Farmacéuticos advirtieron que hay riesgo de desabastecimiento de medicamentos por atraso en los pagos de obras sociales

Alejandra Gómez, titular de COFA, habló sobre el problema de desabastecimiento de medicamentos en las farmacias

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, alertó sobre la posibilidad de un inminente desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos a las farmacias antes de fin de mes. En diálogo con Radio Mitre, Gómez describió una ”situación complicada" que afecta a todo el sistema.

Según la titular de COFA, la cadena de pagos está completamente desfasada. Las farmacias deben afrontar pagos semanales a las droguerías, pero los financiadores –obras sociales y prepagas– mantienen atrasos significativos. "Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre“, aseguró Gómez, quien remarcó que esta situación pone en jaque la reposición de medicamentos y la continuidad del servicio.

La dirigente subrayó que, si la situación no se acomoda antes de fines de febrero, el problema podría volverse más grave y visible. “El plazo es cada vez más chico”, advirtió, y planteó la necesidad urgente de una solución antes de marzo.

Gómez explicó que el conflicto surge porque, mientras los laboratorios y droguerías exigen el pago en plazos estrictos, las farmacias no están recibiendo el dinero correspondiente por las prestaciones ya realizadas. “Es una cadena que está pactada como para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, detalló.

Ante la falta de fondos, las farmacias sólo pueden operar con el stock disponible o con acuerdos puntuales de laboratorios que ofrecen plazos especiales. Sin embargo, según Gómez, "llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector“.

La presidenta de COFA detalló que en estos meses, las farmacias están, en los hechos, financiando el costo de los medicamentos al no recibir los pagos correspondientes.

El foco en el PAMI

La crisis afecta a todo el sistema de salud, pero el mayor impacto se produce en PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, que concentra “más de cinco millones de afiliados”. Gómez señaló que, por el perfil etario, este universo es el que más demanda medicamentos. "Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de pacientes y también el rango de pacientes que más consumen medicamentos“, explicó.

Sin embargo, aclaró que la situación se extiende a todas las obras sociales y prepagas, y que la falta de reposición comienza a afectar a cualquier persona que se acerque a una farmacia, independientemente de su cobertura.

Consultada sobre los motivos de estos atrasos, Gómez detalló que en el caso particular de PAMI existe un cronograma de pagos muy específico desde 2018, pero “en el último año, esos plazos se fueron extendiendo”. El resto de la cadena, sin embargo, no se adaptó a estas demoras. La presidenta de COFA atribuyó la situación a la imposibilidad de las entidades de contar con los recursos necesarios para abonar en tiempo y forma.

“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, remarcó.

Ante la gravedad de la situación, Gómez propuso la conformación de una mesa de trabajo para la semana próxima, con la participación de todos los actores del sistema, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite que la crisis se transforme en un problema sanitario mayor. "Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación“, insistió.