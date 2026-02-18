De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en febrero 2026

El saldo negativo máximo de la Tarjeta SUBE en febrero de 2026 es de $4.000, permitiendo cubrir hasta dos boletos mínimos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (@TarjetaSUBEok)

A partir de febrero de 2026, los usuarios del sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentan nuevas tarifas y condiciones para el uso de la Tarjeta SUBE, el instrumento fundamental para el pago de boletos en colectivos, trenes y subtes.

Según información publicada por la Secretaría de Transporte de la Nación en el Boletín Oficial, los recientes incrementos tarifarios buscan garantizar la sustentabilidad del servicio ante el aumento de los insumos y el mantenimiento de las unidades.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo

El Gobierno nacional, a través de la resolución 11/2026 difundida en el Boletín Oficial, estableció los nuevos cuadros tarifarios para el transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional. Esta medida responde a la necesidad de ajustar las tarifas debido a los incrementos en los precios del gasoil, el seguro de responsabilidad civil, el material rodante y los repuestos, según argumentó la Secretaría de Transporte.

Las Líneas Suburbanas Grupo I (SGI), que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires y cubren distancias de hasta cincuenta kilómetros, aplican valores diferenciados según el tramo recorrido. Por su parte, las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que unen la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense, también ajustaron sus tarifas bajo la misma resolución oficial.

En la provincia de Buenos Aires, el costo del boleto de colectivo con SUBE registrada oscila entre $688,40 y $943,81, según la distancia. Quienes acceden a la Tarifa Social abonan entre $309,78 y $424,71. Para los pasajeros que utilizan la SUBE sin registrar, el precio varía de $1.094,56 a $1.500,66. Estos valores se actualizarán conforme al mecanismo de revisión definido en la resolución 1017/2022 y sus modificatorias.

La actualización tarifaria considera también los planteos de las cámaras empresariales de transporte, que advirtieron sobre la brecha entre tarifas de líneas nacionales y aquellas bajo jurisdicción de la Ciudad o la provincia de Buenos Aires, lo que genera competencia desleal y distorsiones en los subsidios.

El saldo negativo de la Tarjeta SUBE funciona tanto para colectivos, trenes y subtes, actualización que depende del tipo de servicio y la jurisdicción (NA)

De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en febrero 2026

La Tarjeta SUBE permite a los usuarios viajar aunque no cuenten con saldo suficiente, gracias al denominado saldo negativo o de emergencia, que se descuenta automáticamente en la próxima recarga. Actualmente, el saldo negativo disponible depende del tipo de transporte y la región, pero está diseñado para cubrir uno o dos pasajes completos, de acuerdo con los cuadros tarifarios vigentes.

Conforme a los datos actualizados por la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico, el saldo negativo disponible en la SUBE alcanza el equivalente a dos boletos mínimos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Así, el usuario puede abonar viajes de urgencia cuando no dispone de crédito, aunque el monto exacto se ajusta mensualmente según la evolución de las tarifas.

En febrero de 2026, el saldo negativo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $4.000. Este monto representa la suma suficiente para cubrir, al menos, dos pasajes en los trayectos de menor distancia dentro del sistema de colectivos metropolitanos. Es importante aclarar que este saldo negativo es descontado en forma automática en la siguiente carga que se realice en la tarjeta, impidiendo nuevas operaciones en caso de superar el tope disponible.

Para el caso de los trenes, los valores de los boletos varían según el tramo y la sección. Con SUBE registrada, el viaje cuesta entre $280 y $450, mientras que la Tarifa Social permite abonar entre $126 y $202,50. Si la SUBE no está registrada, el costo sube a un rango de $560 a $900, y si se paga en efectivo, el valor es de $900 por trayecto.

El saldo negativo de la SUBE se aplica de igual manera tanto en colectivos como en trenes y subtes, aunque los importes máximos dependen del tipo de servicio y la jurisdicción. La actualización de estos montos es responsabilidad de la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte, en coordinación con la Secretaría de Transporte.

En febrero de 2026, el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000.

Cómo cargar la tarjeta SUBE

Las opciones para cargar saldo en la Tarjeta SUBE se han ampliado para facilitar el acceso de los usuarios. Actualmente, es posible acreditar cargas electrónicas mediante la aplicación SUBE, disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Además, se puede utilizar la funcionalidad Carga a Bordo en los colectivos habilitados, así como las Terminales Automáticas distribuidas en estaciones y puntos de alto tránsito.

La acreditación de cargas electrónicas suele ser inmediata, aunque en algunos casos puede demorar hasta veinticuatro horas según la entidad proveedora del servicio. Aquellos usuarios que prefieran el método tradicional pueden realizar cargas presenciales en kioscos, estaciones de tren, subte y locales adheridos.

La SUBE registrada ofrece beneficios adicionales, como el acceso a la Tarifa Social y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo, extravío o rotura de la tarjeta. El registro se puede realizar en línea, a través de la web oficial del sistema SUBE, o en los centros de atención designados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.