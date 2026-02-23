Otro impactante operativo en el Aconcagua: un andinista japonés fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros

Con la intervención de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, se desplegó un amplio procedimiento para sacar con vida a un joven de 20 años que estaba gravemente herido en la zona de La Cueva

Un nuevo operativo de rescate en el Aconcagua logró que un joven andinista de nacionalidad japonesa pudiera ser salvado después de que cayera más de 300 metros. El hombre de 20 años se encontraba herido en la zona de La Cueva y tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta que pudo ser derivado a un hospital.

Según informaron fuentes del procedimiento, todo ocurrió el último sábado cuando, cerca de las 18.50, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de auxilio mediante un dispositivo satelital. La señal marcaba coordenadas a 6.700 metros sobre el nivel del mar.

La alerta generó la rápida activación del protocolo de emergencia, movilizando a la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña. El aviso fue transmitido al personal policial apostado en Plaza de Mulas, quienes comenzaron las averiguaciones para reconstruir la secuencia del accidente. Desde el campamento de Nido de Cóndores, se reportó que dos personas habían sido vistas descendiendo desde la zona de La Cueva, siendo los últimos testigos del andinista japonés antes de su desaparición.

Al llegar estos dos testigos al campamento Cólera, el guía Luciano Merino, de una de las empresas dedicadas a las expediciones de montaña, recopiló información clave: el joven había sufrido una caída hacia el acarreo y, tras perderlo de vista, no se pudo determinar su estado. Ese dato resultó determinante para orientar el despliegue técnico de los rescatistas.

Con la información obtenida, los efectivos de la Patrulla de Rescate en Nido de Cóndores organizaron el operativo para dar una respuesta inmediata al aviso de emergencia. La coordinación involucró a guardaparques y personal médico especializado en alta montaña, posibilitando la preparación de un ascenso bajo condiciones extremas y con equipos técnicos adaptados a la altitud.

A las 5:10 del domingo, el grupo de rescate llegó a la zona señalada e inició una búsqueda intensiva en terreno adverso. En simultáneo, se solicitó el apoyo de un helicóptero perteneciente al Parque Provincial Aconcagua, entidad responsable de la jurisdicción, que sobrevoló el sector con un rescatista a bordo para ampliar el radio de búsqueda y acortar los tiempos de localización.

El operativo aéreo permitió ubicar, alrededor de las 10:45, al andinista en inmediaciones de 6.100 metros de altura. Pese a la severidad de la caída de más de 300 metros, el joven estaba con vida. El piloto Horacio Freschi realizó la evacuación desde una zona de acceso muy complicado hacia el servicio médico de Plaza de Mulas, donde la médica de guardia efectuó el primer examen clínico.

Una vez que el hombre japonés, del cual no se conoció la identidad, fue puesto a salvo, el diagnóstico inicial determinó que sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y recuperación espontánea; un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo; fractura en el hueso frontal y molar; congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos; posible congelamiento en los pies; y fatiga extrema. Tras ser estabilizado, el andinista estaba orientado y consciente, lo que permitió un traslado seguro.

Posteriormente, fue evacuado de nuevo en helicóptero desde Plaza de Mulas hasta Horcones, donde una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó al Hospital de Uspallata para continuar con el tratamiento médico especializado. La labor conjunta y la coordinación entre los diferentes organismos posibilitaron que el joven recibiera asistencia a tiempo tras el accidente.

La arriesgada maniobra que hizo un grupo de rescatistas para asistir a un guía en el Aconcagua

Un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia en el cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, tras sufrir una descompensación durante el descenso por la zona conocida como Cuesta Brava, en las cercanías del campamento Plaza de Mulas.

El incidente, que se produjo el pasado lunes al mediodía, obligó a la activación de un operativo de emergencia que involucró a la Patrulla de Rescate, Guardaparques y personal médico del parque provincial.

Imágenes impactantes desde el interior de un helicóptero durante la arriesgada evacuación de un guía de montaña en el Aconcagua. El video muestra la pericia del piloto al maniobrar en el terreno rocoso y el trabajo coordinado del equipo de rescate.

Según detallaron fuentes consultadas por el medio local Radio Nihuil, la situación crítica se desencadenó cuando el guía sufrió dos convulsiones con apenas 15 minutos de diferencia mientras descendía con un grupo. La emergencia fue comunicada por radio alrededor de las 12.30, momento en el que se advirtió que el hombre había perdido el conocimiento.

Ante la gravedad del cuadro, los rescatistas iniciaron rápidamente el protocolo de emergencia, priorizando la estabilización del paciente y solicitando apoyo aéreo para la evacuación debido a la altura y las dificultades del terreno.

El operativo requirió una maniobra extrema por parte de un piloto de helicóptero, quien logró efectuar el rescate a 4.200 metros de altitud, en una de las zonas más exigentes del circuito del Aconcagua. El trabajo coordinado entre las distintas áreas del parque permitió que el guía fuera asistido y trasladado en el menor tiempo posible, dadas las condiciones de la montaña y los riesgos asociados a la altitud. Las imágenes luego se difundieron por redes sociales.