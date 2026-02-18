Susto por un temblor en el Teatro Cervantes: evacuaron a 148 personas que estaban en el edificio

El operativo de evacuación en el anexo de Libertad 819, coordinado por el SAME y Bomberos de la Ciudad, incluyó cortes de tránsito en avenida Córdoba y Cerrito y afectó tanto a empleados como a vecinos que se encontraban en el lugar

Un fuerte susto alteró la tarde en el centro de la Ciudad de Buenos Aires cuando un temblor en el décimo piso del anexo del Teatro Cervantes obligó a un importante operativo para evacuar a 148 personas por temor a un derrumbe. También se cortó el tránsito en el lugar hasta asegurar el edificio.

El episodio ocurrió en el inmueble ubicado en la calle Libertad al 800, donde funciona un bloque de 17 pisos que complementa a la histórica sala teatral. El hecho activó la respuesta inmediata de Bomberos de la Ciudad, SAME y la Unidad de Manejo y Análisis Técnico (UMAT), organismos que desplegaron recursos en la zona y ordenaron el corte total del tránsito en avenidas Córdoba y Cerrito.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la evacuación se realizó sin que se reportaran heridos ni personas que requirieran asistencia médica.

La alarma se desató tras percibirse vibraciones persistentes en los pisos superiores del edificio anexo. El movimiento, que sorprendió a los ocupantes, movilizó a los equipos de emergencia y derivó en la evacuación preventiva de quienes se encontraban en el inmueble.

El SAME y Bomberos de la Ciudad coordinaron el operativo en Libertad 819, zona donde se sintieron fuertes vibraciones

De acuerdo con información brindada por SAME, entre los evacuados hubo 65 mujeres, 47 hombres y 36 personas cuya identidad no fue precisada, todos mayores de edad. El doctor Alberto Crescenti, titular del organismo, coordinó el operativo junto a los bomberos, quienes realizaron la inspección estructural.

Con el correr de los minutos, la causa del temblor quedó esclarecida. Según informaron fuentes del operativo a este medio, el motor de un equipo de refrigeración salió de eje y transmitió vibraciones al décimo piso, lo que originó el fenómeno.

Este dato fue confirmado tras la revisión de la maquinaria, lo que permitió a los evacuados regresar al edificio en calma y retomar sus actividades con normalidad. La intervención de UMAT también resultó clave para despejar dudas sobre eventuales riesgos y asegurar la integridad de la estructura.

El tránsito en avenida Córdoba y Cerrito se mantuvo interrumpido, mientras las autoridades inspeccionaban el inmueble

Durante el procedimiento, la circulación vehicular permaneció interrumpida en los accesos principales. Personal de emergencia estableció el perímetro y restringió la entrada al edificio por calle Libertad hasta que se completaron las tareas de control.

El tránsito en la zona fue restablecido después de finalizar el operativo, una vez que las autoridades descartaron cualquier peligro de derrumbe.

El episodio de este miércoles se resolvió sin consecuencias personales ni daños materiales, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia y la colaboración de todos los presentes.

Las actividades en el teatro y su anexo continuaron tras la inspección de los sistemas de refrigeración y la normalización de la situación.

Evacuaron edificios públicos en Mendoza por el temblor

El sismo de Chile se sintió en Mendoza

El sismo de magnitud 6,1 que se registró el jueves pasado en Chile también se percibió en la Argentina, particularmente en las provincias cercanas a la Cordillera de los Andes, como Mendoza, San Juan y La Rioja, además de San Luis.

El movimiento ocurrió pasadas las 10:30 y tuvo una profundidad aproximada de 33 kilómetros. Según los primeros reportes, el epicentro se ubicó a 94 km al sur de Coquimbo, 127 km al norte de Los Vilos y 199 km al noroeste del cerro Mercedario.

El temblor tuvo repercusiones en la región de Cuyo. De acuerdo con medios locales y como se observa en las imágenes que acompañan esta nota, tras percibirse el movimiento se evacuaron edificios en la Ciudad de Mendoza, entre ellos la Casa de Gobierno y otras reparticiones públicas. No se reportaron heridos.

Natalio Mema, titular de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia, detalló que no hubo inconvenientes durante las evacuaciones y destacó la importancia de los simulacros: “Sirven para estas circunstancias”, declaró en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

La localización exacta del epicentro fue informada como latitud -30,78 y longitud -71,61, situando el evento a poca distancia de la reserva natural Parque Fray Jorge. Hasta el momento, solo se dispone del parte técnico inicial. No se ha reportado información sobre daños materiales ni víctimas en la zona afectada. Los primeros reportes señalan que el fenómeno fue percibido entre las regiones de Atacama y Ñuble.