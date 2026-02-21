Sociedad

Una centella mató a decenas de vacas lecheras durante una tormenta en Córdoba

El hecho ocurrió en un campo de la localidad de Canals. El antecedente similar ocurrido una década atrás en Santa Fe. IMAGENES SENSIBLES


Una centella habría fulminado a un ganado en Córdoba. IMAGENES SENSIBLES

Un inusual temporal ocurrido en la zona rural de la localidad de Canals, en el sudeste de la provincia de Córdoba, provocó la muerte de decenas de vacas lecheras tras la caída de una centella, un fenómeno atmosférico extremadamente raro y destructivo.

Las imágenes difundidas exhiben la magnitud y gravedad del daño: animales yaciendo inmóviles en el barro, dispersos a lo largo de distintos puntos del campo, mientras la región intenta dimensionar el alcance de la pérdida para la producción local.

El fenómeno, conocido como centella o rayo globular, se produjo en medio de condiciones climáticas adversas el pasado miércoles, cuando luego de lluvias intensas, fuertes vientos y granizo golpearon la zona sur de Córdoba.


Varias cabezas de ganado yacen muertas en un campo anegado de Córdoba, impactadas por una centella durante una tormenta. (Captura de video)

De acuerdo a los reportes iniciales publicados por la prensa local y amplificados por E95Uno, la descarga eléctrica impactó de manera directa sobre el rodeo, integrado por vacas lecheras. La centella, caracterizada por su manifestación esférica y persistencia en el tiempo, es distinta del rayo común tanto en comportamiento como en nivel de peligrosidad.

El servicio meteorológico provincial y medios como La Voz detallaron que, además de la mortandad ganadera, el temporal provocó la caída de varios árboles y generó daños menores en infraestructura rural a raíz de la intensidad de la tormenta que recorrió distintos puntos del departamento Unión, distante 320 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Las autoridades y productores rurales señalaron que jamás habían presenciado un episodio de estas características en la zona.

Un caso similar, diez años atrás

En marzo de 2016, una centella mató a 32 vacas lecheras en un campo de la zona rural de San Fabián, aproximadamente a 73 kilómetros al sur de la capital de Santa Fe.

En ese hecho, los animales buscaron protegerse del viento y la lluvia cuando el inesperado evento los sorprendió. Se refugiaron bajo una hilera de eucaliptos, en las inmediaciones de un alambrado, sin prever la amenaza inminente que representa la combinación de vegetación y estructuras metálicas ante la descarga eléctrica.

Lejos de resultar un refugio, el alambrado se transformó en el conductor que permitió que la descarga impactase simultáneamente sobre todo el grupo.

Qué es una centella

Las centellas o rayos globulares o relámpagos esféricos, a diferencia de los rayos convencionales que se perciben como breves destellos entre nubes o en caída vertical, pueden durar varios segundos y desplazarse horizontalmente a baja altura, lo que los hace especialmente peligrosos para seres vivos expuestos en áreas abiertas como los campos de pastoreo.

Este fenómeno meteorológico representa una de las descargas eléctricas atmosféricas menos frecuentes y más persistentes. Su aparición está asociada a tormentas eléctricas intensas, aunque las causas exactas de su formación siguen bajo estudio entre meteorólogos y físicos.


A diferencia de los rayos, que caen verticalmente y duran un instante, las centellas pueden durar varios segundos y desplazarse horizontalmente a baja altura, (Freepik)

Este fenómeno puede desplazarse irregularmente y, al tocar el suelo o cualquier objeto conductor -incluidos animales-, descarga toda su energía de forma catastrófica.

Durante décadas, la existencia de los rayos globulares fue considerada solo una leyenda, pese a que más de 3.000 personas aseguran haberlos presenciado y existen fotografías que documentan el fenómeno.

Uno de los aspectos más intrigantes de los rayos globulares es su capacidad de flotar casi sin moverse en el aire y su persistencia a lo largo del tiempo, lo que ha desconcertado a los investigadores. Aunque hay hipótesis que sugieren que el brillo podría originarse por reacciones químicas liberadas lentamente, aún no existe una explicación ampliamente aceptada sobre su formación.

