Un hombre fue detenido tras manejar haciendo zigzag por la Ruta 11: tenía 2,26 g/l de alcohol en sangre

Durante un operativo de control vial sobre la Ruta Provincial 11, agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires interceptaron a un conductor que exhibía signos evidentes de intoxicación y dificultades para mantenerse en pie, lo que derivó en la retención de su licencia y la intervención del Juzgado de Faltas.

Un conductor fue detenido por agentes de tránsito sobre la Ruta Provincial 11 a la altura del kilómetro 529, luego de que se lo viera realizar maniobras en zigzag, exponiendo a quienes circulaban por la zona. Al bajarlo del auto, se le realizó un control de alcoholemia y el resultado sorprendió a todos: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El despliegue de seguridad, coordinado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Martín Marinucci, se enfocó en prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Durante el procedimiento, los agentes observaron cómo el vehículo realizaba movimientos erráticos, lo que motivó la inmediata intervención. La preocupación aumentó cuando el conductor mostró dificultades para hablar y permanecer en pie luego de hacerlo descender del vehículo, señales que reforzaron la necesidad de realizar un control exhaustivo.

El test de alcoholemia arrojó una graduación de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre

En el video registrado durante el operativo, se escucha a uno de los agentes preguntar: “¿Usted me entiende lo que le digo?”, a lo que el conductor responde apenas con mucha dificultad un “Sí, sí”. La secuencia deja en evidencia el estado del implicado cuando, tras una insistencia para que entregue su licencia, se escucha: “Recuerde que en provincia de Buenos Aires, alcohol cero. ¿Tomó algo?”, seguido de la respuesta del conductor: “De todo”.

En ese momento, al realizarle el test, la pipeta arrojó el resultado de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante ese escenario, el personal dispuso la retención inmediata de la licencia y la prohibición de continuar circulando. El conductor quedó a la espera de una persona habilitada que pudiera retirar el vehículo, mientras se lo puso a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

La cartera provincial remarcó la continuidad de estos procedimientos como parte de una política integral para reducir la siniestralidad en las rutas bonaerenses, mediante controles preventivos y presencia territorial.

Un conductor tenía tanto alcohol en sangre que superó la capacidad de medición del test utilizado

En un control de alcoholemia en la localidad neuquina de Villa La Angostura, un conductor superó los límites del alcoholímetro

Un automovilista en Villa La Angostura superó el límite de medición del alcoholímetro durante un control vial realizado en la madrugada del domingo 9 de febrero, lo que encendió la alarma en una localidad donde rige la Ley de Alcohol Cero al volante.

El aparato no logró registrar un valor, lo que indica una graduación de alcohol en sangre extremadamente elevada y fuera de los parámetros tolerables, según informaron las autoridades al medio local LM Neuquén.

La provincia de Neuquén mantiene una normativa que prohíbe conducir con cualquier cantidad de alcohol en sangre, estableciendo un límite de 0,0 gramos por litro. Las sanciones incluyen la retención inmediata de la licencia de conducir, la inhabilitación para manejar y multas económicas de gran cuantía. Este marco legal busca reducir los siniestros viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol, una problemática que se repite en la región a pesar de los controles frecuentes y las sanciones estrictas.

Durante enero, en Villa La Angostura se registraron 50 infracciones por conducir con alcohol en sangre, de acuerdo a datos oficiales. La cifra pone en evidencia una tendencia preocupante y refuerza el llamado de las autoridades a intensificar las acciones preventivas. En el mismo período, las multas aplicadas por alcoholemia positiva alcanzaron los 14,5 millones de pesos, y los operativos derivaron en el secuestro de vehículos y la suspensión de permisos de conducción.

Entre los casos recientes más destacados, se informó que un conductor arrojó más de 3 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron los agentes de control y el parte oficial. Este nivel representa un riesgo extremo de pérdida de conciencia o muerte, además de la imposibilidad absoluta de conducir en condiciones mínimas de seguridad. Las infracciones por consumo de alcohol al volante continúan registrándose semanalmente tanto en la ciudad cordillerana como en otras zonas de la provincia, en un escenario que obliga a mantener la vigilancia y el rigor en la aplicación de la ley.