Murió una joven bailarina de 19 años tras descompensarse en pleno carnaval de Lincoln

La joven fue asistida en el lugar y, posteriormente, la trasladaron a un centro médico

En medio de la celebración del carnaval en Lincoln, provincia de Buenos Aires, una joven bailarina de 19 años murió luego de haberse descompensado. En ese momento, se encontraba siendo parte del desfile, por lo que la presentación tuvo que ser cancelada.

Todo ocurrió durante la noche del lunes, cuando la comparsa Nuevo Imperio comenzaba con su recorrido. Sin embargo, en el primer tramo la joven, identificada como María Agustina Silva, presentó problemas de salud y se tuvo que detener el número.

A raíz del estado de la joven, le dieron primeros auxilios en el sitio hasta que lograron estabilizarla y trasladarla de urgencia al hospital más cercano. No obstante, no logró recuperarse y su muerte fue confirmada poco después.

Según la información obtenida por el medio local Diario Democracia, no se difundieron los motivos que derivaron en la muerte de la joven. Luego de esto, la Municipalidad de Lincoln emitió un comunicado para solidarizarse con sus familiares.

La municipalidad le rindió homenaje a la joven al día siguiente de su muerte

“Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento difícil, enviándoles nuestro respeto y un abrazo sincero”, expresaron al hacer mención de que el padre de la joven, Carlos Silva, era un empleado municipal del área de Acción Social de la ciudad.

Revelaron los resultados de la autopsia al joven asesinado en el carnaval de Mercedes

La confesión de María Luján Auza y los resultados de la autopsia confirmaron la principal hipótesis en la causa por el asesinato de Braian Cabrera durante los carnavales de Mercedes. Según fuentes consultadas por Infobae, la investigación esclareció que el disparo calibre .22, efectuado por detrás, fue mortal y derivó en la detención de tres integrantes de la misma familia.

El informe forense determinó que el joven de 18 años murió por una lesión grave producida por un balazo en la cabeza, con entrada por la zona occipital derecha. El proyectil calibre .22, encontrado en la escena, sería compatible con el arma incautada allí, aunque el material no estaría en condiciones para ser sometido a cotejos balísticos precisos.

Retrato de Braian Tomás Cabrera, el joven de 18 años que fue asesinado a balazos durante la celebración del carnaval en Mercedes.

Según declararon las fuentes judiciales a este medio, María Luján Auza, conocida como “Pupu”, admitió ante el fiscal Matías Lattaro haber disparado durante el incidente, aunque alegó que no quiso matar a la víctima. Reconoció que el conflicto “venía de antes” y sostuvo: “Ni siquiera le había apuntado a él, no sé qué pasó”.

Esta admisión convalidó la principal hipótesis que ya manejaban los investigadores a partir de los testimonios reunidos y los registros de las cámaras de seguridad de la zona. Por esto, la mujer fue imputada formalmente por homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Junto a María Luján Auza quedaron detenidos su hijo Martín Ezequiel Auza y su padre Omar Auza. La acusación sostiene que estos dos hombres actuaron como coautores o partícipes necesarios. El hombre, de 53 años, habría facilitado el arma utilizada en el crimen.

El hecho se produjo durante el principal festejo de carnaval organizado por la Municipalidad de Mercedes. Testigos y videos del momento captaron la confusión y el pánico tras el disparo. “Lo mataron a Braian”, se oye gritar a alguien con claridad mientras los presentes buscaban refugio o huían.

El arma de fuego que habrían utilizado para asesinar al joven

El hermano de la víctima, Carlos Cabrera, explicó que la pelea se había originado en otro sector del evento. “Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire”, relató a la prensa. Luego, se retiró hacia una zona próxima donde se encontraba Braian, en la avenida 29, entre las calles 24 y 22.

“Allí saltó mi hermano. Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio el fierro. Vi todo, cayó delante mío”, aseguró el hombre durante un diálogo con TN, reforzando la conexión entre los imputados y el hecho fatal.

El disparo provocó que la multitud huyera de inmediato. La banda que animaba el escenario detuvo su presentación. Braian Cabrera, gravemente herido, fue trasladado al Hospital Blas Dubarry, donde se constató su muerte poco después. Finalmente, el municipio decidió suspender los corsos.

Por otro lado, Lucía Cabrera, hermana de la víctima, describió a Braian como un joven trabajador y dedicado a sus estudios. “Estaba terminando su casita. No molestaba a nadie, y le gustaba jugar al fútbol en la cancha del barrio, era su locura”, compartió en declaraciones a los medios.

Además, utilizó su perfil de Facebook para despedirse públicamente con palabras conmovedoras. “Te necesito amor, necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada, amor, destruidas, no podemos más. No quiero decir adiós, no quiero despertar y mirar para tu casita buscándote”, escribió junto a una fotografía en la que Braian aparece siendo un niño.