleyos de la oligarquía” y a afianzarse como el único defensor de los trabajadores.

"Abuelo", le decía Evita. Juan Hortensio Quijano era un viejo militante radical correntino. Acompañaría a Perón como vicepresidente (Wikipedia)

Las elecciones nacionales estaban previstas para el 7 de abril de 1946, pero el presidente Edelmiro Farrell las adelantó para el 24 de febrero. La oposición no puso ninguna objeción, ya que se sentía preparada. Los radicales alvearistas, los socialistas, demócratas progresistas y comunistas conformaron la Unión Democrática, que llevó la fórmula José Tamborini-Enrique Mosca. “Por la libertad, contra el nazismo” era uno de sus principales slogans.

Perón eligió como compañero de fórmula a Juan Hortensio Quijano, un dirigente radical correntino, que entre agosto y octubre de 1945 fue ministro del Interior de Farrell. La picardía del diario Crítica había cambiado la “j” de Juan por la de Jazmín y muchos creyeron que se llamaba así. Tenía 61 años y ese aspecto avejentado, de pelo canoso, grandes bigotes y corbata de moño hacía que Eva Perón lo llamase “abuelo”. Le ganó la pulseada a los laboristas, que lo querían a Domingo Mercante, a quien se compensó con la candidatura a gobernador bonaerense.

Paredes pintadas durante la campaña electoral, en este caso por la fórmula Perón Quijano

Durante la campaña electoral se registraron graves actos de violencia. Por ejemplo, hubo tres muertos en un tiroteo cuando el Tren de la Libertad, que llevaba a los candidatos de la Unión Democrática, viajaba por el norte y otros dos en Plaza Once. Perón era precavido: en sus giras por el interior hacía detener el tren tirado por la locomotora “La Descamisada” antes de llegar a la estación, donde descendía con su comitiva. En una oportunidad, obreros ferroviarios hallaron explosivos colocados en las vías, hubo descarrilamientos provocados por actos de sabotaje y la lluvia de piedras era una constante.

En algunos de los viajes lo acompañó su esposa Evita, quien se mantuvo en un discreto segundo plano. Su debut ante el público fue en un acto con mujeres y estudiantes en el Luna Park para celebrar el 9 de febrero. Cuando quiso leer un mensaje escrito por su marido, la gente le gritó “¡Queremos a Perón!”

La Unión Democrática hizo un gigantesco acto el 9 de febrero de 1946 en Nueve de Julio y Avenida de Mayo. Los candidatos fueron redundantes en las alusiones a la democracia y a la libertad, relacionaban a Perón con el nazismo. Sentían que tenían la elección ganada. “Ha llegado la hora de combatir”, anunciaron.

Una de las boletas que llevó la fórmula Perón-Quijano

El 12 fue un día lluvioso. Perón estaba resfriado y se hizo un acto desde los balcones de un viejo edificio frente al obelisco, en Diagonal Norte y Cerrito. El candidato pasó la tarde preparando el discurso que leería. Estaba preocupado por la multitud que lo esperaba, aunque Evita estaba exultante.

Estados Unidos había dado a conocer el Libro Azul, en donde se trató de vincular al candidato con el nacionalsocialismo, derrotado meses atrás en Europa. Su contenido fue reproducido por los principales diarios. Tres días antes de las elecciones, Perón contraatacó con el libro Azul y Blanco. Era el corolario del enfrentamiento mantenido con Spruille Braden, el embajador norteamericano, a quien asoció a los intereses de los políticos de la Unión Democrática.

El slogan “Braden o Perón” rápidamente surtió el efecto deseado y demostró ser una contundente consigna de campaña electoral.

Los candidatos de la Unión Democrática se creyeron seguros ganadores. Sufrirían una derrota contundente

La oposición, evaluaba que “Perón es asunto terminado”, tal como declaró Amadeo Sabattini, en rueda de prensa en su provincia. Faltaban tres días para las elecciones y el dirigente radical cordobés, que había hecho una muy buena gestión como gobernador entre 1936 y 1940, estaba por demás confiado.

En su Historia del Peronismo, publicada por entregas en el semanario Primera Plana, Hugo Gambini contó el siguiente episodio: el ingeniero agrónomo Mauricio Birabent dictaba conferencias sobre cuestiones agropecuarias en las giras que el presidente Farrell realizaba por la provincia de Buenos Aires. Durante la campaña electoral, acordaron con Antonio Molinari repartirse en un acto de la Unión Democrática y otro en uno peronista. Aquel fue a un acto radical y Birabent a uno frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Luego se reunieron para intercambiar impresiones.

- Le oí a Ricardo Rojas recitar “El albatros”, de Baudelaire –contó Molinari.

- Yo lo vi a Mercante, quien en un solo discurso prometió 17 mejoras sociales.

- Entonces, no caben dudas. ¡Perón ya es presidente!

La fórmula ganadora, el día de la toma del juramento, en el Congreso. A la derech, de anteojos, se ve a Ricardo Guardo, radical renovador, que sería el primer presidente de la cámara baja

Ese domingo 24 de febrero, a las 8 menos cuarto, Perón llegó a la mesa de la calle Juncal 2961, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, distante unas veinte cuadras de Posadas al 1500, donde vivía con Evita. Debió esperar quince minutos hasta que las autoridades y fiscales se acomodasen para poder habilitar la mesa. Su principal contrincante, el radical José Tamborini, un médico que dos días antes había cumplido 60 años, lo hizo a las 11 de la mañana en Cerrito 526.

La participación del electorado había llegado al 83%. El escrutinio comenzó dos días después en el salón Azul del Congreso Nacional, donde se habían depositado las urnas. El único incidente durante el recuento fue que en la noche del 14 de marzo a un soldado de la custodia se le escapó un disparo por no ponerle el seguro a su arma.

Los votos de San Luis y San Juan, que daban ganador a la Unión Democrática, no representaban una tendencia. A medida que fueron llegando los resultados de otras provincias, especialmente el litoral, y Buenos Aires, los números daban una clara ventaja para Perón, quien se había recluido en su quinta de San Vicente.

En los primeros días de abril estuvieron los resultados de los comicios de febrero (Diario La Prensa)

Los resultados finales se conocieron el 8 de abril. Perón-Quijano obtuvo 1.487.866 votos, el 52,84% y 304 electores, contra 1.207.080, 42,87% y 72 electores de Tamborini-Mosca.

Perón decidió asumir el 4 de junio, porque era el aniversario del golpe militar. A las 12:15 llegó al Congreso en carroza luciendo el uniforme militar de gala, al que tres días antes hubo que modificarle la jerarquía: los tres soles que lo identificaban como coronel fueron reemplazados por uno de oro correspondiente al de general de brigada. Como el 17 de octubre había firmado su solicitud de retiro del ejército, el bloque de legisladores peronistas solicitó que se le devolviese el grado y un acuerdo de ministros lo ascendió con fecha 31 de diciembre de 1945.

No era el único favor que le harían. Farrell, el presidente saliente, se hizo cargo de medidas impopulares, como fue la intervención de las universidades y coartarle a los diarios de la oposición el acceso al papel.