Sociedad

Cómo sigue la salud de la influencer internada tras sufrir un choque con una UTV en Villa Gesell

Florencia Rastelli Mella, emprendedora, sufrió un accidente el domingo pasado. Tiene sus pulmones comprometidos y es asistida en Mar del Plata

La mujer tiene 33 años y es madre de dos chicos

Florencia Rastelli Mella la emprendedora e influencer de 33 años que el domingo pasado sufrió un fuerte choque con una UTV en Villa Gesell, continúa internada en el área de terapia intensiva de la Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata.

La mujer, que también es madre de dos hijos y se encontraba en la ciudad balnearia por la apertura de sus nuevos locales, sigue con asistencia respiratoria mecánica y tiene mayormente comprometidos sus pulmones. “Vamos beba, fuerzas. Visualicemos esos pulmones sanos. Dale que se puede”, postearon en las últimas horas desde el Instagram de Paque y Coco, su marca

Al mismo tiempo, sus familiares, allegados y seguidores piden cadena de oración todos los días por ella, que ya lleva una semana en grave estado.

Florencia Rastelli Mella

Al momento del choque, Florencia estaba con una amiga, de 27 años, con quien circulaba a bordo del mismo vehículo en la zona del Camping Pucará. Ambas habían llegado a la ciudad balnearia procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras el accidente, acudió de manera inmediata en el lugar una ambulancia municipal al lugar con personal médico y de enfermería. Allí le hicieron evaluaciones y maniobras de primeros auxilios.

Ambas pacientes fueron derivadas luego a la ciudad de Mar de Ajó, donde se les efectuaron estudios tomográficos para definir con mayor precisión los diagnósticos y las conductas médicas a seguir.

Sus allegados piden oraciones para Florencia

Fue allí que se determinó que la influencer presentaba una situación más grave, por lo cual la llevaron a la Clínica Pueyrredón, de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La Secretaría de Salud de Villa Gesell, por su parte, aclaró que ninguna de las pacientes requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante su atención médica y aseguró que continuará monitoreando la evolución de las víctimas, garantizando la atención médica necesaria.

Una historia en su cuenta de Instagram

Fuentes oficiales informaron al medio 0223 que el diagnóstico de Florencia es “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 Y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5″. También padece “contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

A través de sus redes sociales, el entorno de Florencia pidió a su comunidad de más de 90 mil personas que recen por ella. “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mi. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992″, se lee en una historia de Instagram.

El accidente ocurrió en la zona del Camping Pucará (Foto de archivo: Diego Medina)

Quién es la influencer gravemente herida

Rastelli se graduó como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), pero hace cinco años inició un emprendimiento de esencias en una feria, que con el tiempo se consolidó como uno de los locales destacados del sector.

Actualmente, Paque & Cocö Home Essences cuenta con 12 franquicias en distintas provincias y figura entre las marcas más reconocidas del rubro.

El 4 de febrero, unos días antes del accidente que tuvo lugar el domingo pasado, había subido varios videos a sus redes sociales donde se mostraba contenta por la apertura de sus locales en la costa.

