Pilar Urbina, campeona argentina de oratoria, busca apoyo para representar al país en la Liga Mundial en Antigua y Barbuda

Pilar Urbina, campeona argentina de oratoria, solicita apoyo financiero para representar al país en la Liga Mundial de Antigua y Barbuda

Pilar Urbina es campeona argentina de oratoria y estudiante de Derecho. La joven de 22 años busca representar al país en la Liga Mundial de Oratoria de Antigua y Barbuda. La joven oriunda de Saavedra solicita apoyo financiero para poder viajar. En una entrevista en Infobae en Vivo A las Nueve la competidora destacó la relevancia de la comunicación efectiva en la formación de líderes.

“Entré a la Cámara Junior Internacional a los 17 años sin saber que hablar en público se podía entrenar”, recordó Urbina en el programa Infobae a las Nueve. Relató que su primer contacto con la oratoria fue en 2021, en una competencia virtual, cuando aún desconocía que era una disciplina que podía aprenderse. “Yo vivía en Saavedra y en 2021 participé en una competencia virtual. Ni siquiera sabía que la oratoria se estudiaba. Me daba miedo, pero quería dominarlo”.

Su paso por competencias de litigación penal fue determinante. “Fue muy exigente, tenía que cumplir un rol en simulaciones de juicios orales sin haber cursado Procesal Penal. Cometía un error y sentía que era el fin del mundo, pero aprendí a valorar la experiencia”, explicó. Para Urbina, superar el temor inicial y salir de la zona de confort resultaron claves para su evolución personal y profesional.

La joven remarcó la importancia de unir la oratoria con temas de impacto y de contar con una formación interdisciplinaria. “En la competencia nacional quise vincular la oratoria con el liderazgo y la educación. Venía leyendo sobre neurociencias y encontré valor en aplicar esos conceptos para inspirar”, afirmó. Subrayó que un buen discurso no depende solo de una estructura adecuada, sino también de la habilidad para transmitir emociones y dejar enseñanzas. “El público ya sabe de liderazgo, entonces busqué aportar algo más elevado”.

Consultada sobre la situación educativa, Urbina señaló que persiste una falta de formación en habilidades blandas y comunicación. “No se les enseña oratoria ni habilidades blandas a los chicos. Es algo que falta poner sobre la mesa: comunicación, gestión financiera, gestión emocional. Muchas escuelas recién ahora se interesan”, advirtió.

La joven resaltó que la oratoria y la gestión emocional son herramientas clave que faltan en la educación formal argentina

Actualmente, Urbina no ejerce como abogada, pero dirige su vocación hacia la comunicación y el acompañamiento a otras personas. “Estudio Derecho, pero nunca trabajé en eso. Me llamaron de una pyme por cómo manejaba las redes en la Cámara Junior y hoy hago comunicación para un spa. Siempre fui autodidacta, leo y aprendo rápido. Ahora quiero transferir ese conocimiento y ayudar a otros a mejorar su oratoria con mentorías y talleres”, detalló a Infobae en Vivo.

La transformación digital, comentó Urbina, sumó nuevos desafíos para quienes desean comunicar de forma clara. “La tecnología media el diálogo y complica la presentación personal. A veces cuesta encontrar información certera porque hay mucha oferta y uno no sabe a quién creerle”, reflexionó en la charla con el medio.

En la antesala de su viaje a Antigua y Barbuda, Urbina emprendió una campaña en redes sociales en busca de patrocinadores y donaciones. “Arranqué una campaña en Instagram para donaciones y busco sponsors. Si gano en América, puedo ir al Congreso Mundial en Filipinas”.

Invitó también a jóvenes a sumarse a la Cámara Junior Internacional, destacando el proceso de reconstrucción de JCI Argentina como plataforma para quienes desean generar impacto social. “Estamos reconstruyendo JCI Argentina, quienes quieran impactar en la ciudad pueden unirse. En el Instagram @jciargentina está el formulario”.

Sobre su manera de transmitir serenidad al hablar, Urbina manifestó que se trata de una combinación entre sus raíces y la práctica constante. “No sé de dónde viene. Muchos me dicen que mi voz da paz. Creo que es un poco del pueblo, pero también de la práctica”, contó al equipo de Infobae a las Nueve.

Para Urbina, saber comunicarse, crear redes de contacto y gestionar la propia presentación profesional son herramientas fundamentales para acceder a nuevas oportunidades y desarrollarse en el mundo laboral.