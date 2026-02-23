Sociedad

Un hombre fue detenido tras manejar haciendo zigzag por la Ruta 11: tenía 2,26 g/l de alcohol en sangre

Agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires interceptaron a un conductor que exhibía signos evidentes de intoxicación y dificultades para mantenerse en pie, lo que derivó en la retención de su licencia

Guardar
Durante un operativo de control vial sobre la Ruta Provincial 11, agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires interceptaron a un conductor que exhibía signos evidentes de intoxicación y dificultades para mantenerse en pie, lo que derivó en la retención de su licencia y la intervención del Juzgado de Faltas.

Un conductor fue detenido por agentes de tránsito sobre la Ruta Provincial 11 a la altura del kilómetro 529, luego de que se lo viera realizar maniobras en zigzag, exponiendo a quienes circulaban por la zona. Al bajarlo del auto, se le realizó un control de alcoholemia y el resultado sorprendió a todos: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El despliegue de seguridad, coordinado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Martín Marinucci, se enfocó en prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Durante el procedimiento, los agentes observaron cómo el vehículo realizaba movimientos erráticos, lo que motivó la inmediata intervención. La preocupación aumentó cuando el conductor mostró dificultades para hablar y permanecer en pie luego de hacerlo descender del vehículo, señales que reforzaron la necesidad de realizar un control exhaustivo.

El test de alcoholemia arrojó
El test de alcoholemia arrojó una graduación de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre

En el video registrado durante el operativo, se escucha a uno de los agentes preguntar: “¿Usted me entiende lo que le digo?”, a lo que el conductor responde apenas con mucha dificultad un “Sí, sí”. La secuencia deja en evidencia el estado del implicado cuando, tras una insistencia para que entregue su licencia, se escucha: “Recuerde que en provincia de Buenos Aires, alcohol cero. ¿Tomó algo?”, seguido de la respuesta del conductor: “De todo”.

En ese momento, al realizarle el test, la pipeta arrojó el resultado de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante ese escenario, el personal dispuso la retención inmediata de la licencia y la prohibición de continuar circulando. El conductor quedó a la espera de una persona habilitada que pudiera retirar el vehículo, mientras se lo puso a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

La cartera provincial remarcó la continuidad de estos procedimientos como parte de una política integral para reducir la siniestralidad en las rutas bonaerenses, mediante controles preventivos y presencia territorial.

Un conductor tenía tanto alcohol en sangre que superó la capacidad de medición del test utilizado

En un control de alcoholemia
En un control de alcoholemia en la localidad neuquina de Villa La Angostura, un conductor superó los límites del alcoholímetro

Un automovilista en Villa La Angostura superó el límite de medición del alcoholímetro durante un control vial realizado en la madrugada del domingo 9 de febrero, lo que encendió la alarma en una localidad donde rige la Ley de Alcohol Cero al volante.

El aparato no logró registrar un valor, lo que indica una graduación de alcohol en sangre extremadamente elevada y fuera de los parámetros tolerables, según informaron las autoridades al medio local LM Neuquén.

La provincia de Neuquén mantiene una normativa que prohíbe conducir con cualquier cantidad de alcohol en sangre, estableciendo un límite de 0,0 gramos por litro. Las sanciones incluyen la retención inmediata de la licencia de conducir, la inhabilitación para manejar y multas económicas de gran cuantía. Este marco legal busca reducir los siniestros viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol, una problemática que se repite en la región a pesar de los controles frecuentes y las sanciones estrictas.

Durante enero, en Villa La Angostura se registraron 50 infracciones por conducir con alcohol en sangre, de acuerdo a datos oficiales. La cifra pone en evidencia una tendencia preocupante y refuerza el llamado de las autoridades a intensificar las acciones preventivas. En el mismo período, las multas aplicadas por alcoholemia positiva alcanzaron los 14,5 millones de pesos, y los operativos derivaron en el secuestro de vehículos y la suspensión de permisos de conducción.

Entre los casos recientes más destacados, se informó que un conductor arrojó más de 3 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron los agentes de control y el parte oficial. Este nivel representa un riesgo extremo de pérdida de conciencia o muerte, además de la imposibilidad absoluta de conducir en condiciones mínimas de seguridad. Las infracciones por consumo de alcohol al volante continúan registrándose semanalmente tanto en la ciudad cordillerana como en otras zonas de la provincia, en un escenario que obliga a mantener la vigilancia y el rigor en la aplicación de la ley.

Temas Relacionados

Ruta 11Mar del PlataAlcoholemiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El gobierno porteño detectó deudores alimentarios en los partidos de Boca, River y San Lorenzo este fin de semana

Ya son más de 100 los morosos hallados en espectáculos deportivos y culturales en menos de un año. Se les prohíbe el ingreso hasta que regularicen la situación y cumplan con la responsabilidad con sus hijos

El gobierno porteño detectó deudores

Video: una tromba marina que apareció sobre una laguna el sur de Santa Fe

El fenómeno se formó sobre la laguna El Chañar y se disipó al tocar tierra. Todo quedó grabado por un vecino de la zona de Teodelina que captó el momento. Hay alerta amarilla por tormentas en la región

Video: una tromba marina que

Por un choque en Puerto Madero se descubrió el negocio de lavado de dinero del cuñado de “El Mencho” en el país

Gerardo González Valencia cumple perpetua en EEUU, pero antes vivió en Argentina y Uruguay. En la justicia federal hay una causa con dos imputados en juicio. Un prefecto fue la clave

Por un choque en Puerto

Temporal en Salta: decenas de familias debieron ser evacuadas por las inundaciones en cinco localidades

Las fuertes lluvias dejaron barrios inundados y rutas nacionales bloqueadas por aludes. Los equipos de emergencia desplegaron operativos de asistencia y monitorean el riesgo sanitario en la zona

Temporal en Salta: decenas de

Un incendio fatal en una casa provocó la muerte de un hombre en Córdoba

El siniestro se desató en calle Piedra Pintada al 600, donde las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima de 45 años luego de controlar el fuego. La Justicia investiga el origen de las llamas

Un incendio fatal en una
DEPORTES
“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial

“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial que podría reforzar al clásico rival del Inter Miami de Messi en la MLS

Impacto en el mundo del boxeo: se confirmó la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

TELESHOW
Soledad Aquino emocionó al recordar

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

INFOBAE AMÉRICA

Hace cuatro años comenzaba la

Hace cuatro años comenzaba la criminal invasión de Rusia a Ucrania: jamás abandonemos a Kiev

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París restringió el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

¿Puede existir vida cuando los mares llegan a -15 °C? El misterio de la “Tierra bola de nieve” bajo la lupa de la ciencia